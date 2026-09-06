Cei mai rapizi gropari: un concurs de viteză la săpat morminte a fost organizat în Ungaria. Care a fost premiul

Un concurs de săpat morminte într-un cimitir maghiar ar putea părea prima replică dintr-un sketch de comedie. S-a dovedit însă a fi cu totul altceva, când 38 de concurenţi au pus mâna pe târnăcoape şi lopeţi sâmbătă, scrie AP.

Asociaţia Maghiară a Administratorilor şi Operatorilor de Cimitire organizează acest concurs pentru a pune în valoare meseria de săpător de morminte şi abilităţile necesare, precum şi pentru a sparge tabuurile legate de moarte, notează News.ro.

Pământul uscat şi crăpat de soare din cimitirul public din Nyergesújfalu, din nordul Ungariei, s-a dovedit a fi un adversar pe măsură pentru cele 19 echipe formate din câte doi membri.

Aceştia au gâfâit, au pufăit şi au transpirat în timp ce se întreceau pentru titlul de mormânt săpat cel mai repede şi cel mai elegant.

„Viteza este cel mai important lucru aici, nu frumuseţea”, a spus Róbert Nagy, câştigătorul alături de coechipierul său, László Kiss.

„Când trebuie să sapi un mormânt pentru o înmormântare, trebuie să fii foarte atent la dimensiunile exacte şi să te asiguri că este frumos sculptat.”, a adăugat el.

Timpul lor câştigător a fost de 1 oră şi 21 de minute, săpând conform specificaţiilor concursului pentru morminte cu adâncimea de 1,6 metri, lungimea de 2 metri şi lăţimea de 0,8 metri.

Ei au împărţit un premiu în bani de 200.000 de forinţi maghiari (aproximativ 640 de dolari).

Editor : B.E.