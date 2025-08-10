Viitorul transporturilor prinde contur pe două continente, Europa și Asia, după ce Italia și China au anunțat construcția a două poduri care ar putea redefini limitele ingineriei moderne, relatează ABC News.

Italia a aprobat un proiect de 15,5 miliarde de dolari pentru construcția celui mai lung pod suspendat din lume. În același timp, presa de stat chineză a relatat despre finalizarea iminentă a celui mai înalt pod din lume.

Podul italian va lega Sicilia de Italia continentală, traversând strâmtoarea Messina. Va avea o lungime totală de aproape 3,7 kilometri, dintre care 3,3 kilometri vor fi deschidere suspendată – cu peste jumătate de kilometru mai mult decât actualul record, deținut de podul Çanakkale din Turcia.

Cum ar urma să arate podul peste strâmtoarea Mesina. Foto: Ministerul Transporturilor din Italia via rainews24.it

„Astăzi, Italia demonstrează din nou că se poate uni în jurul unui mega-proiect care va transforma întreaga țară”, a declarat Pietro Salini, directorul executiv al WeBuild, compania care se ocupă de proiect.

În sud-vestul Chinei, în provincia Guizhou, podul Huajiang Grand Canyon a atins un moment important: instalarea ultimului segment de oțel. Conform televiziunii naționale, podul va avea o înălțime de 625 de metri de la tablier până la râu – de două ori mai înalt decât Turnul Eiffel.

Podul Huajiang din China. Foto: Profimedia Images

Podul din China vs podul din Italia

Podul din Italia, conceput să susțină 6.000 de mașini pe oră și 200 de trenuri zilnic, are rolul de a conecta o insulă majoră de continent. Podul Huajiang din China, care va completa o importantă autostradă, va include și atracții turistice, precum cel mai înalt loc de sărit cu coarda elastică (bungee jumping) din lume.

Ambele construcții se confruntă cu provocări majore: podul italian este amplasat într-o zonă cu risc seismic ridicat, iar cel chinez presupune lucrări extreme pentru traversarea unuia dintre cele mai adânci canioane din lume.

Această competiție reflectă o tendință mai amplă în dezvoltarea infrastructurii globale: Italia urmărește să-și consolideze legătura vitală cu Sicilia, în timp ce China continuă seria recordurilor în construcția celor mai înalte poduri din lume.

Doar provincia chineză Guizhou are, singură, mai multe poduri înalte decât toate celelalte țări la un loc, potrivit HighestBridges.com.

Ministerul italian al Transporturilor a anunțat că lucrările la podul din Messina ar urma să înceapă anul viitor. În sud-vestul Chinei, presa de stat relatează că podul Huajiang este finalizat în proporție de peste 98% și ar urma să fie inaugurat până la sfârșitul lunii septembrie.

