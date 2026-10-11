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Cel mai mare furt de vin din istoria Italiei: 30.000 de sticle de vin în valoare de 5 milioane de euro, sustrase de la o cramă

Data publicării:
Vin Italia Toscana
Foto; Profimedia
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Din articol
Furturi la comandă

Prestigioasa cramă Marchesi Antinori din Toscana, în centrul Italiei, a anunţat furtul a 30.000 de sticle de vin, evaluate la aproximativ cinci milioane de euro, un caz descris drept cel mai mare furt de vin din ţară, conform informaţiilor publicate vineri de cotidianul Corriere della Sera, citate de agenţia de presă EFE.

Directorul executiv al cramei, Renzo Cotarella, a declarat pentru cotidianul italian că preţul sticlelor furate variază între 150 şi aproape 500 de euro fiecare.

Furtul, conform primei reconstituiri a faptelor, a avut loc sâmbătă seara, când şapte indivizi mascaţi au sustras lăzi care conţineau mii de sticle de vin roşu de înaltă calitate, din recolta anului 2023.

Hoţii au dezactivat sistemul de alarmă şi apoi au încărcat lăzile în două camioane.

„Fără îndoială, este vorba de o bandă foarte bine antrenată, poate chiar aceeaşi care a jefuit şi alte crame din Italia în ultimele luni. Un furt de această amploare şi valoare nu s-a mai produs niciodată în Italia”, a subliniat Cotarella.

Angajaţii cramei au descoperit furtul luni dimineaţă, când s-au întors la serviciu.

Datorită calităţii vinului, se caută să se afle care ar putea fi piaţa de desfacere a acestuia, întrucât este greu de crezut că o disponibilitate sporită pe piaţă a acestor sticle nu ar trezi suspiciuni, au precizat reprezentanţii cramei.

„Ne informăm clienţii din întreaga lume”, a explicat compania condusă de Albiera Antinori. „Dorim să-i avertizăm să fie atenţi la ofertele din afara canalelor oficiale”, a spus ea.

Furturi la comandă

Potrivit Corriere della Sera, este probabil ca banda de hoţi de vin să comită aceste furturi la comandă, aşa cum s-a întâmplat la jumătatea lunii septembrie la crama Conterno Fantino din Monforte d'Alba, de unde au fost furate 3.000 de sticle de Barolo Sori Ginestra, cu o valoare totală cuprinsă între 300.000 şi 400.000 de euro.

Marchesi Antinori, cu sediul în Florenţa, este una dintre cele mai mari şi mai importante crame din Italia, cu o istorie îndelungată ce datează din 1385. Această afacere de familie generează venituri anuale de aproximativ 263 de milioane de euro şi, de-a lungul anilor, a achiziţionat terenuri şi podgorii în Umbria, Puglia, Piemont, Lombardia, în California (SUA) şi în Chile.

Editor : S.S.

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