Video Cel mai mare val observat vreodată în Marea Mediterană. Fenomenul a lăsat în urmă pagube de 700 milioane euro pe coastele din Italia

Data publicării:
Screenshot 2026-01-23 201805
Foto: captură video Meteo Web

Cel mai înalt val observat vreodată în Marea Mediterană a fost înregistrat în această perioadă: 16 metri înălțime, comparabil cu un tsunami. Fenomenul s-a format în timpul ciclonului Harry, care a devastat insulele italiene în ultimele trei zile. Cercetătorii din Sicilia au reușit să surprindă și imagini.

Fenomenul a fost observat în timpul furtunilor din ultimele 3 zile, care au devastat Sicilia și Sardinia. Cercetătorii de la Universitatea din Palermo care au știut că se apropie ciclonul Harry și au vrut să vadă cum se comportă marea în aceste condiții, au montat pe o baliză senzori și o cameră de luat vederi. Au reușit astfel să înregistreze și să măsoare acest fenomen extrem.  

În general, spun cercetătorii, în timpul celor 3 zile de furtuni a fost vorba despre valuri foarte mari, de peste 9 metri, însă recordul a fost de un „zid” de apă de 16 metri înălțime care s-a comportat ca un tsunami, efectele fiind vizibile pe coastele din Sardinia și Sicilia. 

Autoritățile spun că pagubele se ridică la 700 milioane de euro, nemaiîntâlnite până acum. Plaje, restaurante, străzi, faleze, bărci au fost distruse de apa mării. 

Cercetătorii spun că fenomenele de aceste fel sunt rare în Marea Mediterană, dar niciodată la asemenea proporții. 

