Cel mai mic oraș din lume are doar 30 de locuitori și este un exemplu rar de arhitectură medievală bine conservată. Se numește Hum și se află în Croația, provincia Istria. Orășelul este amplasat pe un deal, într-o zonă pitorească, are 100 de metri lungime și 30 lățime, având doar două străzi. În casele fermecătoare locuiesc 30 de oameni, însă populația variază de la an la an, tendința fiind de creștere.

Orașul a fost menționat pentru prima dată în documente în secolul al XII-lea, cu numele de „Cholm”, însă legenda spune că Hum s-a născut când uriașii care construiau orașele din apropiere, pe Valea râului Mirna, au decis să folosească puținele stânci rămase pentru a construi un oraș în miniatură.

Primele construcții datează din secolul al XI-lea, când primul rând de case a fost construit în interiorul zidurilor, pe rămășițele unei fortificații mai vechi. Un turn de veghe, un clopot și primăria au fost construite în secolul al XVI-lea. În mare parte, orașul și-a păstrat aspectul din acele vremuri.

Vizitatorii care intră în Hum sunt întâmpinați de porți placate cu cupru inscripționate cu o scriere veche care îi avertizează pe potențialii răufăcători că vor avea probleme dacă vin cu intenții rele.

Între atracții se numără două biserici și un turn înalt de de 22 de metri, construit în 1552.

Orașul este cunoscut și pentru Biska, un brandy de fructe infuzat cu vâsc, despre care se spune că are o rețetă veche de 2.000 de ani. Băutura se bucură de propria sa sărbătoare specială, la sfârșitul lunii octombrie, în timpul festivalului anual Grappa, la care participă producători locali din toată zona.

De asemenea, în fiecare an este respectat un ritual care datează din secolul al XVI-lea numit „alegerea prefectului”. Bărbații se adună la primărie în ziua orașului Hum, care este în iunie, pentru a alege prefectul orașului, responsabil cu soluționarea litigiilor și stabilirea pedepselor pentru cei găsiți vinovați de conduită nepotrivită.

Editor : D.C.