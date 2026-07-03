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„Cel mai odios abuz”. O „rețea globală” de bărbați care drogau și agresau sexual femei a fost descoperită de autoritățile britanice

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Man's hand holding a woman hand for rape and sexual abuse. Hands for rape and sexual abuse concept. Sexual abuse is a problem or Social issues concept
Abuz sexual. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Autoritățile britanice au descoperit o „rețea cu adevărat internațională” de bărbați care drogau și agresau sexual femei. Infractorii au distribuit informații, au vândut droguri și au încărcat videoclipuri cu abuzuri sexuale pe forumuri online, potrivit Agenției Naționale pentru Combaterea Criminalității (NCA) din Regatul Unit, care a descris amploarea infracțiunilor ca fiind „profund îngrijorătoare”, informează The Times.

Detectivii au identificat 270 de persoane legate de un forum și de succesorii acestuia din octombrie anul trecut. Oficialii au declarat că 15 piste de anchetă privind agresiuni sexuale facilitate de droguri au fost trimise forțelor de poliție din Marea Britanie, ceea ce a dus la opt arestări și la identificarea a opt victime. NCA a declarat că aceste presupuse infracțiuni nu au legătură cu cazuri penale care au fost deja raportate.

Cel puțin nouă victime au fost identificate de forțele de poliție ale altor țări, care au arestat cel puțin zece persoane.

„Credem că am descoperit o rețea cu adevărat internațională, cu membri ai grupului identificați în zeci de țări de pe fiecare continent”, a declarat Nigel Leary, director adjunct la NCA.

Ancheta a fost comparată cu cazul lui Gisèle Pelicot, al cărei soț a invitat 50 de bărbați la casa lor din sudul Franței pentru a o viola în timp ce era inconștientă.

Leary a spus: „Agresiunea sexuală facilitată de droguri nu mai este un comportament izolat, ci din ce în ce mai organizat, desfășurat prin intermediul unor rețele coordonate și facilitat de platforme digitale, necesitând un răspuns operativ mai sofisticat.”

Infracțiunile încep de obicei pe site-uri web obișnuite și accesibile publicului, înainte ca autorii să fie atrași în grupuri închise mai mici, adesea folosind platforme criptate, au explicat anchetatorii.

„Aceste spații creează un sentiment de comunitate și legitimitate atunci când comportamentele profund dăunătoare sunt minimizate sau justificate”, a afirmat Leary. „Am văzut utilizatori care interacționează activ cu alte persoane cu aceleași idei, discutând în detaliu despre cum vor să-și drogheze victimele pentru a comite cel mai odios abuz sexual”, a completat oficialul britanic.

„Discuțiile includ invitarea altor persoane să ia parte la agresiunile sexuale, solicitarea de sfaturi cu privire la cele mai bune droguri sau sedative de utilizat și la modul de administrare a acestora, solicitarea de a realiza și filma anumite abuzuri specifice, precum și coordonarea infracțiunilor, aranjarea violului și a abuzului asupra victimelor, partajarea metodologiilor și dezvoltarea de tactici pentru a evita detectarea”, a detaliat Leary.

Agresorii exploatează adesea relația strânsă cu victima lor, a spus el. Unele femei au fost abuzate timp de mai mulți ani în propriile dormitoare. Oficialul a adăugat: „În multe dintre cazurile pe care le-am văzut până acum, persoanele care au devenit victime ale infracțiunilor de agresiune sexuală în timp ce erau sedate nu își amintesc deloc de acest lucru.”

Cele afectate „pot fi de orice vârstă, din orice mediu social sau calitate”, a spus Leary. „Infracțiunile comise în cadrul unor relații de încredere pe termen lung înseamnă că unele victime pot fi femei mai în vârstă.” Utilizarea substanțelor pentru a aduce victimele la starea de inconștiență poate pune viața în pericol, a adăugat el.

Editor : Ș.R.

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