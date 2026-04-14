La doar 48 de ore după ce Statele Unite și Israelul au lansat o campanie masivă de bombardamente asupra Iranului, gruparea libaneză Hezbollah a intrat în luptă și l-a susținut pe patronul său. Cel mai apropiat aliat non-statal al Teheranului, Hezbollah, a lansat sute de rachete, proiectile și drone asupra Israelului vecin din 2 martie, deschizând un nou front în război și punând la încercare resursele militare ale Israelului, potrivit Radio Free Europe.

Hezbollah este atât un grup militant, cât și un partid politic care controlează o mare parte din sudul Libanului. Este considerată o organizație teroristă de către Statele Unite, deși Uniunea Europeană a inclus pe lista neagră doar aripa sa armată.

Israelul a lansat o invazie terestră în sudul Libanului și a desfășurat o campanie devastatoare de atacuri aeriene ca răspuns la atacurile Hezbollah, ucigând peste 2.000 de persoane și strămutând peste 1,2 milioane, potrivit autorităților sanitare locale.

Acum, în timp ce Teheranul și Washingtonul se angajează în negocieri privind un posibil acord de pace, Iranul a pus capăt atacurilor împotriva intermediarilor săi din regiune - în special atacurilor Israelului asupra Hezbollah - una dintre principalele sale revendicări.

Piatra de temelie a Axei rezistenței

„Iranul consideră Hezbollah ca fiind cel mai valoros atu regional al său - linia sa de front împotriva Israelului - așa că excluderea Libanului ar însemna acceptarea degradării continue de către Israel a principalei sale forțe de descurajare”, a declarat Sanam Vakil, directoarea Programului pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord de la think tank-ul Chatham House, cu sediul la Londra.

„Spre deosebire de grupările irakiene sau yemenite, Hezbollah se află la granița cu Israelul, având un arsenal mare de rachete, ceea ce îl face unic și central pentru influența Iranului atât în ​​război, cât și în negocieri”, a adăugat ea.

Hezbollah este piatra de temelie a așa-numitei Axe a rezistenței, rețeaua Iranului de reprezentanți armați și grupuri militante susținute de Teheran. Acestea includ rebelii Houthi din Yemen și milițiile pro-iraniene din Irak, aliați care s-au alăturat și ei războiului.

Construită de-a lungul deceniilor, Axa rezistenței a fost un element cheie al strategiei de apărare avansate a Teheranului - proiectând puterea dincolo de granițele sale, reducând în același timp necesitatea confruntării directe cu dușmanii Israel și Statele Unite.

Alianța a suferit o serie de lovituri în ultimii ani. Hezbollah, o forță militară și politică majoră în Liban, a fost slăbită după un război chinuitor de un an cu Israelul, care l-a ucis pe liderul de lungă durată al grupării, Hassan Nasrallah. Chiar și după ce un armistițiu fragil a pus capăt conflictului la sfârșitul anului 2024, Israelul a continuat să vizeze conducerea și arsenalul militar al grupării.

Hezbollah a fost în mare parte în declin - cel puțin aceasta a fost opinia larg răspândită. Dar gruparea i-a surprins pe mulți observatori prin atacurile sale constante asupra Israelului, sugerând că deține încă un arsenal considerabil de rachete și proiectile.

„În ciuda pierderilor recente, Iranul încă tratează Hezbollah ca pe principalul său factor de descurajare și poliță de asigurare împotriva atacurilor israeliene, capabil să amenințe direct Israelul dacă Iranul este atacat”, a spus Vakil.

Dispută privind armistițiul

Când Iranul și Statele Unite au convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni pe 7 aprilie, acesta s-a prăbușit aproape imediat după o dispută privind includerea sau nu a Libanului. Washingtonul a declarat că acordul nu includea oprirea atacurilor israeliene asupra Hezbollah, dar Teheranul a spus că da.

La mai puțin de 24 de ore de la intrarea în vigoare a armistițiului, Israelul a efectuat cele mai sângeroase atacuri asupra Libanului, ucigând peste 300 de persoane și rănind peste 1.000, provocând o indignare generală. De atunci, Israelul și-a redus atacurile în țară.

Scriind pe X, președintele iranian Masud Pezeshkian a declarat că atacurile israeliene „semnalează înșelăciune și nerespectare” a armistițiului. „Iranul nu își va părăsi niciodată frații și surorile libaneze”, a adăugat el.

Iranul nu a ripostat atacând Israelul, dar Teheranul a refuzat să redeschidă Strâmtoarea Ormuz - o arteră cheie pentru aprovizionarea globală cu petrol și gaze și o componentă cheie a armistițiului - punând și mai mult presiune pe armistițiul deja fragil. Marina SUA a impus de atunci o blocadă asupra porturilor și traficului iraniene din strâmtoare, cu scopul de a împiedica Teheranul să își exporte petrolul și gazele.

Înainte de discuțiile de pace dintre oficialii americani și iranieni de la Islamabad, de pe 11 aprilie, Teheranul a amenințat că se va retrage din negocieri în ultimul moment, din cauza atacurilor continue ale Israelului împotriva Hezbollah. Delegația iraniană a ajuns să participe la discuții, deși părțile nu au reușit să încheie un acord pentru a pune capăt războiului.

Înainte de discuțiile de la Islamabad, Iranul emisese un plan de pace în 10 puncte care includea, printre alte cerințe, încetarea atacurilor americane și israeliene împotriva aliaților săi armați din Liban, Irak și Yemen.

Proiecție de putere

Experții au declarat că protejarea Hezbollah și includerea sa în orice acord de pace va fi o prioritate pentru Iran.

„Hezbollah a fost cel mai vechi și mai important aliat și reprezentant al Iranului în regiune și a intrat în ultima rundă a războiului în sprijinul Iranului, așa că Iranul dorește să răspundă cât mai mult posibil”, a declarat Farzin Nadimi, specialist în apărare iraniană la Institutul Washington.

„De asemenea, vor să-și mențină cel mai important reprezentant relevant și să prevină slăbirea sa în continuare”, a adăugat Nadimi.

Iranul a contribuit la înființarea Hezbollah în 1982, ca răspuns la invazia Israelului în acel an a Libanului, care era implicat într-un război civil devastator. De la înființarea sa, organizația politică și militară șiită a primit asistență financiară și politică semnificativă din partea Iranului, o țară cu majoritate șiită.

Naysan Rafati, analist senior pentru Iran la International Crisis Group, a declarat că apărarea Hezbollah a căpătat o importanță mai mare de când președintele sirian Bashar al-Assad, un aliat de lungă durată al Teheranului, a fost înlăturat de la putere în decembrie 2024. Sub Assad, Siria a fost singurul alt actor statal de pe Axa rezistenței.

„În ultimul an și jumătate, influența și proiecția puterii Iranului în Levant au suferit lovituri semnificative”, a spus Rafati.

Aceasta include și slăbirea Hezbollah, care s-a confruntat cu presiuni interne și internaționale tot mai mari pentru a se dezarma. Armata libaneză a fost, de asemenea, desfășurată în sudul țării, bastionul Hezbollah, într-o altă lovitură dată grupării.

Ideologia și geografia fac din Hezbollah un aliat pe care Teheranul nu vrea să-l abandoneze, a atras atenția Rafati.

„În încercarea de a-l include într-un armistițiu mai larg [și un acord de pace], iranienii par hotărâți să se asigure că gruparea poate supraviețui pentru a lupta încă o zi, fie ca actor politic, fie, mai literal, ca forță militară de-a lungul frontierei de nord a Israelului”, a spus el.

Nu este clar dacă Israelul va fi de acord să înceteze atacurile asupra Hezbollah și să își retragă forțele din sudul Libanului, ca parte a oricărui acord de pace americano-iranian. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a promis că va continua atacurile țării asupra Hezbollah și va distruge gruparea.

Editor : Ș.R.