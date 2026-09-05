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Video Cel puțin 10 morți și peste 50 de răniți după o explozie la o cazarmă militară din Bolivia

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Polițiști militari păzesc o stradă din apropierea unei cazărmi din Viacha, Bolivia, după explozia produsă cu o zi înainte, pe 5 septembrie 2026. Foto: Profimedia Images
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Cel puțin 10 persoane au murit, iar alte câteva zeci au fost rănite în urma unei explozii produse vineri la o cazarmă militară din Viacha, Bolivia, potrivit CBC. Explozia a avut loc într-o zonă în care erau depozitate materiale pirotehnice, iar autoritățile avertizează că există în continuare riscul unei noi deflagrații.

Explozia a avut loc în jurul orei 14:30, ora locală, într-o zonă folosită pentru depozitarea materialelor pirotehnice, au precizat autoritățile.

Videoclipuri cu momentul exploziei pot fi accesate AICI și AICI.

Deși cauza nu a fost încă stabilită, oficialii au declarat că explozia a provenit din depozitul de artificii al Ministerului Apărării.

Directoarea serviciului de sănătate din Viacha, Rita Nebraska, a declarat pentru televiziunea locală că se estimează că între 10 și 15 persoane au murit în urma incidentului, iar 62 au fost rănite. Ea a precizat că 14 dintre răniți au fost transferați la spitale din La Paz, printre aceștia numărându-se și o fetiță cu arsuri de gradul III.

Poliția a declarat că peste 50 de persoane au fost rănite și că zeci de locuințe au fost avariate, în mare parte din cauza geamurilor sparte în urma exploziei.

Ambulanțe, echipe medicale și forțe de poliție au fost trimise la complexul militar pentru a evalua pagubele și a evacua răniții către centrele medicale.

Autoritățile din Nebraska au declarat că pompierii au avertizat că la fața locului mai există o sursă de căldură, ceea ce sporește riscul unei noi explozii, și au îndemnat locuitorii să se mențină la o distanță de cel puțin 150 de metri.

Editor : Ana Petrescu

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