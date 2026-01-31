Cel puțin 200 de oameni au murit în urma prăbușirii minei de coltan Rubaya din estul Republicii Democrate Congo (RDC), a declarat pentru agenția de știri Reuters Lumumba Kambere Muyisa, purtătorul de cuvânt al guvernatorului numit de rebeli al provinciei în care se află mina, relatează Al Jazeera.

Mina, situată la circa 60 km nord-vest de orașul Goma, capitala provinciei Nord Kivu s-a prăbușit miercuri, iar numărul exact al victimelor era încă necunoscut vineri seara, potrivit Reuters.

„Peste 200 de persoane au fost victime ale acestei alunecări de teren, printre care mineri, copii și femei care lucrau la piață. Unele persoane au fost salvate la timp și au suferit răni grave”, a declarat Muyisa pentru Reuters, adăugând că aproximativ 20 de răniți erau tratați în unități medicale.

„Suntem în sezonul ploios. Solul este fragil. Solul s-a surpat în timp ce victimele se aflau în groapă”, a spus el.

Eraston Bahati Musanga, guvernatorul provinciei Nord Kivu numit de grupul rebel M23, a declarat vineri agenției de știri AFP că „au fost recuperate câteva cadavre”, fără a da o cifră exactă a numărului de morți și răniți, dar sugerând un număr potențial ridicat de victime.

Un consilier al guvernatorului provincial a estimat numărul morților la peste 200, vorbind sub condiția anonimatului pentru Reuters, deoarece nu era autorizat să informeze mass-media.

AFP a declarat că nu a putut confirma numărul victimelor cu surse independente până vineri seara.

Franck Bolingo, un miner artizanal intervievat la Rubaya de AFP, a spus că se crede că oamenii sunt încă blocați în interiorul minei.

„A plouat, apoi s-a produs o alunecare de teren care a măturat oamenii. Unii au fost îngropați de vii, iar alții sunt încă prinși în găuri”, a spus Bolingo.

Rubaya produce aproximativ 15% din coltanul mondial, care este prelucrat în tantal, un metal rezistent la căldură, foarte căutat de producătorii de telefoane mobile, computere, componente aerospațiale și turbine cu gaz.

Mina, unde localnicii sapă manual pentru câțiva dolari pe zi, se află sub controlul grupului rebel M23, susținut de Rwanda, din 2024, după ce anterior a trecut din mâinile guvernului RDC în cele ale grupurilor rebele.

Rebelii M23, puternic înarmați, al căror scop declarat este răsturnarea guvernului RDC din capitala Kinshasa, au capturat și mai mult teritoriu bogat în minerale în estul țării în timpul unei avansări fulgerătoare anul trecut.

Organizația Națiunilor Unite a acuzat rebelii M23 că jefuiesc resursele din Rubaya pentru a-și finanța rebeliunea, susținută de Rwanda, acuzație pe care guvernul din Kigali o neagă.

În ciuda bogăției minerale excepționale a RDC, peste 70% dintre congolezi trăiesc cu mai puțin de 2,15 dolari pe zi.

