Foto Cel puţin 21 de morţi după scufundarea unei bărci cu migranți în largul coastei Malaeziei. Printre victime se numără femei și copii

Data publicării:
naufragiu malaezia thailanda
Foto: Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Facebook

Autorităţile malaeziene şi thailandeze au recuperat până în prezent 21 de cadavre, printre care mai mulţi copii şi femei, în urma naufragiului unei ambarcaţiuni cu migranţi rohingya în largul coastelor Malaeziei şi Thailandei, în timp ce căutările celor dispăruţi continuă, au informat marţi surse oficiale.

Potrivit agenţiei maritime din Malaezia, misiunea comună cu Thailanda a recuperat până în prezent 21 de cadavre, 12 în apele malaeziene şi nouă în cele thailandeze, în timp ce 13 supravieţuitori au fost găsiţi în apele malaeziene, transmite EFE preluată de Agerpres.

Alte cinci cadavre au fost descoperite luni în diferite zone din Marea Andaman, inclusiv cele ale unui copil şi a două femei. Victimele au fost localizate de ambarcaţiuni ale marinei regale, poliţiei maritime şi serviciilor de salvare malaeziene, care le-au transportat pe insula Langkawi, un arhipelag din Malaezia situat în Marea Andaman, foarte aproape de graniţa cu Thailanda.

ambarcatiune migranti naufragiu
Foto: Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Facebook

Operaţiunea de căutare şi salvare a fost suspendată la lăsarea serii din cauza vremii nefavorabile şi a fost reluată marţi dimineaţa. Aflată în cea de-a treia zi, operaţiunea acoperă deja o zonă de peste 933 de kilometri pătraţi, după ce luni a fost extinsă din cauza posibilităţii ca curenţii marini să fi deplasat cadavrele şi supravieţuitorii.

Naufragiul a avut loc după ce aproximativ 300 de migranţi din statul Rakhine din Mynamar au fost împărţiţi în trei ambarcaţiuni mai mici în încercarea de a ajunge în Malaezia fără a fi detectaţi. Una dintre ambarcaţiuni s-a scufundat pe 6 noiembrie, la trei zile după ce a părăsit Myanmar. Nu se ştie unde se află celelalte două ambarcaţiuni şi sutele de persoane aflate la bordul lor, a explicat şeful agenţiei maritime din Malaezia, Romli Mustafa, citat de agenţia de stat Bernama.

Majoritatea pasagerilor sunt etnici rohingya, o minoritate musulmană persecutată în Myanmar, unde nu sunt recunoscuţi ca cetăţeni. Sute de mii de rohingya au fugit din Myanmar după o campanie militară din 2017 pe care ONU o investighează ca posibil genocid.

Peste 1,3 milioane de rohingya trăiesc în prezent, în condiţii precare, în tabere de refugiaţi din Cox's Bazar, Bangladesh. Împinşi de violenţa din ţara de origine şi de lipsa de oportunităţi din tabere, în fiecare an mii de rohingya pleacă pe mare către Asia de Sud-Est, în principal în Malaezia şi Indonezia.

Potrivit agenţiei ONU pentru refugiaţi, peste 5.100 de rohingya au plecat pe mare din Myanmar şi Bangladesh între ianuarie şi începutul lunii noiembrie a acestui an, iar aproape 600 dintre aceştia au murit sau au dispărut.

Editor : Ana Petrescu

