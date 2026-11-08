Cel puțin 22 de răniți în Japonia după ce un cutremur a zguduit țara. Vitrinele a zeci de magazine au fost distruse

Un cutremur puternic a zguduit centrul Japoniei duminică dimineaţa, spărgând vitrinele magazinelor, determinând oamenii să fugă din clădiri şi provocând rănirea a cel puţin 22 de persoane, potrivit presei locale, citate de AP.

Agenţia Meteorologică a Japoniei a estimat magnitudinea cutremurului la 5,7, în timp ce Serviciul Geologic al Statelor Unite a raportat o magnitudine de 5,5. Au fost semnalate replici de intensitate mai mică.

O zonă extinsă din apropierea prefecturii Aichi a fost afectată, incluzând oraşul Hamamatsu, vechile capitale Kyoto şi Nara, precum şi prefecturile învecinate Yamanashi - unde se află Muntele Fuji - şi Gifu.

Imaginile difuzate de televiziunea japoneză au arătat vitrinele magazinelor sparte şi cioburi de sticlă împrăştiate pe străzi. Într-o librărie, cărţi au căzut de pe rafturi. Printre răniţi s-au numărat şi persoane care au căzut de pe scări în timp ce încercau să fugă.

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Cutremurul, care a avut loc la ora 01:04, a avut epicentrul la aproximativ 40 de kilometri (25 de mile) sub suprafaţa pământului, în prefectura Shizuoka. Aichi şi Shizuoka sunt regiuni învecinate. Acestea se află la o distanţă suficient de mare de Tokyo, astfel încât cutremurul nu a fost resimţit acolo. Conform evaluărilor seismice oficiale, cele mai puternice tremurături au fost resimţite în Aichi.

Agenţia meteorologică a avertizat populaţia să se pregătească pentru posibile cutremure puternice în săptămâna următoare, în special în următoarele două-trei zile.

„Vă rugăm să fiţi atenţi la alunecările de teren, căderile de pietre şi posibilele efecte ale precipitaţiilor”, a declarat reporterilor Ayataka Ebita, reprezentant al agenţiei.

El a precizat că, până în prezent, nu s-a detectat nicio schimbare evidentă la nivelul plăcii din Fosa Nankai, unde, potrivit oamenilor de ştiinţă, ar putea avea loc un megacutremur.

Trenurile de mare viteză Shinkansen circulau cu viteză redusă în zonele afectate, ca măsură de precauţie. Uneori, cutremurele pot provoca daune căilor ferate.

Japonia se află într-o zonă predispusă la cutremure. Autorităţile recomandă frecvent populaţiei să-şi facă provizii de apă îmbuteliată, alimente şi baterii, să aibă pregătite planuri pentru a se adăposti sub mese şi să ţină la îndemână încălţăminte confortabilă pentru mers pe jos.

Editor : I.B.