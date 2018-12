Cel puțin 280 de morți după tsunamiul din Indonezia. Poveștile de groază ale supraviețuitorilor

Bilanţul tsunamiului care a lovit dumincă Indonezia a trecut de 280 de morţi şi 1.000 de răniţi, însă numărul victimelor va continua să crească, avertizează autorităţile. În jur de 60 de persoane, date dispărute, nu au fost încă găsite. Valul distrugător a fost provocat de erupţia vulcanului Krakatau, care continuă să erupă. Sunt temeri că va urma un alt tsunami.

Nori groşi de cenuşă continuă să se înalţe la mii de metri înălţime din craterul vulcanului Anak Krakatau, iar un nou val ucigaş ar putea lovi oricând insulele. Între timp, autorităţile caută supravieţuitori. Victimele, al căror număr este în continuă creştere, abia mai au loc în spitale. Iar mii de locuitori au rămas pe drumuri.

„Mi-e frică. Îl rog din când în când pe ginerele meu să meargă să vadă ce este cu casa noastră. Nu ştiu ce să mai spun, mi-e foarte frică. Am plecat de acasă de două zile”, spune o supraviețuitoare.

Supravieţuitorii îşi amintesc momentul terifiant în care au văzut valurile uriaşe, dar şi panica ce a urmat.

„M-am grăbit spre camerele oaspeţilor şi le-am spus, şi lor, şi managerului să fugă. Apoi am mers într-un loc mai înalt. Valurile erau de doi-trei metri şi au crescut şi mai mult când au ajuns la pereţi. Valurile au lovit de trei ori şi erau din ce în ce mai puternice”, mărturisește un supraviețuitor.

„Eram acasă şi mă uitam la televizor. Am auzit un zgomot şi am crezut că e vântul. Când am deschis uşa, apa a intrat rapid şi m-a tras afară. Apa se retrăgea, dar am văzut că vine din nou şi am luat-o la fugă”, povestește o femeie.

Mulţi nu au ştiut că trebuie să se adăpostească, pentru că iniţial autorităţile au anunţat că nu este vorba despre un tsunami şi au îndemnat oamenii să nu intre în panică. Şi-au recunoscut greşeala, iar acum avertizează că ar putea urma un alt val ucigaş.

„Agenţia pentru Meteorologie şi Geofizică le recomandă oamenilor să nu aibă activităţi pe plajă şi să stea la distanţă de coastă, pentru o vreme. E posibil să aibă loc un nou tsunami, erupţia vulcanului Anak Krakatoa e în plină desfăşurare”, spune Sutopo Purwo Nugroho - Agenţia pentru Dezastre.

Vulcanul, numit „copilul lui Krakatau", se află în strâmtoarea Sunda, caree face legătura între Marea Java şi Oceanul Indian. De acolo a pornit unda de şoc, care a lovit mai multe regiuni de pe insulele Java şi Sumatra. Sute de locuinţe, mai multe hoteluri şi zeci de restaurante au fost distruse.

