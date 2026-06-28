Cel puțin 50 de persoane au fost arestate la marșul Pride din Istanbul, după interdicția autorităților

Poliţia turcă a reţinut duminică cel puţin 50 de persoane, între care o jurnalistă, în timpul marşului Pride de la Istanbul, unde manifestaţiile fuseseră interzise de autorităţile locale, iar principalul loc de adunare a fost blocat de forţele de ordine, au declarat organizatorii.

Poliţia a întărit securitatea în jurul emblematicei Pieţe Taksim din Istanbul, instalând bariere metalice, în timp ce autorităţile locale au interzis demonstraţiile în principalele locuri de adunare, inclusiv în cartierul Kadikoy, situat în partea asiatică a oraşului. Circulaţia metroului a fost, de asemenea, restricţionată în mai multe zone din centrul oraşului.

Potrivit Uniunii Jurnaliştilor din Turcia, una dintre persoanele reţinute este jurnalista Muberra Unsal. „Jurnaliştii care relatează despre marşul Pride de la Istanbul se confruntă din nou cu obstacole ilegale în acest an. Deşi s-a identificat în repetate rânduri ca fiind jurnalistă, Unsal a fost reţinută”, a relatat organizația pe X.

Protestatarii pentru apărarea drepturilor comunităţii LGBT, care s-au adunat în mai multe părţi ale oraşului, şi-au declarat intenţia de a continua demonstraţiile.

„Ziua nu s-a terminat. De fapt, abia începem. Nu vom renunţa. Vom continua să ieşim în stradă, oriunde ne-am afla”, au scandat protestatarii. Asociaţia Baroului din Istanbul a desfăşurat pe clădirea sa un banner cu inscripţia: „Drepturile LGBT sunt drepturi ale omului”.

Homosexualitatea nu este ilegală în Turcia, dar comunitatea LGBT+ este adesea vizată de preşedintele Recep Tayyip Erdogan, care o învinovăţeşte pentru scăderea ratei natalităţii în ţară. Din 2015, marşul Pride, care are loc anual, a fost interzis aproape sistematic.

Editor : M.I.