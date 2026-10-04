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Video Cel puțin doi morți și un dispărut în Catalonia, în urma ploilor torențiale care au provocat dezastru în estul Spaniei

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The River Besòs has exceeded the danger level in Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
Mulți oameni urmăresc creșterea nivelului râului Besòs ca urmare a ploilor torențiale din noaptea trecută, pe 4 octombrie 2026, în Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Catalonia (Spania) Foto: Kike Rincón / ContactoPhoto / Profimedia
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Ploile torenţiale care se abat asupra estului Spaniei şi menţin oraşul Barcelona şi împrejurimile sale în stare de alertă au provocat moartea a două persoane, au anunţat duminică autorităţile, care au avertizat asupra riscului de inundaţii şi de revărsare a râurilor.

„Se pare că avem două victime, precum şi cel puţin o persoană dispărută”, a declarat David Borrell, şeful pompierilor din regiunea Catalonia (nord-est), în cadrul unei conferinţe de presă, notează News.ro.

Una dintre victime a murit în urma prăbuşirii unui zid într-un camping din Tordera, iar cealaltă s-a înecat într-un garaj inundat din Montornès del Vallès, două localităţi din provincia Barcelonei.

„Este necesar să dăm dovadă de cea mai mare prudenţă şi să urmăm indicaţiile” serviciilor de urgenţă, a subliniat Salvador Illa, preşedintele regiunii Catalonia.

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În faţa valului de ploi, care a început sâmbătă după-amiază, autorităţile au cerut locuitorilor din zonele care ar putea fi cele mai afectate să rămână acasă şi au anulat evenimentele publice.

„Situaţia de pericol extrem continuă în anumite zone din Barcelona şi Girona. În cursul nopţii, s-au acumulat peste 100 de litri pe m² în numeroase locuri”, a precizat duminică dimineaţă pe X agenţia meteorologică spaniolă Aemet.

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În timpul nopţii, serviciile de urgenţă au venit în ajutorul persoanelor rămase blocate în maşinile lor din cauza inundaţiilor de pe străzile din Granollers, la nord de Barcelona, şi din alte localităţi.

Duminică dimineaţă, Protecţia Civilă spaniolă a trimis un mesaj pe telefoanele mobile ale persoanelor care locuiesc în apropierea râului Besòs, avertizând asupra unui „risc de revărsare” şi solicitând, în cazul în care acest lucru s-ar întâmpla, să se refugieze la „etajele superioare” ale locuinţelor lor.

Furtuna a obligat deja sâmbătă la anularea manifestaţiei pentru dreptul la locuinţă din Barcelona, în cadrul mobilizărilor organizate în zeci de oraşe din Spania, precum Madrid, unde s-au adunat zeci de mii de persoane.

Ploile care se abat asupra Barcelonei sunt cauzate de un fenomen meteorologic caracterizat prin „averse şi furtuni foarte violente şi persistente” în estul Spaniei, care a început joi şi ar trebui să se încheie duminică, potrivit Aemet.

Acest fenomen meteorologic a provocat deja, sâmbătă, decesul unei femei în vârstă de 102 ani, luată de inundaţii într-o localitate din regiunea Castilia-La Mancha, din sud-estul ţării.

Editor : B.E.

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