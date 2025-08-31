Live TV

Video&Foto Cel puţin trei morţi şi peste 100 de răniţi după deraierea unui tren în Egipt

Foto: Ministerul Sănătăţii din Egipt Facebook
Cauzele accidentului, încă neclare

Trei oameni au murit şi 103 au fost răniţi, sâmbătă, după deraierea unui tren în nord-vestul Egiptului, au anunţat autorităţile sanitare, scrie BBC.

Accidentul a avut loc în provincia de coastă Marsa Matruh, a anunţat Ministerul Sănătăţii într-un comunicat. Autorităţile feroviare susţin că şapte vagoane au deraiat în timp ce trenul se deplasa pe ruta Marsa Matruh - Cairo.

Trenul circula din orașul de coastă nordic Marsa Matruh atunci când șapte dintre vagoanele sale au ieșit de pe șine în jurul orei 15:30, ora locală (12:30 GMT), sâmbătă, două dintre acestea răsturnându-se, au declarat oficialii.

Ministrul egiptean al transportului, Kamel al-Wazir, s-a deplasat la faţa locului şi a dispus formarea unei comisii tehnice pentru a stabili cauza accidentului, au precizat într-un comunicat Căile ferate naţionale.

Ministrul Sănătății, dr. Khaled Abdul Ghaffar, a transmis condoleanțe și se roagă pentru familiile victimelor și le-a urat răniților însănătoșire grabnică.

Imagini video pot fi accesate AICI.

Iniţial, portalul de ştiri egiptean al-Youm al-Sabaa a relatat că incidentul a avut loc în urma unei tasări, ceea ce a determinat o suspendare a circulaţiei feroviare.

Cauzele accidentului, încă neclare

Ministerul Transporturilor și Autoritatea Națională a Căilor Ferate Egiptene (ENRA) investighează cauza accidentului, care rămâne neclară.

Oficialii au declarat că incidentul a avut loc pe o porțiune de cale ferată între stațiile Fouka și Jalal, la est de Marsa Matruh, la marginea Saharei.

ENRA a transmis, într-un comunica,t că orice persoană găsită responsabilă pentru deraiere va fi pedepsită.

De asemenea, a adăugat că echipe tehnice și utilaje au fost trimise pentru a curăța resturile și a restabili serviciile cât mai repede posibil. Vorbind în numele Ministerului Transporturilor, instituția și-a exprimat, de asemenea, condoleanțele familiilor celor decedați.

Dr. Abdul Ghaffar a vizitat locul accidentului pentru a supraveghea intervenția de urgență și ulterior i-a vizitat pe răniți în spital.

Potrivit Ministerului Sănătății, toți răniții au fost transportați cu ambulanțele la două spitale locale.

De asemenea, trupurile celor trei persoane decedate se află acum în custodia procurorilor.

Accidentele pe rețeaua feroviară a Egiptului sunt frecvente, în parte din cauza întreținerii deficitare și a lipsei de investiții.

Unul dintre cele mai grave dezastre feroviare a avut loc în 2002, când peste 370 de persoane au murit după ce un incendiu a izbucnit într-un tren care circula la sud de Cairo.

