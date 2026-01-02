Este imposibil să prezici ce se va întâmpla în 2026, dar un lucru este sigur: politica nu stă niciodată pe loc. Alegerile remaniează guvernele, războaiele redesenază vechile granițe, pandemiile răstoarnă viața de zi cu zi, iar sistemul nervos democratic continuă să se agite.

În momente ca acestea, este util să faci un pas înapoi și să citești. Dar ce să citești? Cu toate analizele politice disponibile, alegerea cărții potrivite poate părea o campanie în plus de parcurs. Aici intervenim noi.

Editorii și reporterii POLITICO de pe ambele maluri ale Atlanticului au construit raftul imaginar perfect: titluri care nu doar explică politica, ci te ajută să o înțelegi.

Fie că sunteți un pasionat de biografii politice sau un iubitor al ficțiunii distopice, aici veți găsi ceva pe gustul dumneavoastră. De la „Our Dear Friends in Moscow”, care analizează corupția morală din Rusia prin prisma vieților celor care au ales ascultarea în detrimentul libertății, până la nemuritoarea „Viața celor doisprezece Cezari” a lui Suetonius, care demonstrează că vanitatea, viciul și ambiția nu se demodează niciodată.

Împreună, aceste cărți descriu forțele care remodelează democrațiile occidentale: anxietatea, supravegherea, ambiția și relația dificilă dintre principii și putere. Poate că nu veți găsi aici confortul, dar veți găsi claritate și puțină companie în haos.

„Viețile celor doisprezece Cezari”, de Suetonius

Istoricul epocii imperiale timpurii a Romei antice, care a consemnat 12 conducători romani succesivi, de la Iulius Cezar la Domitian, ar fi fost cu siguranță fascinat de actuala noastră generație de conducători mai mari decât viața – printre care Trump, Putin și Benjamin Netanyahu. Dacă eliminăm tehnologia și progresele din domeniul medicinei, putem citi despre epoca noastră în cea mai importantă operă a lui Gaius Suetonius Tranquillus – numele său complet, glorios, în latină.

Aici găsim capricii și răutate, vanitate și cruzime, capricii și ambiții tirannice. Victorianii erau atât de scandalizați de viața sexuală a împăraților romani, încât edițiile biografiei colective au fost cenzurate. Trist.

Desigur, comparațiile directe cu conducătorii noștri contemporani ar fi nepotrivite. Poate. Dar ceea ce Suetonius face în mod strălucit este să pună în legătură aspectele personale și politice. Acest lucru derivă din convingerea sa, așa cum spune traducătorul în limba engleză Tom Holland, că „nu există nici o slăbiciune atât de minoră, atât de intimă încât să nu poată oferi o măsură a unui om”.

— Jamie Dettmer, redactor de opinie și columnist

„1929”, de Andrew Ross Sorkin

Companii extrem de supraevaluate, slăbiciuni economice abia ascunse, ego-uri uriașe, aroganță la cote maxime... dacă 2026 se va transforma într-o călătorie plină de peripeții pentru piețele globale, așa cum prevăd unii, ar fi bine să înțelegem ce urmează să se întâmple.

În „1929”, Andrew Ross Sorkin revine asupra prăbușirii Wall Street-ului, care a dus la colapsul valorilor bursiere supraevaluate, în timp ce oamenii obișnuiți își investeau economiile în investiții considerate sigure: o poveste deprimantă despre cât de repede pot merge lucrurile prost.

Această catastrofă nu a distrus doar averea, ci a remodelat politica. Marea Depresiune care a urmat a văzut ascensiunea politicienilor populiști care au ajuns să domine Europa, lăsând cicatrici de nedescris pe tot continentul. Sorkin, jurnalistul New York Times celebru pentru „Too Big To Fail”, folosește „1929” ca o poveste cu tâlc pentru a avertiza asupra a ceea ce se întâmplă când instituțiile și politicienii eșuează în fața țărilor pe care ar trebui să le susțină.

El știe ce vorbește, iar avertismentul său este clar: când piețele se clatină, la fel se întâmplă și cu democrațiile.

— Russell Hargrave, redactorul britanic pentru energie și climă

„Ordinea zilei” (titlul original: „L’Ordre du jour”), de Éric Vuillard

De ce nu a fost oprită ascensiunea lui Hitler? Este întrebarea care îi bântuie inevitabil pe cititorii cărții „The Order of the Day” a lui Éric Vuillard — la fel cum ne face să privim cu neliniște propria noastră epocă. În această scurtă carte, Vuillard retrasează evenimentele care au dus la al Doilea Război Mondial prin patru anecdote — fiecare dintre ele reprezentând o ocazie ratată de a se opune ascensiunii lui Hitler.

Asistăm la întâlnirea secretă a lui Hermann Göring cu industriașii germani; la vizita umilitoare a cancelarului austriac Kurt Schuschnigg la refugiul montan al lui Hitler; la o discuție informală pe terenul de tenis între prim-ministrul britanic Neville Chamberlain și ambasadorul german Joachim von Ribbentrop, în timp ce trupele naziste mărșăluiau în Austria; și la starea haotică a armatei germane în timpul acelei anexări.

Prin aceste schițe, Vuillard expune neputința legilor, diplomației și convențiilor politicoase în fața blufului, înșelăciunii și lăcomiei. Avertismentul său răsună în mod îngrozitor și astăzi: „Nu cădem niciodată de două ori în același abis, dar cădem întotdeauna în același mod — într-un amestec de ridicol și teamă”.

— Matthieu Verrier, editor

„Despre abolirea tuturor partidelor politice”, de Simone Weil

„Partidele politice sunt organizații create public și oficial cu scopul de a ucide în toate sufletele simțul adevărului și al dreptății.” Așa proclama Simone Weil în tratatul său stimulant din 1943, „Despre abolirea tuturor partidelor politice”.

Publicat după moartea sa, la vârsta de 34 de ani, eseul era un răspuns la luptele interne dintre politicienii francezi exilați, în timp ce armatele lui Adolf Hitler făceau ravagii pe continent. Weil împărtășea instinctele fondatorilor americani în ceea ce privește aversiunea față de „facțiunile” politice, ale căror prerogative pot încălca conștiința unui om și „îi pot supune gândirea autorității partidului”.

Optzeci de ani mai târziu, teza ei rămâne valabilă: „Forța care impulsionează gândirea nu mai este dorința deschisă și necondiționată de adevăr, ci doar dorința de a se conforma învățăturilor prestabilite”.

— James Kirchick, reporter global Axel Springer și autor al cărților „The End of Europe: Dictators, Demagogues and the Coming Dark Age” (Sfârșitul Europei: dictatori, demagogi și era întunecată care se apropie) și „Secret City: The Hidden History of Gay Washington” (Orașul secret: istoria ascunsă a comunității gay din Washington).

„Radical Shock: The Rise and Fall of the Competent” (Șoc radical: ascensiunea și căderea celor competenți) (titlul original: „Radical Choc: Ascesa e Caduta dei Competenti”), de Raffaele Alberto Ventura

Una dintre marile inovații ale secolului trecut a fost ascensiunea unor vaste mașinării birocratice compuse dintr-o nouă clasă socială: tehnocrații sau experții. Este ceea ce Trump și alți populiști de dreapta numesc „statul profund”.

Pentru a înțelege încotro se îndreaptă tehnostructura, în cartea sa din 2020 „Radical Shock: The Rise and Fall of the Competent”, Raffaele Alberto Ventura privește mai întâi înapoi. El amintește cum, la sfârșitul anilor 1960, economistul John Kenneth Galbraith a avertizat că aparatul administrativ al SUA a devenit mai mare decât al multor țări socialiste. El citează, de asemenea, sociologul Max Weber, care susținea că „puterea reală” se află în cadrul administrației înseși — nu în discursurile parlamentare sau în declarațiile politice.

Astăzi, în mod previzibil, experții sunt atacați. Ventura citează avertismentul lui Galbraith că „devenim servitorii... mașinii pe care am creat-o pentru a ne servi”.

Așadar, când cancelarul german Friedrich Merz critică Comisia Europeană pentru reglementarea excesivă, s-ar putea să nu fie vorba de teatru populist, ci mai degrabă de începutul unei reevaluări a legitimității politice a experților în democrațiile moderne.

— Jacopo Barigazzi, corespondent pe probleme de apărare

„Dragii noștri prieteni din Moscova: Povestea din culisele unei generații distruse”, de Andrei Soldatov și Irina Borogan

Majoritatea cărților despre Rusia disponibile în librăriile occidentale se concentrează pe Vladimir Putin ca unic arhitect al declinului democratic al țării. Rușii înșiși apar adesea ca o masă anonimă – fie inerent supusă, fie iremediabil pasivă.

„Dragii noștri prieteni din Moscova: Povestea din culisele unei generații distruse” rupe acest tipar. Scrisă de doi experți de renume în domeniul serviciilor de securitate din Rusia, această carte abordează subiectul dintr-o perspectivă mai intimă. Prin poveștile foștilor prieteni și colegi, autorii urmăresc modul în care oameni care împărtășeau odată convingerile lor liberale s-au transformat treptat în susținători ai imperialismului naționalist al lui Putin.

Puține relatări combină o viziune atât de detaliată asupra represiunii de sus în jos cu o înțelegere a alegerilor personale. Acest lucru face ca această carte să fie o lectură esențială nu numai pentru a înțelege cum a ajuns Rusia ceea ce este astăzi – și ce ar putea rămâne după ce Putin va părăsi scena – ci și pentru europenii care se preocupă de protejarea valorilor democratice ale țărilor lor, atât la nivel individual, cât și instituțional.

— Eva Hartog, reporter de afaceri externe

„Henry Kissinger: Un portret intim al maestrului Realpolitik”, de Jérémie Gallon



Mai putem învăța ceva de la Henry Kissinger? Scriitorul francez și fostul diplomat Jérémie Gallon este convins că da. Cartea sa, „Henry Kissinger: Un portret intim al maestrului Realpolitik”, abordează într-o manieră nouă una dintre cele mai controversate figuri ale diplomației moderne.

Structurată în jurul unor teme neașteptate – de la simțul umorului al lui Kissinger la simțul său al stilului –, cartea prezintă o imagine nuanțată, care depășește judecata morală sau mitificarea. Deși s-ar putea să nu încânte istoricii puriști, Gallon nu trece cu vederea nici capitolele mai întunecate din istoria lui Kissinger și implicarea sa în episoade controversate ale politicii externe americane.

El consideră că avem multe de învățat de la acest titan al diplomației americane, mai ales într-o perioadă în care relațiile diplomatice din întreaga lume sunt tensionate de războaie, alianțe schimbătoare și echilibrul precar între idealuri și realpolitik.

— Nicholas Vinocur, corespondent șef pentru afaceri externe

„I Was Jack Mortimer” (titlul original: „Ich war Jack Mortimer”), de Alexander Lernet-Holenia

Într-o epocă în care întreaga noastră viață se desfășoară în chat-urile WhatsApp, iar istoricul browserului sau

interogările de inteligență artificială pot deveni publice fără consimțământul nostru, rareori ne oprim să ne gândim la urmele pe care le lăsăm în urmă.

În politică, în special, o scurgere de informații poate răsturna un guvern mai repede decât alegerile. Iar tehnologia a făcut ca transparența să devină inevitabilă și să fie folosită ca armă, împingând unele persoane (și lideri) într-o stare de îndoială constantă și hipervigilență: începem să gândim ca niște detectivi despre propriile noastre acțiuni, imaginându-ne cum ar putea fi folosite împotriva noastră.

Această paranoia – atât personală, cât și politică – este distilată într-un film noir mai puțin cunoscut al lui Alexander Lernet-Holenia, care se desfășoară în eleganta decadență a Vienei anilor 1930: „I Was Jack Mortimer”. Un șofer de taxi ia un pasager îmbrăcat impecabil, doar pentru a-și da seama că bărbatul este mort.

Încercarea sa frenetică de a nu părea vinovat devine un monolog de autoincriminare: o parabolă pentru panopticul digital în care trăim astăzi, unde simplul fapt de a exista pare a fi o dovadă.

— Gerardo Fortuna, autorul Brussels Playbook

„Toată lumea minte: Big Data, date noi și ce ne poate spune internetul despre cine suntem cu adevărat: de Seth Stephens-Davidowitz

Nu suntem cu toții niște mincinoși? Ascundem adevăruri incomode de familie și prieteni și tăcem în privința opiniilor nepopulare — inclusiv față de sondajele de opinie. Există însă un loc în care suntem uimitor de sinceri, și anume bara de căutare Google.

Motoarele de căutare știu totul, de la cele mai ascunse temeri ale noastre până la cele mai jenante întrebări, iar această cantitate uriașă de informații este cea pe care omul de știință Seth Stephens-Davidowitz a analizat-o pentru a dezvălui tendințele ascunse pe care oamenii nu vor să le spună cu voce tare.

Au trecut opt ani de la prima publicare a cărții „Everybody lies” (Toată lumea minte) – Trump era președintele SUA, imaginați-vă! – și totuși pare mai relevantă ca niciodată. Într-o perioadă în care dezinformarea este rampantă și cea mai ușoară modalitate de a ajunge la un alegător este prin telefonul său, talentul digital poate echivala cu victorii politice în viața reală. Cartea lui Stephens-Davidowitz depășește anonimatul războinicilor tastaturii și camerele de ecou de pe rețelele sociale pentru a ne învăța ceva despre cine suntem.

Și ne reamintește că internetul este cea mai puternică bază de date din lume, în bine sau în rău, dacă ne pasă să ne uităm.

— Hanne Cokelaere, jurnalist de date

Seria „Robot”, de Isaac Asimov

Apariția IA face ca seria „Robot” a lui Isaac Asimov să fie la fel de relevantă astăzi ca și atunci când a fost scrisă, în secolul trecut. Seria — o combinație de povestiri scurte și romane — explorează modul în care umanitatea gestionează ascensiunea roboților, cei mai avansați dintre aceștia fiind dotați cu IA.

În teorie, roboții lui Asimov erau guvernați de legi menite să îi împiedice să facă rău oamenilor. Cu toate acestea, părea să existe câteva lacune în modul în care erau aplicate aceste legi. Oamenii puteau fi răniți cu siguranță.

În povestirile lui Asimov, omenirea colonizase deja alte planete, iar oamenii reacționau diferit la roboți în funcție de locul în care se aflau. Pământenii erau suspicioși în ceea ce privește interacțiunea cu roboții. Pe alte planete, suspiciunea era mai redusă, până la punctul în care unii oameni trăiau fericiți alături de roboți, dar abia îi tolerau pe ceilalți oameni.

Ar trebui ca IA să fie guvernată de legi similare? Este chiar posibil să o controlăm în acest fel? Și pe un continent precum Europa, cu atât de multe culturi și țări diferite, vor exista diferențe în modul în care fiecare integrează IA în viața sa? Asimov probabil că s-ar fi bucurat să scrie câteva continuări în zilele noastre.

— Nahal Toosi, corespondent senior pentru afaceri externe

„Perfecțiunea” (titlul original: „Le Perfezioni”), de Vincenzo Latronico

În afara zidurilor apartamentului lor elegant din Berlin, lumea se schimbă. Dar pentru cuplul de expați Anna și Tom, viața de zi cu zi, plină de aspirații, muncă la distanță și confort precar, continuă în mare parte la fel.

Publicată inițial în italiană, cartea „Perfecțiunea” a lui Vincenzo Latronico a atras atât laude, cât și critici pentru portretul pe care îl face unei generații: este oare un comentariu social echitabil sau un atac egocentric la adresa tinerei clase mijlocii din Europa? În orice caz, romanul descrie o existență din ce în ce mai nesubstanțială, în care vechile legături și comunități s-au destrămat, iar clasele sociale și politice nu au oferit nimic în locul lor.

Fără prea multă intenție, Latronico dezvăluie vidul politic din inima elitei urbane europene: Anna și Tom nu se luptă doar cu modul în care pot contribui la o lume mai bună, scrie el, „ci nici măcar nu și-o pot imagina”.

— Gabriel Gavin, reporter

„Casa goală” (titlul original: „La Maison vide”), de Laurent Mauvignier

Ce s-ar întâmpla dacă Uniunea Europeană ar fi o casă mare și goală, plină de amintiri despre vremurile bune de odinioară și convingeri care aparțin unei alte epoci? În „La Maison vide” — câștigătoare a celui mai prestigios premiu literar din Franța, Goncourt — Laurent Mauvignier reimaginează viețile rudelor sale în casa familiei din Touraine. El urmărește povestea lor de-a lungul secolului trecut, prin ecouri ale romanelor lui Émile Zola și fotografii estompate, descoperind adevăruri incomode și convingeri odată ferme, care acum par mult mai puțin sigure.

„La Maison vide” ne invită să reflectăm asupra moștenirii pe care am primit-o: ce ne întărește și ce ar fi mai bine să lăsăm în urmă. Este un exercițiu pe care instituțiile noastre (mai mult sau mai puțin) iubite, adesea acuzate de rigiditate și nostalgie, ar trebui să îl încerce ele însele. Cine știe, poate vor descoperi că „sindromul mașinăriei birocratice greoaie” nu este de fapt o trăsătură de familie.

— Alexandre Léchenet, redactor pentru energie și climă în Franța

