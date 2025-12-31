Live TV

Cele mai ciudate și interesante tradiții în noaptea Revelion din întreaga lume

Edinburgh, Scotland. Mon 29 December 2025. Edinburgh's Hogmanay, in partnership with EventScotland, presented the spectacular Torchlight Procession, which lit up the city with a river of fire, created by 15,000 torch bearers and friends from around the wo
Mii de oameni au participat la Festivalul Focului, în Scoția. Sursa: Profimedia
Pe măsură ce se apropie sfârșitul anului, oameni din întreaga lume se adună pentru a-l întâmpina, în timp ce îşi iau rămas-bun de la cel care a trecut. Deși petrecerile și focurile de artificii sunt cele mai familiare modalități de a sărbători, numeroase culturi marchează momentul cu obiceiuri distinctive. De la ritualuri pline de semnificație la festivități vesele, iată câteva dintre cele mai unice tradiții de Revelion observate în lume.

Șapte mese pentru putere – Estonia

În Estonia, Ziua de Anul Nou este despre abundență. Tradiția spune că oamenii ar trebui să mănânce șapte, nouă sau chiar 12 mese pe parcursul zilei – numere considerate norocoase în folclorul estonian. Fiecare masă este crezută că aduce putere și noroc în anul ce vine, simbolizând prosperitate, vitalitate și belșug. Desigur, majoritatea oamenilor au doar porții mici din fiecare fel, nu mese uriașe, dar sentimentul rămâne același: întâmpinarea anului cu generozitate și recunoștință.

Spargerea rodiei – Turcia

În Turcia, familia sparge o rodie pe pragul casei la miezul nopții. Se crede că semințele împrăștiate aduc noroc, prosperitate și sănătate în lunile ce urmează. Cu cât semințele sunt mai multe, cu atât mai mari sunt binecuvântările. Rodia, cu culoarea sa adâncă roșie, simbolizează viață și vitalitate și este o modalitate vizuală și semnificativă de a întâmpina un nou început.

Primul pas cu piciorul drept – Argentina

În Argentina, mulți se asigură că primul pas făcut în noul an este cu piciorul drept – un gest simbolic menit să aducă începuturi pozitive, noroc și succes. Acest lucru reflectă credința culturală că felul în care pășești în anul nou poate influența cum va decurge acesta.

Aruncarea apei – Cuba

Cubanezii cred că aruncarea unei găleți cu apă murdară pe stradă la miezul nopții reprezintă spălarea ghinionului, necazurilor și energiilor negative acumulate în anul care se încheie și deschid drumul pentru un nou început cu energie pozitivă. În pregătire pentru acest ritual, casele sunt curățate temeinic și apoi apa folosită este aruncată în stradă la miezul nopții.

Atârnarea cepei – Grecia

În cultura greacă, ceapa este un simbol al renașterii, fertilității și regenerării. După slujba de Anul Nou, familiile atârnă o ceapă la ușă pentru creștere personală și prosperitate în anul ce vine și pentru a alunga energia negativă.

12 fructe rotunde – Filipine

În Filipine, familiile servesc 12 fructe rotunde la masa de Revelion, fiecare reprezentând câte o lună din anul ce vine. Forma rotundă a fructelor simbolizează prosperitate și noroc, iar aceste fructe ocupă un loc central la masa de miezul nopții.

108 bătăi de clopot – Japonia

În Japonia, 108 clopote răsună la miezul nopții în numeroase temple budiste într-un ritual numit Joya-no-Kane. Numărul simbolizează dorințele lumești care cauzează suferință și se crede că prin acest ritual oamenii pot lăsa în urmă grijile și dorințele trecutului înainte de a intra în noul an.

 Lovitul oalelor și tigăilor – Irlanda și alte părți ale lumii

Pe măsură ce ceasul bate miezul nopții, mulți oameni ies în stradă să lovească oale și tigăi pentru a alunga spiritele rele și energiile negative. Deși se practică în multe locuri, se crede că această tradiție își are originile în Irlanda.

Calennig – Țara Galilor

O tradiție veche galeză numită calennig presupunea că copiii merg din ușă în ușă cântând sau rostind versuri pentru noroc și sunt recompensați cu monede sau dulciuri. „Calennig” se referă la un măr sau portocală înțepată cu cuișoare și fructe uscate, purtat ca simbol al norocului.

Focul dorințelor – Armenia (și Rusia)

Unii oameni scriu dorințele pentru anul nou pe bucăți de hârtie, le aprind și le pun în băutura lor pentru a le „consuma” la miezul nopții — un obicei prezent în Armenia, dar și în Rusia.

Tăierea mărului – Republica Cehă

În Republica Cehă, oamenii taie un măr în două pentru a ghici cum va fi anul ce vine: dacă miezul are forma unei stele, anul va fi norocos; dacă apare o cruce, anul poate fi dificil.

Prăjitura Vasilopita – Cipru și regiuni învecinate

În tradiția greco-ortodoxă, pe 1 ianuarie se servește o prăjitură numită vasilopita — în interiorul ei fiind ascunsă o monedă. Cine o găsește are noroc tot anul. Acest obicei este întâlnit pe scară largă și în Grecia și în alte părți ale Europei de Sud-Est.

Săritul de pe scaun – Danemarca

În Danemarca, oamenii stau pe un scaun și sar de pe el la miezul nopții, crezând că astfel „sar” în anul nou, lăsând în urmă negativitatea și vibe-urile rele din anul care se încheie.

Hogmanay – Scoția

În Scoția, sărbătoarea Hogmanay include procesiuni cu torțe și întâlniri mari de oameni; la miezul nopții toată lumea se îmbrățișează și cântă Auld Lang Syne, dorindu-și noroc și prietenie.

12 struguri – Spania

Un obicei foarte răspândit în Spania este consumul a 12 struguri, câte unul la fiecare bătaie a ceasului înainte de miezul nopții, pentru noroc în fiecare lună a anului.

