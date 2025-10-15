„Cele mai crude forme de tortură”: mărturiile palestinienilor eliberați din închisorile israeliene

După apariția declarațiilor ostaticilor israelieni eliberați din tunelurile Hamas, au apărut și mărturiile unor palestinieni ținuți în închisoarea Nafha. Bătăile, abuzurile verbale nu au lipsit și erau supuși unui tratament psihologic dur prin expunerea continuă la muzică tare, uneori până la două zile la rând, relatează The Guardian.

Înainte de a-l elibera, gardienii închisorii israeliene au decis să-i ofere lui Naseem al-Radee un cadou de rămas bun. I-au legat mâinile, l-au așezat pe pământ și l-au bătut fără milă, luându-și rămas bun în același mod în care îl întâmpinaseră: cu pumnii.

Prima imagine pe care Radee a avut-o despre Gaza după aproape doi ani a fost neclară; o lovitură cu piciorul în ochi i-a lăsat vederea încețoșată două zile mai târziu. Problemele de vedere s-au adăugat la lista lungă de afecțiuni cu care s-a ales în timpul celor 22 de luni petrecute într-o închisoare israeliană.

În vârstă de 33 de ani, angajatul guvernamental din Beit Lahiya a fost prins de soldații israelieni într-o școală transformată în adăpost pentru refugiați în Gaza, pe 9 decembrie 2023. A stat peste 22 de luni în centrele de detenție israeliene – inclusiv 100 de zile într-o celulă subterană – înainte să fie eliberat împreună cu alți 1.700 de deținuți palestinieni și să se întoarcă în Gaza luni.

La fel ca ceilalți 1.700 de deținuți eliberați, Radee nu a fost niciodată acuzat de vreo infracțiune. Și, la fel ca mulți alții, detenția sa a fost marcată de tortură, neglijare medicală și înfometare din partea gardienilor israelieni.

Foto: Stringer TPX via Reuters

Descrierea sa despre perioada petrecută în închisoare se încadrează în ceea ce grupul israelian pentru drepturile omului B'Tselem numește o politică de abuzuri împotriva deținuților palestinieni din închisorile și centrele de detenție israeliene.

„Condițiile din închisoare erau extrem de dure, de la legarea mâinilor și picioarelor până la supunerea la cele mai crude forme de tortură”, a declarat Radee, vorbind despre perioada petrecută în închisoarea Nafha din deșertul Negev, ultimul loc în care a fost închis înainte de a fi eliberat.

Celule aglomerate, saltele murdare și o zonă numită „discoteca”

Bătaile nu erau o excepție, ci făceau parte din ceea ce el a descris ca fiind un regim programat de abuzuri.

„Foloseau gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc pentru a ne intimida, pe lângă abuzurile verbale și insultele constante. Aveau un sistem strict de represiune; poarta electronică a secției se deschidea când soldații intrau, iar ei veneau cu câinii lor, strigând «pe burtă, pe burtă» și începeau să ne bată fără milă”, a spus el.

Celulele erau aglomerate, cu 14 persoane înghesuite într-o cameră care părea să fi fost gândită pentru cinci, a spus el. Din cauza condițiilor insalubre, el a căpătat boli fungice și cutanate care nu au putut fi tratate cu medicamentele furnizate în închisoare.

Foto: Ramadan Abed via Reuters

Mohammed al-Asaliya, un student de 22 de ani care a fost eliberat luni din închisoarea Nafha, a contractat scabie în timpul detenției.

„Nu existau îngrijiri medicale. Am încercat să ne tratăm singuri folosind dezinfectant pentru podele pe rănile noastre, dar asta nu a făcut decât să le agraveze. Saltelele erau murdare, mediul nesănătos, imunitatea noastră slabă, iar mâncarea contaminată”, a spus Asaliya, care a fost reținut pe 20 decembrie 2023 dintr-o școală din Jabaliya.

„Era o zonă pe care o numeau «discoteca», unde se asculta muzică tare non-stop timp de două zile. Aceasta era una dintre cele mai cunoscute și dureroase metode de tortură. Ne agățau de pereți, ne stropeau cu apă rece și, uneori, aruncau cu pudră de ardei iute pe deținuți”, a povestit Asaliya.

Ambii bărbați au slăbit foarte mult în timpul detenției. Radee a intrat în închisoare cântărind 93 kg și a ieșit cântărind 60 kg. Asaliya cântărea 75 kg în momentul arestării și a ajuns să cântărească 42 kg la un moment dat în timpul detenției.

„Am încercat să găsesc o bucurie”

Oficialii medicali palestinieni au declarat că mulți dintre deținuții eliberați luni au ajuns în stare fizică precară.

Foto: Ammar Awad via Reuters

„Semnele de bătăi și tortură erau vizibile pe corpurile prizonierilor, cum ar fi vânătăi, fracturi, răni, urme de târâre pe pământ și urme de legături care le strângeau mâinile”, a declarat Eyad Qaddih, directorul de relații publice al spitalului Nasser din sudul Gazei, care a primit luni deținuții.

El a spus că mulți dintre repatriați au trebuit să fie transferați la camera de urgență din cauza stării lor precare de sănătate. Pe lângă leziunile fizice cauzate de bătăi, el a spus că prizonierii păreau să nu fi mâncat de mult timp.

În ciuda abuzurilor intense la care au fost supuși în închisori, mulți deținuți au simțit că în Gaza au suferit cele mai grave torturi.

La eliberare, Radee a încercat să-și sune soția, dar a constatat că telefonul ei nu funcționa. A aflat apoi că soția și toți copiii lui, cu excepția unuia, fuseseră uciși în Gaza în timpul detenției sale.

„Am fost foarte fericit că am fost eliberat, deoarece data coincidea cu cea de-a treia aniversare a fiicei mele mai mici, Saba, pe 13 octombrie. Plănuisem să-i fac cel mai frumos cadou pentru a compensa prima ei aniversare, pe care nu am putut să o sărbătorim din cauza războiului”, a spus Radee.

„Am încercat să găsesc o bucurie în eliberarea mea din această zi, dar, din păcate, Saba a plecat împreună cu familia mea, iar bucuria mea a plecat cu ea”, a spus el.

