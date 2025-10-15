Live TV

„Cele mai crude forme de tortură”: mărturiile palestinienilor eliberați din închisorile israeliene

Data actualizării: Data publicării:
palestinian-eliberare
Foto: Mahmoud Issa via Reuters
Din articol
Celule aglomerate, saltele murdare și o zonă numită „discoteca” „Am încercat să găsesc o bucurie”

După apariția declarațiilor ostaticilor israelieni eliberați din tunelurile Hamas, au apărut și mărturiile unor palestinieni ținuți în închisoarea Nafha. Bătăile, abuzurile verbale nu au lipsit și erau supuși unui tratament psihologic dur prin expunerea continuă la muzică tare, uneori până la două zile la rând, relatează The Guardian.

Înainte de a-l elibera, gardienii închisorii israeliene au decis să-i ofere lui Naseem al-Radee un cadou de rămas bun. I-au legat mâinile, l-au așezat pe pământ și l-au bătut fără milă, luându-și rămas bun în același mod în care îl întâmpinaseră: cu pumnii.

Prima imagine pe care Radee a avut-o despre Gaza după aproape doi ani a fost neclară; o lovitură cu piciorul în ochi i-a lăsat vederea încețoșată două zile mai târziu. Problemele de vedere s-au adăugat la lista lungă de afecțiuni cu care s-a ales în timpul celor 22 de luni petrecute într-o închisoare israeliană.

În vârstă de 33 de ani, angajatul guvernamental din Beit Lahiya a fost prins de soldații israelieni într-o școală transformată în adăpost pentru refugiați în Gaza, pe 9 decembrie 2023. A stat peste 22 de luni în centrele de detenție israeliene – inclusiv 100 de zile într-o celulă subterană – înainte să fie eliberat împreună cu alți 1.700 de deținuți palestinieni și să se întoarcă în Gaza luni.

La fel ca ceilalți 1.700 de deținuți eliberați, Radee nu a fost niciodată acuzat de vreo infracțiune. Și, la fel ca mulți alții, detenția sa a fost marcată de tortură, neglijare medicală și înfometare din partea gardienilor israelieni.

schimb ostatici israel-gaza
Foto: Stringer TPX via Reuters

Descrierea sa despre perioada petrecută în închisoare se încadrează în ceea ce grupul israelian pentru drepturile omului B'Tselem numește o politică de abuzuri împotriva deținuților palestinieni din închisorile și centrele de detenție israeliene.

„Condițiile din închisoare erau extrem de dure, de la legarea mâinilor și picioarelor până la supunerea la cele mai crude forme de tortură”, a declarat Radee, vorbind despre perioada petrecută în închisoarea Nafha din deșertul Negev, ultimul loc în care a fost închis înainte de a fi eliberat.

Celule aglomerate, saltele murdare și o zonă numită „discoteca”

Bătaile nu erau o excepție, ci făceau parte din ceea ce el a descris ca fiind un regim programat de abuzuri.

„Foloseau gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc pentru a ne intimida, pe lângă abuzurile verbale și insultele constante. Aveau un sistem strict de represiune; poarta electronică a secției se deschidea când soldații intrau, iar ei veneau cu câinii lor, strigând «pe burtă, pe burtă» și începeau să ne bată fără milă”, a spus el.

Celulele erau aglomerate, cu 14 persoane înghesuite într-o cameră care părea să fi fost gândită pentru cinci, a spus el. Din cauza condițiilor insalubre, el a căpătat boli fungice și cutanate care nu au putut fi tratate cu medicamentele furnizate în închisoare.

palestinieni eliberati
Foto: Ramadan Abed via Reuters

Mohammed al-Asaliya, un student de 22 de ani care a fost eliberat luni din închisoarea Nafha, a contractat scabie în timpul detenției.

„Nu existau îngrijiri medicale. Am încercat să ne tratăm singuri folosind dezinfectant pentru podele pe rănile noastre, dar asta nu a făcut decât să le agraveze. Saltelele erau murdare, mediul nesănătos, imunitatea noastră slabă, iar mâncarea contaminată”, a spus Asaliya, care a fost reținut pe 20 decembrie 2023 dintr-o școală din Jabaliya.

„Era o zonă pe care o numeau «discoteca», unde se asculta muzică tare non-stop timp de două zile. Aceasta era una dintre cele mai cunoscute și dureroase metode de tortură. Ne agățau de pereți, ne stropeau cu apă rece și, uneori, aruncau cu pudră de ardei iute pe deținuți”, a povestit Asaliya.

Ambii bărbați au slăbit foarte mult în timpul detenției. Radee a intrat în închisoare cântărind 93 kg și a ieșit cântărind 60 kg. Asaliya cântărea 75 kg în momentul arestării și a ajuns să cântărească 42 kg la un moment dat în timpul detenției.

Citește și:

Israelul nu deschide punctul de trecere Rafah și limitează ajutoarele. Donald Trump: „Treaba nu e terminată”

„Am încercat să găsesc o bucurie”

Oficialii medicali palestinieni au declarat că mulți dintre deținuții eliberați luni au ajuns în stare fizică precară.

palestinian eliberat
Foto: Ammar Awad via Reuters

„Semnele de bătăi și tortură erau vizibile pe corpurile prizonierilor, cum ar fi vânătăi, fracturi, răni, urme de târâre pe pământ și urme de legături care le strângeau mâinile”, a declarat Eyad Qaddih, directorul de relații publice al spitalului Nasser din sudul Gazei, care a primit luni deținuții.

El a spus că mulți dintre repatriați au trebuit să fie transferați la camera de urgență din cauza stării lor precare de sănătate. Pe lângă leziunile fizice cauzate de bătăi, el a spus că prizonierii păreau să nu fi mâncat de mult timp.

În ciuda abuzurilor intense la care au fost supuși în închisori, mulți deținuți au simțit că în Gaza au suferit cele mai grave torturi.

La eliberare, Radee a încercat să-și sune soția, dar a constatat că telefonul ei nu funcționa. A aflat apoi că soția și toți copiii lui, cu excepția unuia, fuseseră uciși în Gaza în timpul detenției sale.

„Am fost foarte fericit că am fost eliberat, deoarece data coincidea cu cea de-a treia aniversare a fiicei mele mai mici, Saba, pe 13 octombrie. Plănuisem să-i fac cel mai frumos cadou pentru a compensa prima ei aniversare, pe care nu am putut să o sărbătorim din cauza războiului”, a spus Radee.

„Am încercat să găsesc o bucurie în eliberarea mea din această zi, dar, din păcate, Saba a plecat împreună cu familia mea, iar bucuria mea a plecat cu ea”, a spus el.

Citește și:

Hamas va returna astăzi cadavrele a încă patru ostatici, după ce Israelul a amenințat că va reduce livrările de alimente în Gaza

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
2
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
muntii carpati
3
Munții Carpați, transformare spectaculoasă. Aproape jumătate din peisajele alpine s-au...
Screenshot 2025-10-13 232543
4
Accident în București: O femeie și copilul ei, loviți de mașină pe trecerea de pietoni...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
5
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
S-a terminat: divorțul anului în România! E hotărâtă și nu mai dă înapoi
Digi Sport
S-a terminat: divorțul anului în România! E hotărâtă și nu mai dă înapoi
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sigla sri de la intrarea in institutie
Reacții din Coaliție la intenția președintelui de a implica SRI în...
Ilie Bolojan.
Sudalma edililor pentru Ilie Bolojan, potrivit Olguței Vasilescu...
ore de lucru, zi de munca, working hours
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore...
invatatoare scrie pe tabla
Profesorii câștigă mai puțin începând cu septembrie. Ministerul...
Ultimele știri
Donald Trump a luat din nou în vizor Spania, pe care o critică pentru bugetul destinat apărării: „Ar trebui pedepsită” cu taxe
Nou atac al SUA asupra unei ambarcațiuni în largul Venezuelei: șase morți. „Nava trafica narcotice”, susține Donald Trump
Șeful Trezoreriei americane, Scott Bessent critică aspru guvernul de la Beijing: „Vor să tragă pe toată lumea în jos cu ei”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Violențe Udine
Ciocniri între poliţie şi manifestanţii pro-palestinieni la Udine, unde se desfăşoară meciul Italia-Israel
camioane-ajutor umanitar-gaza
Israelul nu deschide punctul de trecere Rafah și limitează ajutoarele. Donald Trump: „Treaba nu e terminată”
profimedia-1001270303
Israel și Hamas se acuză reciproc de încălcarea acordului de pace în Fâșia Gaza
World leaders' summit on ending the Gaza war, in Sharm el-Sheikh
Ciudata strângere de mână dintre Trump și Macron, moment viral pe Internet
Guy Gilboa Dalal, fost ostatic în Gaza. Foto: Reuters
Momentul emoționant al revederii cu familia, după 738 de zile de captivitate, al unui fost ostatic israelian cu origini românești
Partenerii noștri
Pe Roz
John Travolta, emoție pură în ziua în care regretata lui soție ar fi împlinit 62 de ani: "Am înregistrat asta...
Cancan
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele...
Fanatik.ro
Cel mai nou cuplu din lumea tenisului. Jucătorul a confirmat relația cu o dansatoare cunoscută
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte aroganți! 10-0 cu San Marino le-a...
Adevărul
Fabricile chineze, în spatele exploziei dronelor rusești pe câmpul de luptă din Ucraina
Playtech
Când se bagă muşcatele în casă. Pregătirea lor pentru iarnă, udarea se răreşte
Digi FM
Adela Popescu, "scrisoare" de dragoste și apreciere pentru mama ei: "Nu mai știu pe nimeni ca ea. Nu m-a...
Digi Sport
Selecționerul n-a mai rezistat și i-a spus în față, la pauză: ”E ultimul tău meci la echipa națională”...
Pro FM
Paris Jackson, sinceră despre procesul prin care a scăpat de dependența de alcool și heroină: "A fost ca un...
Film Now
Marele regret al lui Al Pacino, dezvăluit după moartea lui Diane Keaton. „Ea a fost dragostea vieții lui”
Adevarul
Prima țară din UE care introduce ziua de lucru de 13 ore: muncitorii din fabrici, magazine și hoteluri vor...
Newsweek
Dubla măsură: 1.000.000 salarii cresc cu 300 lei. 4.700.000 pensii „înghețate” un an. Care e motivul
Digi FM
Noi indicii despre starea lui Michael Schumacher. Un jurnalist face dezvăluiri la aproape 12 ani de la...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Reacția lui Jennifer Lopez când un fan a îngenuncheat în fața ei. Actrița pășea pe covorul roșu la premiera...
UTV
D’Angelo, legenda muzicii neo-soul, a murit la 51 de ani. „Lăsați lumea să-i celebreze darul muzicii"