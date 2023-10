„Cele mai îngrozitoare coșmaruri au devenit realitate”. Pedofilii se folosesc de A.I. pentru a genera imagini cu copii abuzați sexual

Pedofilii se folosesc de inteligența artificială pentru a genera imagini cu copii în scenarii de abuz sexual, avertizează Internet Watch Foundation, o organizație neguvernamentală din Marea Britanie, care afirmă că A.I. a adus la viață „cele mai îngrozitoare coșmaruri”.

Organizația a identificat aproape 3.000 de astfel de imagini care încalcă legislația britanică, potrivit The Guardian.

În unele situații, fotografiile deja existente cu victime ale unor abuzuri reale au fost folosite pentru generarea unor noi imagini cu ele. În alte cazuri, tehnologia A.I. a fost utilizată pentru a crea imagini cu celebrități, în varianta lor din copilărie, care mai apoi au fost înfățișate în scenarii de abuz sexual.

Alte exemple descoperite de Internet Watch Foundation au inclus folosirea unor fotografii găsite în mediul online cu copii îmbrăcați, instrumentele A.I. fiind folosite pentru a-i înfățișa fără haine.

Susie Hargreaves, directorul executiv al IWF, a declarat că „cele mai îngrozitoare coșmaruri” ale organizației sale „au devenit realitate”.

„Am avertizat mai devreme în cursul acestui an că imaginile generate de A.I. ar putea deveni în curând indistinctibile de fotografii reale ale unor copii abuzați sexual și că am putea începe să vedem o proliferare a acestor imagini în numere mult mai mari. Am depășit acum acest punct”, a declarat Hargreaves.

„În mod terifiant, vedem infractori antrenând intenționat A.I. pe imaginile unor victime reale care au suferit deja abuzuri. Copiii care au fost violați în trecut sunt încorporați acum în noi scenarii deoarece undeva cineva vrea să vadă asta”, a adăugat ea.

Imaginile generate de A.I. sunt vândute pe dark web

Constatările au fost publicate de IWF în ultimul său raport, acesta bazându-se pe o investigație desfășurată pe forumuri din „dark web”, acea porțiune ascunsă a internetului care poate fi accesată doar cu browsere specializate și în cazul multor site-uri cu nume de utilizator și parolă.

IWF a investigat 11.108 de imagini pe forum, dintre care 2.978 încalcă legea Regatului Unit, înfățișând copii abuzați sexual.

„Dacă nu înțelegem acest pericol, aceste materiale amenință să copleșească internetul”, a avertizat Hargreaves.

Editor : I.C