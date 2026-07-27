Cele mai recente atacuri americane au adus alimentarea cu apă potabilă aproape de colaps în sudul Iranului

Autoritățile iraniene au declarat că atacurile aeriene americane au provocat pagube extinse asupra infrastructurii de apă din sudul Iranului, 18 instalații, inclusiv uzine de desalinizare a apei de mare, fiind raportate ca avariate, informează DPA.

Agenția de știri iraniană Fars a relatat luni că 10 fabrici au fost complet distruse în atacurile aeriene, citând un oficial din provincia Hormozgan.

Conform raportului, o instalație de desalinizare a apei de mare de pe insula Qeshm a fost scoasă din funcțiune la începutul celei mai recente escaladări a tensiunilor, mai devreme în luna iulie, perturbând alimentarea cu apă a aproximativ 120.000 de persoane.

Daunele aduse infrastructurii de apă afectează în mod deosebit populația civilă din sudul Iranului.

Regiunea a suferit ani de zile de secetă extremă în mijlocul verii, temperaturile din timpul zilei depășind în mod regulat 40 de grade Celsius, notează sursa citată.

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Editor : Ș.R.