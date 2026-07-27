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Cele mai recente atacuri americane au adus alimentarea cu apă potabilă aproape de colaps în sudul Iranului

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Râu secat în Iran.
Râu secat în Iran. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Autoritățile iraniene au declarat că atacurile aeriene americane au provocat pagube extinse asupra infrastructurii de apă din sudul Iranului, 18 instalații, inclusiv uzine de desalinizare a apei de mare, fiind raportate ca avariate, informează DPA.

Agenția de știri iraniană Fars a relatat luni că 10 fabrici au fost complet distruse în atacurile aeriene, citând un oficial din provincia Hormozgan.

Conform raportului, o instalație de desalinizare a apei de mare de pe insula Qeshm a fost scoasă din funcțiune la începutul celei mai recente escaladări a tensiunilor, mai devreme în luna iulie, perturbând alimentarea cu apă a aproximativ 120.000 de persoane.

Daunele aduse infrastructurii de apă afectează în mod deosebit populația civilă din sudul Iranului. 

Regiunea a suferit ani de zile de secetă extremă în mijlocul verii, temperaturile din timpul zilei depășind în mod regulat 40 de grade Celsius, notează sursa citată.

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Editor : Ș.R.

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