În perioada 14 - 25 mai 2024 are loc ediţia cu numărul 77 a Festivalului de Film de la Cannes. Juriul competiţiei principale este prezidat de regizoarea şi actriţa americană Greta Gerwig, iar ceremoniile de deschidere şi de închidere vor fi găzduite de actriţa franceză Camille Cottin, potrivit festival-cannes.com.

La ceremonia de deschidere, vedetele au strălucit la propriu pe covorul roșu:

Greta Gerwig, la festivitatea de deschidere Cannes 2024 FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Afişul oficial al evenimentului înfăţişează un instantaneu din pelicula japoneză "Rhapsody in August" (1991), regizată de Akira Kurosawa.

În deschiderea evenimentului, este proiectat lungmetrajul "Le deuxieme acte", o comedie a regizorului francez Quentin Dupieux, cu Lea Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel şi Raphael Quenard în distribuţie. Lungmetrajul este programat în afara competiţiei oficiale şi va fi lansat în aceeaşi zi în cinematografele din Franţa.

De-a lungul festivalului, vor fi acordate trei Premii Palme d'Or onorifice. Primul îi va reveni actriţei americane Meryl Strip, în timpul ceremoniei de deschidere. Studioul japonez de animaţie Studio Ghibli, creatorul personajului Totoro şi al unor titluri precum "Porco Rosso", "Princess Mononoke", "Spirited Away" sau "My Neighbor Totoro", va primi, la rândul său, un Palme d'Or onorific. În cadrul ceremoniei de închidere a festivalului, cineastul american George Lucas, creatorul francizei "Star Wars", va deveni cel de-al treilea laureat al Premiului Palme d'Or onorific din cadrul ediţiei 2024 a Festivalului de la Cannes.

În competiţia principală se întrec 22 de pelicule, conform festival-cannes.com. România este reprezentată de filmul "Trei kilometri până la capătul lumii", regizată de Emanuel Pârvu, cel care a semnat şi scenariul, alături de Miruna Berescu. Filmările s-au desfăşurat între septembrie şi octombrie 2023, în Delta Dunării. Din distribuţie fac parte Ciprian Chiujdea, Laura Vasiliu, Bogdan Dumitrache, Ingrid Micu-Berescu, Valeriu Andriuţă şi Adrian Titieni. Premiera filmului are loc în ziua de 17 mai 2024.

Printre filmele selectate în competiţia principală se numără "The Apprentice", peliculă regizată de cineastul iraniano-danez Ali Abbasi. Lungmetrajul prezintă cariera de magnat imobiliar din anii 1970 şi 1980 a afaceristului şi politicianului american Donald Trump. În rolul protagonistului joacă actorul româno-american Sebastian Stan, remarcat în seriale TV precum "Kings" şi "Once Upon a Time", dar şi în filme Marvel din seria "Avengers".

Documentarul "Nasty", regizat de Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu şi Tudor D. Popescu, ce abordează viaţa şi cariera marelui tenismen român Ilie Năstase, va fi prezentat în cadrul secţiunii Proiecţii Speciale.

Printre noutăţile aduse de ediţia de anul acesta a Festivalului de la Cannes, se numără lansarea unei competiţii dedicată creaţiilor bazate pe realitatea virtuală (VR), în dorinţa de a pune "în valoare această nouă generaţie de artişti internaţionali care inventează şi dezvoltă noi experienţe narative, care se despart de cadrul bidimensional al ecranului cinematografic", potrivit unui comunicat al organizatorilor.

În cadrul acestei noi competiţii, denumită "imersivă", va rula pelicula "Human Violins: Prelude (multi-user version)", regizată de Ioana Mischie, o coproducţie Franţa-România. Potrivit site-ului festivalului, filmul este o experienţă VR extinsă, inspirată de o poveste adevărată, care ne invită să reflectăm asupra modului în care putem păstra cea mai creativă dintre moştenirile umane de-a lungul generaţiilor.

Precedenta ediţie a Festivalului de Film de la Cannes s-a desfăşurat între 16 şi 27 mai 2023. Juriul competiţiei oficiale a fost prezidat de regizorul suedez Ruben Ostlund. Lungmetrajul "Anatomie d'une chute", regizat de cineasta franceză Justine Triet, a câştigat trofeul Palme d'Or. Justine Triet a devenit cea de-a treia regizoare laureată a prestigiosului premiu, după Jane Campion în 1993 şi Julia Ducournau în 2021.

Istoria Festivalului de Film de la Cannes

Istoria Festivalului de Film de la Cannes începe în anul 1939, atunci când cineaştii francezi au dorit să pună bazele unui festival capabil să rivalizeze cu cel de la Veneţia. La 9 mai 1939, oraşul-gazdă a evenimentului a fost desemnat Biarritz, dar la insistenţele lui Georges Prade, consilier municipal la Paris, s-a decis, la 31 mai 1939, în favoarea oraşului Cannes.

Dacă totul ar fi decurs conform planului, prima ediţie a Festivalului de la Cannes s-ar fi desfăşurat în 1939, sub preşedinţia lui Louis Lumiere. Totuşi, din cauza circumstanţelor istorice, debutul Festivalului de la Cannes a avut loc la 20 septembrie 1946, potrivit festival-cannes.com.

Ceremonia de deschidere s-a desfăşurat în grădinile Hotelului "Grand", pe acordurile pieselor interpretate de soprana americană Grace Moore, supranumită "Privighetoarea din Tennessee". În programul festivalului au fost incluse prezentări de modă, spectacole de artificii, parade multicolore. Printre invitaţi s-au numărat mari personalităţi ale cinematografiei din epocă, precum Roberto Rossellini, Walt Disney, Billy Wilder, George Cukor, David Lean şi Jean Renoir. Producţiile cinematografice, provenite din 21 de ţări, au fost proiectate la Cazinoul din Cannes. Majoritatea peliculelor au avut ca temă centrală cel de-Al Doilea Război Mondial, încheiat în anul precedent.

Festivalul de Film de la Cannes îşi câştigă notorietatea în anii 1950, datorită prezenţei a numeroase staruri şi personalităţi internaţionale ale cinematografiei, precum Kirk Douglas, Sophia Loren, Grace Kelly, Brigitte Bardot, Alain Delon, Gina Lollobrigida.

Premiul Palme d'Or este distincţia supremă oferită în cadrul Festivalului de Film de la Cannes, Franţa. Răsplăteşte, anual, cel mai bun film aflat în competiţia oficială, fiind oferit regizorului acestuia.

Trofeul are forma unei frunze de palmier, simbol prezent pe o serie de arme stocate în oraşul vechi din Cannes. A fost realizat de bijutierul Lucienne Lazon, suferind de-a lungul timpului câteva modificări minore. A fost acordat, în premieră, în anul 1955, înlocuind Marele Premiu al Festivalului Internaţional de Film, decernat din 1949 celei mai bune realizări cinematografice. Primul ''Palme d'Or'' a evidenţiat la momentul acordării filmul ''Marty'', regizat de Delbert Mann.

Din 1964 până în 1974, s-a revenit la formula de Mare Premiu al Festivalului Internaţional de Film, din motive administrative. Totuşi, în 1975 a fost reintrodus trofeul în formă de frunză de palmier, rămânând, până în prezent, distincţia cea mai importantă a Festivalului de la Cannes.

Din 1946, Festivalul a fost organizat anual cu excepţia anilor 1948 şi 1950, apoi, începând cu 1952, în fiecare lună mai. În 2020, festivalul a fost anulat în primăvară din cauza crizei sanitare, fiind organizată între 27 şi 29 octombrie o mini-ediţie simbolică, cu dorinţa de a transmite un mesaj de speranţă reprezentanţilor celei de-a şaptea arte, afectată de pandemia de COVID-19.

În anul 2007, Premiul Palme d'Or i-a revenit regizorului român Cristian Mungiu pentru ''4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile''.

De-a lungul anilor, filmele româneşti au obţinut premii la diferite categorii în cadrul festivalului. Primul dintre acestea, în anul 1957, a fost animaţia "Scurtă istorie", realizată de Ion Popescu-Gopo, care a obţinut Premiul Palme d'Or pentru film de scurtmetraj.

Printre peliculele semnate de regizori români care au fost premiate la Cannes, amintim: "Pădurea spânzuraţilor" (r. Liviu Ciulei), Premiul pentru cea mai bună regie, 1965; "Răscoala" (r. Mircea Mureşan), Premiul pentru cel mai bun debut, 1966; "Cântecele Renaşterii" (r. Mirel Ilieşiu), Palme d'Or pentru film de scurtmetraj, 1969; "Trafic" (r. Cătălin Mitulescu), Palme d'Or pentru film de scurtmetraj, 2004; "Moartea domnului lăzărescu" (r. Cristi Puiu), Un Certain Regard, 2005; "A fost sau n-a fost?" (r. Corneliu Porumboiu), Camera d'Or, 2006; "California Dreamin'" (r. Cristian Nemescu), Un Certain Regard, 2007; "Poliţist, adjectiv" (r. Corneliu Porumboiu), Premiul FIPRESCI, Premiul Juriului, pentru secţiunea Un Certain Regard; "După dealuri" (r. Cristian Mungiu), Premiul pentru cel mai bun scenariu.

Covor roşu şi dispozitiv de securitate

Legendarul covor roşu a fost derulat marţi pe treptele Palais des Festivals din Cannes, unde dispozitivul de securitate a fost pregătit pentru sosirea starurilor.

„Este impresionant; multă presiune. Nu realizăm neapărat când o facem, dar când observăm toate privirile, toate fotografiile, devenim puţin conştienţi de valoarea" momentului, a declarat pentru AFP, citată de Agerpres, Olivier Triboulet, în vârstă de 24 de ani, un decorator care a întins primul său covor roşu la Festivalul Internaţional de Film de la Cannes.

În ceea ce priveşte măsurile de securitate, „este prevăzut un dispozitiv solid, de aceeaşi factură ca în anii precedenţi, cu specificul contextului internaţional şi un nivel de risc legat şi de expunerea mediatică a Franţei odată cu Jocurile Olimpice”, a spus Benoît Huber, director de cabinet al prefectului din departamentul Alpes-Maritimes.

Acest dispozitiv, identic „din 2017”, a fost „revizuit semnificativ şi îmbunătăţit în urma atacului de la 14 iulie 2016, de la Nisa”, a spus el.

Noutatea acestei ediţii, a 77-a, o reprezintă „utilizarea inteligenţei artificiale în exploatarea imaginilor de video-protecţie”, permisă de legea Jocurilor Olimpice.

Dacă „nu se foloseşte recunoaşterea facială", "algoritmii fac posibilă exploatarea imaginilor de video-protecţie" şi identificarea "persoanelor care pătrund în perimetre interzise, care încep brusc să alerge în masă, şi pe altele care, dimpotrivă, se află culcate la pământ sau care ridică mâinile în aer", a descris el.

În total, în fiecare zi "sunt mobilizaţi aproape 400 de poliţişti", de dimineaţă şi până la "o bună parte din noapte", a detaliat Huber.

„Prezenţa în civil crescută” a ofiţerilor de poliţie, „dispozitive anti-dronă” şi „anti-intruziune”, „trăgători de elită pe un anumit număr de puncte înalte” sau "controlul de securitate" al tuturor persoanelor care intră sau lucrează la Palais des Festivals sunt măsuri coordonate de "un post de comandă specific, la secţia de poliţie din Cannes", a explicat el, precizând că pentru a lua în calcul "ameninţarea teroristă" asociată "în mare măsură cu ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu", festivalul "beneficiază de eticheta de eveniment major".

Ediţia cu numărul 77 a Festivalului de Film de la Cannes are loc între zilele de 14 şi 25 mai 2024.

