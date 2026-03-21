Cele patru întrebări cheie care ar putea defini următoarea fază a războiului din Iran: de la Strâmtoarea Ormuz la conducerea țării

La aproape o lună de la izbucnirea războiului din Iran, există semne că acest conflict se va extinde, în loc să se încheie. Evenimentele viitoare care ar putea avea loc în cadrul războiului — precum o escaladare a tensiunilor în Strâmtoarea Ormuz sau schimbări majore la nivelul conducerii Iranului — ar putea determina momentul în care conflictul se va încheia, relatează Axios.

Statele Unite și Israelul au, de asemenea, viziuni diferite asupra deznodământului conflictului, Israelul fiind dispus să suporte mai mult haos pentru a destabiliza regimul, au declarat oficialii pentru sursa citată.

„Obiectivele noastre sunt obiectivele noastre”, a declarat săptămâna trecută secretarul apărării Pete Hegseth. „Noi vom stabili ritmul în care vor fi îndeplinite acestea.”

Iată patru întrebări esențiale care ar putea determina următoarea fază a războiului:

Ce se va întâmpla cu Strâmtoarea Ormuz?

Una dintre principalele întrebări legate de război în acest moment este ce se va întâmpla cu Strâmtoarea Ormuz — mai exact, dacă volumul transporturilor maritime va reveni în curând la nivelurile dinainte de război.

Iranul amenință în prezent orice navă inamică care trece prin strâmtoare, existând rapoarte privind utilizarea minelor împotriva navelor. Acest lucru a blocat traficul în strâmtoare, perturbând economia globală și determinând creșterea vertiginoasă a prețurilor la benzină în SUA.

Aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol trece prin strâmtoare, o mare parte din acesta fiind destinată Asiei.

Cât timp calea navigabilă ămâne închisă, liderul de la Casa Albă nu poate să-și declare victoria și să pună capăt războiului, chiar dacă ar vrea, notează sursa citată. El a oscilat între a cere ajutorul aliaților pentru a deschide strâmtoarea, a afirma că SUA nu au nevoie de ei și chiar a sugera că Washingtonul s-ar putea retrage fără a rezolva criza.

Cea mai importantă întrebare în ceea ce privește durata războiului este probabil ce se va întâmpla în strâmtoare.

Vor trimite SUA trupe terestre?

Orice escaladare care ar implica forțele terestre americane ar marca o schimbare radicală în efortul de război. SUA au început să trimită mii de pușcași marini în regiunea Golfului — dar nu au mers până la o invazie terestră.

„Nu trimit trupe nicăieri”, a declarat Trump jurnaliștilor joi, deși a adăugat că nu ar spune asta nici măcar dacă ar avea de gând să trimită trupe.

O opțiune de intervenție terestră ar fi ca forțele speciale din SUA și Israel să pătrundă în instalațiile subterane fortificate pentru a confisca materialele nucleare ale Iranului.

De asemenea, este posibil ca Trump să ia în considerare măsuri mai drastice care să implice forțe terestre, în cadrul eforturilor de a forța Iranul să redeschidă strâmtoarea. Trump a amenințat că va ocupa Insula Kharg, prin care trec 90% din exporturile de petrol ale Iranului, iar Casa Albă analizează opțiuni care includ operațiuni terestre.

Va fi distrus stocul nuclear al Iranului?

Unul dintre obiectivele cheie declarate de Trump pentru Operațiunea „Epic Fury” a fost acela de a pune capăt definitiv programului nuclear al Iranului.

Statele Unite și Israelul au bombardat infrastructura nucleară a Iranului în timpul războiului de 12 zile din iunie anul trecut și din nou în cadrul conflictului actual. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că Iranul nu mai are capacitatea de a îmbogăți uraniu.

Totuși, situația stocurilor existente de uraniu puternic îmbogățit ale Iranului rămâne neclară. SUA doresc să le distrugă sau să le elimine, fie prin forță, fie, eventual, prin negocieri de pace.

Celelalte obiective declarate ale lui Trump sunt decimarea programelor navale și de rachete ale Iranului și oprirea fluxului de fonduri către milițiile aliate.

Cine va conduce Iranul?

Mojtaba Khamenei i-a succedat tatălui său, Ali Khamenei, în funcția de lider suprem al Iranului, după ce acesta a murit în urma unor atacuri lansate de SUA și Israel. Trump, care a declarat în exclusivitate pentru Axios că dorește să se implice în alegerea noului lider al Iranului, a considerat această alegere inacceptabilă.

Israelul pare să-l fi amenințat pe Mojtaba — care nu a apărut în public și care, potrivit unor informații, a fost rănit la începutul războiului — după ce l-a ucis pe Ali Larijani, șeful securității naționale a Iranului, săptămâna aceasta.

Larijani este unul dintre numeroșii lideri civili și militari care au fost uciși în timpul războiului. Oficialii americani și israelieni spun că nu le este clar cine deține controlul.

O întrebare esențială este dacă Mojtaba va supraviețui și va reuși să-și consolideze controlul. Israelul a declarat în mod explicit că unul dintre obiectivele sale de război este acela de a pregăti terenul pentru o schimbare de regim.

Trump a îndemnat poporul iranian să se ridice împotriva regimului, dar nu a inclus schimbarea radicală a regimului printre obiectivele sale principale.

Citește și:

Atacul iranian asupra bazei Diego Garcia: minciunile Teheranului și implicațiile asupra Europei. Scutul de la Deveselu, esențial

Cea mai puternică armă a Iranului: disponibilitatea de a escalada războiul. Cum s-ar putea încheia conflictul

