Cele patru motive pentru care Europa nu-i oferă sprijin lui Trump în Strâmtoarea Ormuz. Scenariul de coșmar privind Iranul

Europa vrea ca președintele american Donald Trump să pună capăt războiului său din Iran cât mai repede posibil. De cealaltă parte, liderul de la Casa Albă dorește ajutorul Europei pentru a elimina singurul punct de presiune real care l-ar putea obliga să facă acest lucru. Acest punct de presiune este, de fapt, un blocaj petrolier impus de Iran în Strâmtoarea Ormuz. Cel de-al 47-lea președinte al SUA a solicitat Europei să trimită nave și alte forțe militare pentru a ajuta la eliberarea căii navigabile, relatează New York Times.

Oficialii europeni au o lungă listă de motive, exprimate sau nu, pentru a refuza. Arata cam așa:

Nu și-au dorit niciodată acest război și nu vor să ia parte la el

Statele Unite și Israelul au lansat primele atacuri asupra Iranului la sfârșitul lunii trecute, fără a consulta aliații din Europa sau din alte părți. Nu s-a făcut niciun efort pentru a forma vreun fel de „Coaliție a Voinței” sau pentru a justifica războiul pe plan internațional, așa cum a făcut administrația Bush acum două decenii în cazul Irakului.

În primele câteva săptămâni de război, se părea că tot ce dorea Trump de la Europa era să-i fie puse la dispoziție baze militare pentru a lansa atacuri. Germania a acceptat imediat. Marea Britanie a acceptat în cele din urmă, deși nu în măsura dorită de liderul SUA. Spania a refuzat.

Însă, pe măsură ce atacurile Iranului în Strâmtoarea Ormuz au determinat o creștere vertiginoasă a prețurilor petrolului, Trump a solicitat mai mult ajutor din partea Europei — fără a oferi contribuții operaționale, un calendar pentru încetarea ostilităților, acoperire juridică internațională sau orice altceva ar fi putut dori Europa.

„Statele Unite și Israelul nu ne-au consultat înainte de acest război. Nu a existat niciodată o decizie comună cu privire la Iran”, a declarat luni cancelarul german, Friedrich Merz. „Prin urmare, nu se pune problema contribuției militare a Germaniei. Nu vom contribui”.

Nu este treaba NATO

Cel de-al 47-lea președinte american a invocat alianța transatlantică de securitate, care impune membrilor săi să vină în ajutorul Americii în cazul unui atac, și i-a mustrat pe membrii NATO din Europa pentru că nu au dat curs cererii. „De 40 de ani vă protejăm, iar voi nu vreți să vă implicați”, a declarat Trump luni.

Răspunsul oficialilor europeni este următorul: NATO nu funcționează așa.

În mod tradițional, alianța nu se implică în Orientul Mijlociu și nici în atacuri preventive ale membrilor săi împotriva inamicilor lor. Așa-numitele obligații prevăzute de Articolul 5 obligă țările să se apere reciproc în caz de atac, iar acestea au fost invocate o singură dată: după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 din Statele Unite.

Cancelarul german a subliniat luni că NATO este o „alianță defensivă”. Mark Rutte, secretarul general al alianței și aliat al lui Trump, a declarat agenției de știri Reuters la scurt timp după începerea războiului: „Este evident că NATO nu este implicată direct în acest conflict. Aliații NATO oferă un sprijin esențial”.

Nu cred că va funcționa

Navigația în Strâmtoarea Ormuz este extrem de periculoasă, deoarece chiar și o singură barcă rapidă iraniană înarmată poate scufunda un petrolier. Marina Militară a SUA nu a reușit să contracareze singură această amenințare, iar unii lideri europeni au declarat săptămâna aceasta că nu știu cum ar putea forțele lor navale să încline balanța.

Iar dacă s-ar întâmpla acest lucru, ar putea prelungi războiul

Creșterea prețurilor mondiale la petrol provocată de Iran duce la majorarea costurilor pentru șoferi și alți consumatori din Europa și Statele Unite. Liderii europeni sunt disperați să le reducă. Ei știu că și Trump este la fel.

În cercuri restrânse, înalți oficiali europeni afirmă că singurele lucruri care par să-l determine cu adevărat pe liderul SUA să-și schimbe părerea cu privire la o anumită chestiune sunt piețele financiare și opinia publică americană. Un blocaj în Strâmtoarea Ormuz le influențează pe amândouă. Donald Trump nu dorește să intre în campania pentru alegerile de la jumătatea mandatului cu prețuri ridicate la benzină și cu alegătorii americani care să dea vina pe războiul său pentru acest lucru.

Acest calcul ar putea fi cea mai bună pârghie a liderilor europeni pentru a-l convinge pe  Trump să pună capăt războiului înainte ca acesta să se transforme în scenariul lor de coșmar: un Iran devastat economic și instabil politic, care trimite milioane de migranți care fug din Orientul Mijlociu spre Europa.

