Cele șase scenarii pentru Iran: de la agățarea de putere a regimului la atacul SUA asupra Teheranului. „O fază foarte imprevizibilă”

Prăbușirea economiei a fost scânteia care a aprins fitilul, dar străzile Iranului s-au umplut de protestatari pentru că aceștia sunt revoltați de corupția și represiunea guvernului, precum și de incompetența acestuia. În ciuda riscului personal ridicat pe care îl implică, demonstrațiile au devenit o caracteristică recurentă a regimului islamic vechi de 47 de ani, la fel ca și ciclul de subjugare violentă, închisoare, tortură și aplicarea pedepsei cu moartea împotriva celor considerați „dușmani ai lui Dumnezeu”, relatează The Times.

Diferența de data aceasta este fragilitatea mai mare a regimului după atacurile israeliene și americane din vara trecută, care au distrus programul nuclear al Iranului, au eliminat unele figuri cheie și au expus slăbiciunile militare.

Iranul rămâne, de asemenea, fără aliați, odată cu căderea partenerului său regional din Siria și cu distrugerea forțelor sale proxy din Gaza și Liban de către Israel.

Iată câteva scenarii posibile privind evoluția situației:

Regimul se agață de putere

Republica Islamică a supraviețuit de fiecare dată când populația s-a revoltat împotriva ei. Până în prezent, răspunsul lor pare să urmeze o strategie testată, care constă în restricționarea accesului la internet și a comunicațiilor, apoi trimiterea Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) și a forței paramilitare voluntare Basij pentru a asigura securitatea internă.

Protestatarii scandează numele lui Raza Pahlavi, fiul ultimului șah, și chiar al președintelui Trump, subliniind că în țară nu există niciun lider în jurul căruia reformatorii să se poată uni.

„Regimului îi este foarte greu să facă altceva decât să se închidă în sine și să intensifice politica represivă”, a declarat Rob Macaire, ambasadorul britanic în Iran între 2018 și 2021, pentru Atlantic Council din Washington. „Spre deosebire de 1979, când șahul nu a fost dispus să urmeze sfatul generalilor săi și să trimită armata în stradă pentru a ucide cât mai mulți oameni, cred că acest regim ar face-o în cele din urmă.”

Dar el a adăugat: „Cel mai puțin probabil lucru pe termen mediu este continuarea status quo-ului, pe care cu toții îl considerăm nesustenabil”.

Regimul se scindează pentru a supraviețui

La 86 de ani, ayatollahul Ali Khamenei este lider suprem de 36 de ani și a început deja procesul de identificare a unui succesor pentru momentul în care va muri, declanșând rivalități în cadrul regimului.

Este puțin probabil ca el să renunțe de bunăvoie la putere, însă rapoartele serviciilor secrete occidentale și președintele Trump au sugerat că ar putea fugi din țară în contextul protestelor tot mai intense. În cazul în care Khamenei ar intra în exil, regimul ar putea continua să existe, propunând un nou lider și susținând că s-a reformat.

Roger Macmillan, fost director al Iran International, canalul de știri cu sediul la Londra, a declarat: „Oamenii au făcut paralele cu Venezuela, dar asta nu este înțelept. Liderul suprem poate fi înlocuit. Există IRGC, care era acolo, și dacă el ar fi fost eliminat, îndepărtat, eliminat, cum vreți să-i spuneți, atunci ar fi fost înlocuit într-un timp relativ scurt pentru a menține regimul la putere.

Pentru a elimina complet regimul, este nevoie de fisuri din interior, posibil anunțate de ezitările, refuzul de a se supune ordinelor sau dispariția membrilor Basij. Acestea ar anunța începutul fricii. Dar represiunea ar continua cu unități suplimentare ale IRGC, după cum am văzut, IRGC folosindu-și acum loialitatea pe teren.”

Gărzile Revoluționare preiau controlul

Un alt rezultat de care se tem oponenții regimului este ca ierarhia clericală să fie înlăturată de IRGC, ceea ce ar însemna, în esență, că țara ar fi sub control militar.

Cei din Garda Revoluționară au fost mult timp cei mai bine pregătiți și echipați soldați ai regimului, dar dețin și o bază de putere substanțială, cu interese în afaceri și în mass-media.

„Ceea ce vedem acum este o dependență mai mare de IRGC și de unitățile de elită”, a spus Macmillan. „IRGC este format din indivizi ideologic dedicați, nemiloși, ticăloși, răi, dar, desigur, ei sunt preocupați economic și ideologic de stat. Desigur, sunt absolut detestați din interior.”

Citește și: Iranul cere ajutor, aliații cer prudență. Donald Trump, în fața unei decizii care poate schimba jocul la Teheran

SUA atacă Iranul

SUA sunt „pregătite și gata de acțiune”, a postat președintele american, după ce a amenințat că „va lovi Iranul cu putere, acolo unde doare”, dacă regimul va continua să ucidă demonstranți.

Macaire a spus că Donald Trump a trezit mari speranțe în rândul protestatarilor cu retorica sa, după capturarea dramatică a lui Nicolas Maduro în Venezuela.

„Dacă SUA nu vor lua măsuri concrete, există riscul ca totul să se transforme într-o dezamăgire și o deziluzie”, a spus el. „Dacă oamenii simt că au fost încurajați să iasă în stradă și apoi nu se întâmplă nimic mai mult decât discursuri retorice, atunci va fi dificil pentru ei.”

Cu toate acestea, înalți oficiali iranieni au promis represalii împotriva bazelor americane din Orientul Mijlociu și, posibil, împotriva Israelului, dacă atacurile vor avea loc. Bombardierele americane B-2 și alte aeronave s-au alăturat Israelului în bombardarea instalațiilor nucleare iraniene anul trecut, dar atacurile nu au avut un impact semnificativ asupra conducerii politice.

„Dacă vor avea loc atacuri militare împotriva obiectivelor de securitate ale regimului... atunci cred că vom intra într-o fază foarte imprevizibilă, dar este posibil ca lucrurile să nu se desfășoare neapărat așa cum și-ar dori sursele externe”, a spus Macaire.

Schimbarea regimului

Având în vedere protestele susținute care au avut loc până acum în tot Iranul, există totuși posibilitatea ca regimul să se prăbușească. Forțele de securitate ar putea pierde curajul de a-și ucide concetățenii și fie să se retragă, fie să ajute populația.

„Artesh [armata iraniană] este mai naționalistă și mai probabil să fie neutră. În ultimele săptămâni, din partea lor au existat foarte puține comentarii”, a spus Macmillan.

„Basij sunt vulnerabili din punct de vedere economic. Nu sunt prea bine pregătiți. Sunt doar niște huligani, iar majoritatea dintre ei vor dispărea când vor fi confruntați. Asta este ceea ce se poate întâmpla în prezent”, a spus el.

Cu toate acestea, Macarie a adăugat: „Unul dintre lucrurile care ar trebui să se schimbe... ar fi o serie de dezertări din interiorul sistemului IRGC, lucru pe care nu îl vedem în acest moment. Dacă s-ar întâmpla asta, cred că lucrurile s-ar putea schimba foarte rapid.”

Întoarcerea lui Reza Pahlavi

„Sunt pregătit să mă întorc în Iran cu prima ocazie posibilă. Deja îmi fac planuri în acest sens”, a declarat duminică pentru Fox News Reza Pahlavi, în vârstă de 65 de ani, fiul fostului șah al Iranului, care a fugit din țară în 1979.

Macmillan a spus: „Se aud strigăte de «trăiască șahul» peste tot în timpul protestelor, nu doar în statele europene, ci și în Iran. Așadar, el a fost o figură unificatoare. Cred că este și prima dată când o singură figură externă oferă sprijin și curaj protestatarilor de pe teren, atunci când aceștia realizează că există cineva care i-ar putea ajuta să treacă la etapa următoare.”

O posibilitate de întoarcere pentru Pahlavi ar fi ca oponenții regimului să preia controlul asupra unui oraș iranian în care acesta să se simtă în siguranță să se întoarcă și să creeze o bază de putere alternativă.

