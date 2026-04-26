Cele trei fronturi ale războiului împotriva Iranului și efectul secundar al primelor atacuri împotriva liderilor de la Teheran

Războiul împotriva Iranului a început cu decapitarea conducerii regimului de către Statele Unite și Israel și cu asigurarea superiorității aeriene cu o aparentă ușurință. La aproape două luni de atunci, întrebarea cine „câștigă” este îngreunată de lipsa unor obiective clare sau a unor informații de încredere de pe teren. În săptămânile care au precedat încetarea focului, intrată în vigoare pe 8 aprilie, coaliția a reușit să afecteze grav instalațiile nucleare ale Iranului, infrastructura rachetelor balistice și sistemele de apărare aeriană. Cu toate acestea, pe fondul scăderii popularității lui Donald Trump înaintea alegerilor parțiale din SUA, al amenințării unei crize economice globale și al blocării negocierilor de pace, se pare că niciunul dintre principalii protagoniști ai războiului nu a câștigat prea mult, notează The Times.

Jonathan Hackett, un veteran al Marinei SUA și specialist în operațiuni speciale cu legături la Agenția Națională de Securitate, a declarat: „Aici se duc mai multe războaie: conflictul narativ, conflictul economic și conflictul militar. Pe frontul militar, SUA și Israelul probabil că au succes”.

Conflictul militar

Israelul, care a efectuat peste 10.800 de atacuri, și Statele Unite, cu aproximativ 13.000, au adoptat o împărțire strategică a sarcinilor pe axa „nord-sud”. În timp ce Israelul a acordat prioritate asasinatelor politice, neutralizării sistemelor de apărare aeriană și rețelelor de transport militar în nord, Statele Unite au slăbit capacitatea maritimă a Iranului și infrastructura rachetelor balistice din sud și vest.

Cu toate acestea, teoria militară nu se rezuma doar la putere, a afirmat Hackett, ci mai degrabă la utilizarea acesteia pentru atingerea unor obiective politice realizabile. „Nu cred că Statele Unite câștigă în acest sens”, a spus el. „Care este marea strategie a Statelor Unite în această privință?”.

Dacă scopul era acela de a schimba echilibrul de putere în Orientul Mijlociu și de a elimina Iranul ca factor de amenințare, a adăugat el, este posibil ca Statele Unite să fi făcut un pas înapoi.

Conducerea divizată a Iranului pare mai puțin dispusă la compromisuri, având o poziție consolidată datorită controlului pe care îl exercită asupra Strâmtorii Ormuz. Elementele radicale ale regimului sunt intacte și par mai puțin dispuse decât înainte de război să facă concesii în ceea ce privește îmbogățirea uraniului.

„Deci, dacă aceasta este definiția reală a victoriei, atunci nu, Statele Unite nu câștigă”, a spus Hackett. „Și nici nu știu dacă Iranul câștigă”.

O sursă din domeniul securității cu sediul în Regatul Unit, specializată în operațiunile externe ale Iranului, a declarat: „Un efect secundar neintenționat al primei serii de asasinate comise de Israel împotriva eșalonului de conducere al Iranului a fost, de fapt, consolidarea establishmentului radical, și nu slăbirea acestuia”.



„Susținătorii unei linii dure de lungă durată par să fi avut dreptate, controlul Gărzii Revoluționare Islamice asupra țării consolidându-se aproape cu siguranță sub conducerea lui Mojtaba Khamenei, a cărui situație actuală este necunoscută și probabil ținută secretă, dacă mai este în viață”.

Panou publicitar cu imaginea ayatollahului Ali Khamenei și a fiului său, noul lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, afișat la intrarea în orașul Tyre, situat pe coasta sudică a Libanului, pe 10 martie. Foto: Profimedia

Evaluarea pagubelor provocate de atacurile coaliției este îngreunată de lipsa informațiilor de intelligence și a imaginilor din satelit. Imagini furnizate de Vantor arată pagube semnificative la intrările unui complex subteran de rachete din Isfahan.

Cu toate acestea, impactul la suprafața solului rămâne invizibil, iar guvernul american a blocat publicarea imaginilor din satelit realizate între jumătatea lunii martie și începutul armistițiului din aprilie, limitând astfel posibilitatea unor analize suplimentare.

„S-a făcut multă vâlvă în legătură cu numărul de obiective distruse. Trump afirmă că flota a fost complet anihilată”, a spus Hackett. „Nu există nimeni la fața locului care să verifice dacă acest lucru este adevărat sau nu. Dacă te uiți la un videoclip cu un atac, vei vedea cum o lovitură nimicește un lansator mobil… de exemplu. Dar nu poți ști dacă a fost distrus complet până nu te afli la fața locului și îl examinezi. Au avut loc peste 30.000 de atacuri. Dar cât de eficiente au fost aceste atacuri? Nu știm”.

Alte imagini publicate anterior arătau pagube suferite de diverse baze navale din Golf, printre care sediul marinei iraniene din Bandar Abbas, baza Konarak din Golful Oman și instalațiile defensive de pe Insula Kharg, un important nod petrolier.

Imagini furnizate de Vantor ilustrează distrugerea depozitelor de muniție și a navelor din Bushehr, unde se află una dintre cele mai importante baze industriale și militare ale Iranului, precum și singura sa centrală nucleară funcțională.

Dr. Burcu Ozcelik, cercetător principal în domeniul securității din Orientul Mijlociu și Africa de Nord la Royal United Services Institute, a declarat: „Reducerea capacităților Iranului în materie de rachete nucleare și drone este semnificativă, iar acest lucru a câștigat timp pentru Israel, SUA și aliații lor regionali. Dar există o diferență între a diminua capacitățile iraniene și a le elimina, iar eu cred că rezultatul actual se situează undeva la mijloc”.

Oficialii americani au declarat săptămâna aceasta pentru The New York Times că Iranul a păstrat aproximativ 40% din dronele sale de atac, 60% din lansatoarele de rachete și 70% din stocurile de rachete. De asemenea, s-a bazat pe aliați: potrivit CNN, producătorul de armament de stat din China a trimis regimului arme de înlocuire. Dacă încetarea focului nu se menține, acest lucru sugerează că Iranul își păstrează capacitatea de a relua atacurile împotriva Israelului și a vecinilor săi din Golf.

Conflictul economic

Atacul Iranului asupra uzinei Ras Laffan din Qatar a distrus 17% din capacitatea de export de gaz natural lichefiat a acestei țări. Se estimează că reparațiile vor dura între doi și cinci ani.

Dependența mondială de regiunea Golfului ca centru al produselor petrochimice secundare — precum heliul, utilizat pentru alimentarea aparatelor RMN și producerea cipurilor semiconductoare, și îngrășămintele cu azot — înseamnă că menținerea de către Iran a capacităților sale în materie de rachete și drone reprezintă amenințări care depășesc raza de acțiune a acestora.

Cu toate acestea, atacurile lansate de SUA și Israel au vizat infrastructuri importante cu dublă utilizare din Iran, inclusiv instalații de prelucrare petrochimică și uzine siderurgice care, împreună, reprezintă 15 % din PIB-ul Iranului și peste 60 % din producția sa industrială nepetrolieră. Aceste pagube, combinate cu gestionarea defectuoasă a resurselor de către regim, au provocat grave dificultăți economice în Iran.

De exemplu, atacul Israelului asupra zăcământului de gaze naturale South Pars, cel mai mare din lume, din 18 martie, a privat regimul de o importantă sursă de venituri.

Blocada impusă de SUA asupra strâmtorii amenință, de asemenea, veniturile Iranului din petrol, care reprezintă jumătate din bugetul de stat. Cu toate acestea, „taxa de trecere a Teheranului”, prin care navele plătesc între 200.000 și 2 milioane de dolari în criptomonede sau yuani chinezești pentru a trece în siguranță, îmbogățește regimul. În timp ce armata SUA afirmă că blocada sa a întors din drum peste 20 de nave, o analiză realizată de Lloyd’s List Intelligence a identificat cel puțin 26 de nave ale flotei-fantomă iraniene care au ocolit blocada.

Strâmtoarea Ormuz, punct critic pentru comerțul internațional. Foto: Profimedia

Peste 600 de nave comerciale de mari dimensiuni rămân blocate în strâmtoare, iar proviziile de alimente și moralul echipajelor sunt pe cale să se epuizeze.

Iranul îndrumă navele autorizate să tranziteze să treacă prin apele teritoriale iraniene din jurul insulei Larak, separând traficul între navele care arborează și cele care nu arborează pavilioanele țărilor aliate cu SUA și Israel.

Richard Meade, redactorul-șef al Lloyd’s List Intelligence, a declarat miercuri într-un podcast al ziarului Daily Telegraph: „Ceea ce se întâmplă în Strâmtoarea Ormuz nu rămâne doar în Strâmtoarea Ormuz. Separarea comerțului pe criterii geopolitice și afirmarea faptului că anumite nave pot naviga prin aceste ape, iar altele nu… reprezintă un precedent extrem de periculos pentru libertatea de navigație și, prin urmare, pentru comerțul mondial”.

Estimarea Pentagonului, potrivit căreia ar putea dura până la șase luni pentru a elimina minele iraniene din strâmtoare, este un indicator al consecințelor economice pe termen lung pe care războiul le-a declanșat.

Deși atenția lumii este îndreptată spre Strâmtoarea Ormuz, conflictul se extinde în întreaga regiune. Milițiile șiite irakiene, în număr de 200.000 de membri, aliniate cu Iranul, au lansat rachete asupra Arabiei Saudite, iar războiul dintre Israel și Hezbollah continuă, în ciuda prelungirii armistițiului dintre guvernul libanez și Israel.

Ostilitățile maritime se intensifică până la niveluri nemaiîntâlnite în acest secol, iar amenințarea suplimentară reprezentată de rebelii Houthi – aliatul Iranului în Yemen –, care ar putea intra în conflict și bloca traficul în strâmtoarea Bab el-Mandeb, care duce spre Canalul Suez, se profilează ca fiind și mai gravă.

Deși Statele Unite rămân în mare măsură ferite de impactul prețurilor la benzină la pompă, adevărata amploare a penuriei și a creșterilor de prețuri urmează să se manifeste. Amenințările la adresa securității alimentare și energetice la nivel mondial vor afecta cel mai grav țările în curs de dezvoltare: Programul Alimentar Mondial estimează că, dacă această situație de criză va continua până în iunie, încă 45 de milioane de oameni ar putea fi împinși în situații de foamete acută.

Conflictul narativ

Folosirea îngrijorării publicului occidental cu privire la costul vieții ca armă s-a dovedit a fi un instrument util pentru Iran în așa-numitul „război narativ”. Videoclipurile de tip „Lego”, generate de inteligența artificială și realizate de agențiile de propagandă pro-regim, folosesc melodii rap atractive și animații în stilul jucăriilor pentru a-l înfățișa pe un Trump imprevizibil, condus spre război de Israel, în detrimentul populației americane.

Donald Trump a fost asociat cu Satana în clipuri de slopagandă prezentate de mass media din Iran. Sursă: YouTube

Hackett a declarat: „Din punct de vedere narativ, ei [Iranul] par să dețină avantajul, publicând o mulțime de conținut generat de AI pe X. Videoclipurile cu «Lego», de exemplu, sunt suficient de distractive și interesante încât să fie redistribuite, ceea ce le permite să se răspândească în mod organic pe X, ajungând la oameni pe care nu i-ar fi atins în mod normal în conflictele anterioare”.

În timp ce liderii Statelor Unite și ai Israelului trebuie să câștige simpatia opiniei publice înaintea alegerilor — pentru Congres în noiembrie și pentru Knesset până în octombrie — dictatorii iranieni nu se confruntă cu aceleași presiuni. Pe măsură ce Rusia și China ies în evidență ca beneficiari, Hackett și Ozcelik sunt de acord că adevărații perdanți sunt cetățenii iranieni.

„Cei care vor rămâne cu mâna goală la final vor fi iranienii”, a spus Hackett. „Au mai puțină mâncare, mai puțină apă, moneda lor nu mai valorează nimic, nu au cum să comunice. Avem 94 de milioane de oameni, dintre care mulți sunt împotriva regimului, dar care pur și simplu nu pot să-și exprime opinia pentru că nu au acces la internet”.

