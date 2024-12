Celebra casă din filmul „Singur acasă” și-a găsit cumpărător pentru o sumă fabuloasă, tocmai de Crăciun

Celebra casă din la fel de celebrul film de Crăciun „Home Alone” („Singur acasă”) din 1990 a găsit un cumpărător cu dare de mână. Casa din Illinois a fost scoasă la vânzare pentru 5,25 milioane de dolari la începutul acestui an.

În mai, proprietatea - care are cinci dormitoare și șase băi - a fost scoasă la vânzare. Pe site-ul Coldwell Banker Realty, unde este listată casa, pe listă scrie acum „vânzare în curs”, ceea ce înseamnă că vânzătorul a acceptat o ofertă pentru proprietate.

Exteriorul conacului a fost folosit ca locuință a familiei McCallister atât în „Home Alone”, cât și în continuarea „Home Alone 2” din 1992: „Lost in New York”.

Macaulay Culkin, care l-a interpretat pe Kevin McCallister în filme, a recunoscut că s-a gândit să cumpere casa atunci când aceasta a ajuns pe piață la începutul acestui an. El a declarat pentru Entertainment Weekly: „Am avut o jumătate de gând să o cumpăr - doar pentru amuzament”, potrivit The Independent.

Casa, care are 836 de metri pătrați, a fost construită în 1921 și are patru șeminee, două spălătorii, două jacuzzi, un bar, spațiu de recreere, o sală de gimnastică, o sală de cinema privată și un teren de sport acoperit.

Oricine va cumpăra casa va spera ca năzbâtiile din filme să nu vină cu ea. Primul film spunea povestea lui Kevin, băiețelul de opt ani al lui Culkin, care este lăsat accidental în urmă în timp ce familia sa călătorește în Europa de Crăciun. Kevin este nevoit să apere casa de doi hoți inepți, interpretați de Joe Pesci și Daniel Stern.

Casa a fost vândută ultima dată în 2012 pentru 1,58 milioane de dolari (1,24 milioane de lire sterline). În 2021, ca o cascadorie promoțională unică pentru reboot-ul Disney „Home Alone”, conacul Home Alone a fost disponibil pentru închiriere pe Airbnb pentru o singură noapte, pentru doar 25 de dolari.

Airbnb a declarat că oportunitatea le va permite celor care rezervă casa să „retrăiască scenele lor preferate din clasicul de vacanță și să lase copiii de opt ani din interiorul lor să se simtă liberi pentru o seară, fără întreruperea intrușilor enervanți”.

De asemenea, oaspeților li s-a oferit șansa de a se bucura de o „scenă de vacanță confortabilă, cu luminițe strălucitoare și un brad perfect împodobit”, precum și de un festin cu „cea mai bună pizza din Chicago” și o „cină la lumina lumânărilor cu Kraft Macaroni & Cheese la microunde”.

Editor : Marina Constantinoiu