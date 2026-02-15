Live TV

Cercetătorii au descoperit de ce numărul atacurilor de cord crește în sezonul gripal. „Calul troian” al sistemului imunitar

Data publicării:
femeie bolnava in pat
Foto: GettyImages

Oamenii de ştiinţă spun că înţeleg acum mult mai bine modul în care cazurile severe de gripă afectează inima, oferind totodată o explicaţie pentru creşterea anuală a numărului de atacuri de cord în timpul sezonului gripal.

„Ştiam de mulţi ani că frecvenţa atacurilor de cord creşte în timpul sezonului gripal, însă, în afara intuiţiei clinice, există puţine dovezi despre mecanismele care stau la baza acestui fenomen”, a spus într-un comunicat coordonatorul noului studiu, Filip Swirski, de la Facultatea de Medicină Icahn din cadrul reţelei spitaliceşti Mount Sinai.

Studiind eşantioane de ţesuturi prelevate de la pacienţi spitalizaţi care au murit din cauza gripei, cercetătorii au aflat că un anumit tip de celule imunitare, denumite celule pro-dendritice 3, se infectează în plămâni şi călătoresc apoi spre inimă, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Acolo, în loc să realizeze sarcina obişnuită a celulelor imunitare de a elimina virusurile, celulele pro-dendritice 3 produc cantităţi mari dintr-o proteină inflamatorie, denumită interferon de tip 1 (IFN-1), care declanşează moartea celulelor musculare cardiace, afectând debitul cardiac.

„Celulele pro-dendritice 3 acţionează ca un 'cal troian' al sistemului imunitar în timpul infecţiei cu gripă, devenind infectate în plămâni, transportând clandestin virusul la inimă şi diseminându-l apoi în cardiomiocite”, a declarat într-un comunicat Jeffrey Downey, coautor al studiului şi cercetător în cadrul reţelei Mount Sinai.

Vaccinarea împotriva gripei oferă o anumită protecţie împotriva acestui tip de afectare cardiacă, au raportat cercetătorii în revista Immunity.

Jeffrey Downey a remarcat că, în experimentele de laborator, un medicament pe bază de ARN mesager care controlează activitatea IFN-1 a redus leziunile musculare cardiace legate de gripă în cadrul unor teste realizate în eprubetă şi pe şoareci şi a îmbunătăţit totodată capacitatea de pompare a muşchilor.

Noua descoperire „oferă o mare promisiune pentru dezvoltarea de noi terapii, care sunt extrem de necesare, deoarece, în prezent, nu există opţiuni clinice viabile pentru a preveni leziunile cardiace cauzate de gripă”, a explicat Filip Swirski

