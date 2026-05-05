China a activat, pentru prima dată, legea anti-sancţiuni împotriva măsurilor luate de SUA asupra rafinăriilor sale

China a invocat pentru prima dată legea sa anti-sancţiuni pentru a contracara măsurile impuse de Statele Unite asupra unor rafinării chineze acuzate că achiziţionează petrol iranian, escaladând tensiunile economice dintre cele două mari puteri, informează Reuters.

Ministerul Comerţului de la Beijing a ordonat companiilor locale să nu respecte sancţiunile americane aplicate asupra a cinci rafinării, inclusiv Hengli Petrochemical, invocând legislaţia care permite represalii împotriva entităţilor ce aplică sancţiuni considerate ilegale de autorităţile chineze.

Decizia evidenţiază riscurile crescute pentru companiile internaţionale, prinse între reglementările contradictorii ale marilor economii. Firmele pot fi sancţionate în China dacă respectă măsurile occidentale sau pot risca penalităţi în alte jurisdicţii dacă nu le respectă.

Legea, introdusă în 2021 şi actualizată recent, permite impunerea de restricţii comerciale, financiare şi de călătorie împotriva persoanelor şi companiilor vizate. Totodată, oferă posibilitatea solicitării unor derogări în anumite cazuri.

Măsura vine într-un moment sensibil, cu puţin timp înaintea unei vizite planificate la Beijing a preşedintelui Donald Trump, şi subliniază determinarea Chinei de a răspunde presiunilor externe, chiar şi în contextul unui armistiţiu comercial fragil.

Autorităţile americane şi alte state occidentale au sancţionat în mod repetat companii chineze pentru comerţul cu petrol din Iran şi Rusia, în timp ce Beijingul respinge acuzaţiile şi denunţă aplicarea extraterritorială a legislaţiei americane.

Decizia marchează o intensificare a confruntării economice globale, într-un moment în care lanţurile energetice şi comerciale sunt deja afectate de conflictul din Orientul Mijlociu.

