China a arestat 10 persoane care încercau să părăsească Hong Kong cu un vas. Printre ei, cel puțin un activist pro-democrație

Autoritățile chineze au arestat cel puțin 10 persoane după ce au interceptat o ambarcațiune care părăsise Hong Kong-ul cu destinația probabilă Taiwan, scrie BBC, citând surse locale. Potrivit mass media din Hong Kong, cei aflați la bordul navei încercau să ajungă în Taiwan, pentru a cere azil politic.

Garda de Coastă a Chinei a anunțat că arestările au avut loc duminică dimineață, în apropiere de Hong Kong. Printre cei arestați se află și activistul Andy Li, potrivit presei. El a mai fost arestat luna aceasta sub acuzația de complot cu forțe străine și spălare de bani. Acum, a fost arestat sub acuzația de trecere ilegală a graniței, potrivit the South China Morning Post, care citează surse din poliție.

Hong Kong-ul s-a confruntat cu un val de arestări în rândul activiștilor în ultimele săptămâni, după intrarea în vigoare a noii legi a siguranței naționale impusă de China. Legea pedepsește cu închisoare chiar și pe viață ceea ce Beijingul cataloghează ca subversiune, secesiune, terorism, complot cu forțe străine.

Numărul arestărilor a stârnit îngrijorări că Beijingul va folosi legea pentru a intimida activiștii pro-democrație din Hong Kong și figurile marcante din media.

Marea Britanie a cedat Chinei controlul asupra Hong Kong-ului în 1997, în urma unei înțelegeri unice, „o țară, două sisteme”, care asigura teritoriului libertăți care nu există pe continent. Însă criticii acuză China că a subminat permanent aceste libertăți, ducând la proteste în Hong Kong și tensiuni între Beijing și comunitatea internațională.

Editor: B.P.