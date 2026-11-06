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China a blocat premiera unui film despre începutul pandemiei de COVID-19. Pelicula urma să ajungă vineri în cinematografe

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Un cetăţean chinez din Changzhou este testat pentru Covid pe 10 mai 2022.
Raportul biroului politic chinez a lăudat măsurile luate în pandemie. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Cele 76 de zile de carantină din Wuhan Wuhan, unul dintre primele orașe închise din cauza pandemiei

Filmul chinezesc „Eroi în alb”, care reconstituie cele 76 de zile de carantină impuse în orașul Wuhan la începutul pandemiei de COVID-19, nu a mai ajuns vineri în cinematografe, deși premiera fusese anunțată pentru 6 noiembrie. Platformele de vânzare a biletelor nu mai afișau proiecții, iar autoritățile și distribuitorii nu au oferit explicații. Lansarea fusese precedată de reacții împărțite pe rețelele sociale, unii utilizatori criticând ideea de a readuce în atenție o perioadă încă dureroasă pentru mulți chinezi.

Filmul chinezesc „Eroi în alb”, despre carantina impusă în orașul Wuhan în timpul pandemiei de COVID-19, nu a mai ajuns vineri în cinematografe, deși lansarea fusese anunțată pentru această dată. Premiera a fost amânată la aproape șase ani de la încheierea filmărilor, fără ca autoritățile sau distribuitorii să ofere explicații, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

Platformele chineze de vânzare a biletelor Taopiaopiao și Maoyan nu afișau vineri nicio proiecție a filmului, potrivit verificărilor realizate de EFE. Reprezentanții celor două servicii nu au anunțat public motivele pentru care pelicula a dispărut din program.

Lansarea la nivel național fusese programată pentru 6 noiembrie. Anunțul a fost făcut pe 17 octombrie, după aproape șase ani de la filmarea producției regizate de cineastul din Hong Kong Herman Yau, cu actorul Andy Lau și actrița Yang Zishan în rolurile principale.

Absența proiecțiilor a stârnit confuzie în rândul utilizatorilor platformei Taopiaopiao. Mai mulți dintre aceștia au întrebat unde pot găsi bilete și dacă premiera mai are loc.

„Nu se lansa astăzi? De ce nu este?”, „Când se lansează?”, au fost câteva dintre comentariile publicate. Un utilizator și-a exprimat regretul că, după o așteptare atât de lungă, filmul a fost retras din program.

Au existat și mesaje de susținere. „Să îl lanseze, vreau să îl văd, indiferent de ce spun criticii”, a scris un internaut. Alți utilizatori au pus însă sub semnul întrebării oportunitatea readucerii pe marile ecrane a unei perioade care rămâne dureroasă pentru o parte a populației.

Cele 76 de zile de carantină din Wuhan

Producția reconstituie cele 76 de zile de carantină din Wuhan, între ianuarie și aprilie 2020, prin experiențele personalului medical, ale pacienților și ale locuitorilor care au fost afectați de apariția noului coronavirus.

Trailerul, publicat pe 17 octombrie, odată cu anunțarea premierei, prezintă spitale copleșite de numărul pacienților, restricții severe de circulație, lipsa proviziilor și familii despărțite de măsurile de izolare.

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Filmările s-au încheiat în decembrie 2020, la doar câteva luni după ridicarea restricțiilor din Wuhan. Nu au fost făcute publice motivele pentru care pelicula a rămas nelansată timp de aproape șase ani.

Anunțul premierei provocase deja reacții împărțite pe rețelele sociale. Unii internauți au spus că nu doresc să retrăiască dificultățile și traumele din primele luni ale pandemiei. Alții au susținut că filmul ar putea contribui la păstrarea memoriei celor care au trecut prin acea perioadă și a celor care au intervenit în timpul crizei sanitare.

Wuhan, unul dintre primele orașe închise din cauza pandemiei

Wuhan a fost menținut în carantină timp de 76 de zile, la începutul anului 2020, într-una dintre primele și cele mai stricte măsuri de izolare adoptate în timpul pandemiei de COVID-19.

Experiența orașului a devenit un reper pentru politica „zero COVID” aplicată ulterior de autoritățile chineze. Strategia, menținută până la sfârșitul anului 2022, s-a bazat pe carantine extinse și obligatorii, închiderea frontierelor, testări PCR generalizate și restricții severe de mobilitate.

Renunțarea la această politică, la finalul anului 2022, a marcat o schimbare majoră în abordarea Chinei față de pandemie.

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Editor : C.A.

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