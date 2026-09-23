China a lansat patru misiuni spaţiale diferite în interval de 45 de ore. Toate patru şi-au îndeplinit cu succes obiectivele

Săptămâna trecută China şi-a demonstrat capacitatea în creştere a sectorului lansărilor spaţiale, reuşind să ridice pe orbită patru misiuni diferite în interval de doar 45 de ore, între 15 septembrie şi 17 septembrie, de la trei porturi spaţiale diferite, transmite Space.com.

Două dintre aceste misiuni au fost private şi toate patru şi-au îndeplinit cu succes obiectivele.

Prima dintre aceste misiuni a fost lansată marţi, 15 septembrie, la ora 06:26 GMT, când compania din Beijing LandSpace a lansat o rachetă Zhuque-2E de la Centrul de Lansări de Sateliţi Jiuquan din nord-vestul Chinei.

Racheta Zhuque-2E, care foloseşte un combustibil format dintr-un amestec de metan lichid şi oxigen lichid, la fel ca şi megaracheta Starship a companiei SpaceX, a trimis 10 sateliţi pe orbita joasă a Pământului (LEO) pentru extinderea constelaţiei Qianfan ("O mie de vele") pentru internet de mare viteză. Această constelaţie urmează să numere aproximativ 15.000 de sateliţi activi.

Încă nouă sateliţi Qianfan au fost lansaţi marţi, la ora 22:00 GMT, la bordul unei rachete Gravity-1, care a decolat de pe o platformă maritimă situată în largul coastelor oraşului Shanghai.

Gravity-1, operată de compania Orienspace, este cea mai puternică rachetă cu combustibil solid din lume - deşi este probabil mai cunoscută pentru profilul său scund şi îndesat.

A urmat lansarea unei rachete Long March 12, operată de compania de stat China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Aceasta a decolat joi (17 septembrie), la ora 00:32 GMT, de la Centrul de Lansări Spaţiale Wenchang, situat pe insula Hainan, transportând nouă sateliţi pentru o altă megaconstelaţie chineză de internet în bandă largă pe orbită joasă (LEO), numită SatNet, care este prevăzută să includă aproximativ 13.000 de sateliţi.

O rachetă Kuaizhou-11 a încheiat această serie de patru lansări aproximativ două ore mai târziu, decolând de la Jiuquan la ora 02:40 GMT (17 septembrie). Vehiculul, operat de o filială a companiei de stat China Aerospace Science and Industry Corporation, a transportat doi sateliţi radar de observare a Pământului pentru compania chineză Spacety.

Totuşi, acest grup de patru lansări nu a oferit o imagine completă a ambiţiilor Chinei în domeniul lansărilor spaţiale, întrucât niciuna dintre cele patru rachete nu a încercat o aterizare. Ţara depune eforturi intense pentru a dezvolta rachete reutilizabile şi a realizat deja progrese considerabile în acest sens. În ultimele două luni şi jumătate, două vehicule diferite - Zhuque-3 (de la LandSpace) şi Long March 10B (de la CASC) - au reuşit aterizarea treptelor lor inferioare în timpul unor misiuni orbitale. Până în prezent, nicio treaptă inferioară chineză nu a efectuat mai multe misiuni orbitale, însă acest obiectiv ar putea fi atins destul de curând, mai notează Space.com.

Editor : Sebastian Eduard