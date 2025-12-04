Live TV

China a scos în intersecție un robot polițist pentru a dirija traficul. Imaginile au devenit virale

Data actualizării: Data publicării:
robot china
Sursa foto: X

Un robot agent de circulație a fost pus în funcțiune în centrul tehnologic din estul Chinei, orașul Hangzhou, dirijând pietonii și vehiculele folosind operațiuni bazate pe inteligență artificială.

Robotul de gestionare a traficului bazat pe inteligență artificială „Hangxing No.1”, dezvoltat sub conducerea Unității Tactice a Poliției Rutiere din Hangzhou, a făcut marți debutul pe străzile capitalei provinciei Zhejiang, marcând începutul perioadei de testare.

Robotul este echipat cu camere și senzori de înaltă definiție, capabili să surprindă în timp real încălcările comune ale regulilor de circulație și să le reamintească pietonilor și vehiculelor nemotorizate care trec pe lângă el să respecte regulile de circulație prin intermediul unui sistem vocal inteligent.

