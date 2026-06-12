Live TV

China acuză guverne străine că folosesc „țestoase-spion” și „pești-spion” pentru a colecta informații despre litoralul chinez

Data publicării:
profimedia-0022013893
Țestoasă marină cu un dispozitiv de monitorizare montat pe carapace. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Schimb de acuzații privind spionajul

Autoritățile chineze susțin că servicii de informații străine folosesc „țestoase-spion” și alte animale marine echipate cu senzori pentru a colecta date sensibile despre litoralul țării și pentru a realiza hărți subacvatice care ar putea dezvălui vulnerabilități ale apărării de coastă.

Autoritățile de la Beijing au publicat pe rețelele sociale afirmația potrivit căreia servicii de informații străine utilizează „noi tipuri de echipamente de spionaj” montate pe țestoase și pești.

„Au fost descoperite în anumite ape ale Chinei animale marine de dimensiuni relativ mari, echipate cu senzori”, a transmis Ministerul Securității Statului, într-o secțiune intitulată „țestoase-spion, pești-spion”.

Potrivit ministerului, aceste creaturi au fost găsite „înotând într-o anumită zonă și colectând date sensibile despre mediul marin, precum temperatura apei, salinitatea și curenții oceanici, pe care le transmiteau în străinătate prin satelit”.

Deși China nu a indicat nicio țară sau agenție anume, autoritățile susțin că informațiile colectate ar putea fi folosite pentru „identificarea punctelor slabe ale apărării de coastă a Chinei, reprezentând o amenințare serioasă la adresa securității naționale”.

Ministerul a îndemnat la verificarea atentă a echipamentelor primite din străinătate și le-a cerut pescarilor să raporteze orice geamandură sau dispozitiv neobișnuit descoperit pe mare.

Schimb de acuzații privind spionajul

În ultimii ani, China și mai multe state au făcut schimb de acuzații de spionaj. Luna trecută, Beijingul a calificat drept o „farsă politică” condamnarea în Regatul Unit a doi bărbați acuzați că au spionat disidenți din Hong Kong și a acuzat Londra de „practici eronate”.

În mai, poliția germană a arestat un cuplu suspectat că spiona în favoarea Chinei, acuzându-l că încerca să obțină informații despre tehnologii avansate cu utilizări militare.

În februarie, autoritățile franceze au pus sub acuzare patru persoane, inclusiv doi cetățeni chinezi, suspectate că au interceptat date militare sensibile, potrivit AFP.

Tot în februarie, autoritățile militare elene au arestat un colonel suspectat că a furnizat Chinei informații clasificate și strict secrete, conform Statului Major al Apărării Naționale al Greciei.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse
1
Maria Zaharova: „Dacă R. Moldova va fi inclusă în România, va înceta să mai existe”. Ce...
photo-collage.png (80)
2
Meloni îndeamnă NATO să-și reconsidere cheltuielile pentru apărare: „Am văzut tancuri...
Heorhii Tikhîi
3
Prima reacție a Ucrainei după ce Bulgaria a anunțat sistarea asistenței militare către...
explzoie drona port constanta
4
Răspunsul NATO la cererea României privind întărirea apărării la Marea Neagră după...
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
5
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Toni Iuruc "rupe" tăcerea, după ce au apărut imaginile cu Simona Halep și noul său partener în Mykonos
Digi Sport
Toni Iuruc "rupe" tăcerea, după ce au apărut imaginile cu Simona Halep și noul său partener în Mykonos
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Smartphone-ul Trump.
Telefonul lansat de Trump, prezentat ca fiind produs în întregime în SUA, este clona unui model chinezesc. Există doar două diferențe
ID21125-INQUAM-PHOTOS-GEORGE-CALIN
„Trenurile Soarelui” 2026 au intrat în circulație. Legături directe spre litoral din toate regiunile țării
Smog over cityscape, Maokong, Taipei, Taiwan
Ministrul adjunct de Externe al Taiwanului avertizează Europa: „Dacă China atacă, veți fi loviți”
arme nucleare razboi atomic nuclear
Cheltuielile pentru arme nucleare ating un nivel istoric. Care sunt țările care investesc cei mai mulți bani în acest domeniu
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
Reacția Chinei după ce Statele Unite și Iranul au reluat atacurile în Orientul Mijlociu
Recomandările redacţiei
parlamentul european strasbourg
PE: Creşterile pentru România în viitorul buget UE sunt insuficiente...
incendiu2
Guvernul a aprobat ajutoare de urgență de peste 1,7 milioane de lei...
legume si fructe
Nereguli la 121 de tone de legume în București și Ilfov: ANPC a dat...
femeie cu cumparaturi in brate speriata de suma de pe bonul de casa
Inflația a ajuns la 10,9% în mai 2026, arată INS. Energia electrică...
Ultimele știri
Ariana Grande către administrația Trump: Nu-mi mai folosiţi muzica pentru „absurditatea asta atroce”
Incendiu de proporții în județul Buzău. Două case cuprinse de flăcări în Săhăteni, pompierii intervin cu mai multe autospeciale
CM 2026. „Ne-am chinuit cu ei”. Dembele are o singură echipă de care se teme la Cupa Mondială
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Micul dejun pe care prințul William îl mănâncă aproape zilnic. Nutriționiștii spun că îl ajută să se simtă...
Cancan
De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului
Fanatik.ro
Cea mai tare glumă cu Shakira după festivitatea de deschidere de la Cupa Mondială. De ce e mai tare artista...
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
A reziliat cu CFR Cluj, deși mai avea doi ani de contract! Exclusiv
Adevărul
Generația care nu mai crede în economisire. Cum a apărut fenomenul „doomspending”
Playtech
Cât îi costă pe români un parlamentar? Salariu, diurnă, cazare și alte beneficii explicate pe cifre. Suma e...
Digi FM
Toni Iuruc rupe tăcerea după imaginile cu Simona Halep și milionarul Dorin Mateiu în Mykonos: „Să fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Salma Hayek a luat microfonul, la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale. Tot stadionul a izbucnit în urale
Pro FM
Andra, spectaculoasă după ce a slăbit considerabil. Val de reacții după ce artista a apărut într-o rochie...
Film Now
Cine este logodnicul lui Kate Hudson. Actrița i-a dedicat o postare dulce de ziua lui de naștere: „Cel mai...
Adevarul
Cât costă să ajungi pe podium. Antrenoare: „5.000 de euro pe lună să participi doar la 2-3 competiții”
Newsweek
LIVE Care sunt cele 2 bănci unde a intrat, deja, pensia pe card? Și în ce orașe? 2.500.000 pensionari iau bani
Digi FM
„Se stingea, nu mai era el”. Răzvan Lucescu, dezvăluiri despre ultimele luni din viața lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Cel mai mare cimitir de balene descoperit vreodată. Unele schelete au peste 5 milioane de ani
Film Now
Jane Seymour dezvăluie că rolul din Dr. Quinn i-a salvat viața într-un moment cumplit: "Eram lefteră și pe...
UTV
Andreea Marin este mândră de fiica ei, Violeta. Tânăra a obținut un stagiu la Parlamentul European