China acuză guverne străine că folosesc „țestoase-spion” și „pești-spion” pentru a colecta informații despre litoralul chinez

Autoritățile chineze susțin că servicii de informații străine folosesc „țestoase-spion” și alte animale marine echipate cu senzori pentru a colecta date sensibile despre litoralul țării și pentru a realiza hărți subacvatice care ar putea dezvălui vulnerabilități ale apărării de coastă.

Autoritățile de la Beijing au publicat pe rețelele sociale afirmația potrivit căreia servicii de informații străine utilizează „noi tipuri de echipamente de spionaj” montate pe țestoase și pești.

„Au fost descoperite în anumite ape ale Chinei animale marine de dimensiuni relativ mari, echipate cu senzori”, a transmis Ministerul Securității Statului, într-o secțiune intitulată „țestoase-spion, pești-spion”.

Potrivit ministerului, aceste creaturi au fost găsite „înotând într-o anumită zonă și colectând date sensibile despre mediul marin, precum temperatura apei, salinitatea și curenții oceanici, pe care le transmiteau în străinătate prin satelit”.

Deși China nu a indicat nicio țară sau agenție anume, autoritățile susțin că informațiile colectate ar putea fi folosite pentru „identificarea punctelor slabe ale apărării de coastă a Chinei, reprezentând o amenințare serioasă la adresa securității naționale”.

Ministerul a îndemnat la verificarea atentă a echipamentelor primite din străinătate și le-a cerut pescarilor să raporteze orice geamandură sau dispozitiv neobișnuit descoperit pe mare.

Schimb de acuzații privind spionajul

În ultimii ani, China și mai multe state au făcut schimb de acuzații de spionaj. Luna trecută, Beijingul a calificat drept o „farsă politică” condamnarea în Regatul Unit a doi bărbați acuzați că au spionat disidenți din Hong Kong și a acuzat Londra de „practici eronate”.

În mai, poliția germană a arestat un cuplu suspectat că spiona în favoarea Chinei, acuzându-l că încerca să obțină informații despre tehnologii avansate cu utilizări militare.

În februarie, autoritățile franceze au pus sub acuzare patru persoane, inclusiv doi cetățeni chinezi, suspectate că au interceptat date militare sensibile, potrivit AFP.

Tot în februarie, autoritățile militare elene au arestat un colonel suspectat că a furnizat Chinei informații clasificate și strict secrete, conform Statului Major al Apărării Naționale al Greciei.

Editor : M.I.