China amenință cu măsuri dacă UE nu își revizuiește noile norme privind industria și tehnologia

China va lua măsuri de retorsiune împotriva Uniunii Europene și a companiilor dacă nu se vor aduce modificări substanțiale proiectului de lege al blocului intitulat „Buy European” și normelor revizuite privind securitatea cibernetică, a declarat miercuri un diplomat chinez în fața jurnaliștilor, relatează Reuters.

Ministerul Comerțului din China a declarat într-o serie de comunicate că măsurile propuse sunt discriminatorii, încalcă normele Organizației Mondiale a Comerțului și sunt „dăunătoare” pentru comerțul și cooperarea dintre UE și China.

UE aplică „standardele duble tipice”, a declarat un diplomat chinez reporterilor, fără a oferi detalii cu privire la natura eventualelor contramăsuri. Diplomatul, care a dorit să rămână anonim, a precizat că țara a trimis în această săptămână scrisori către departamentele Comisiei responsabile de industrie și telecomunicații, însoțite de o listă cu măsurile pe care Beijingul le dorește eliminate.

Țările UE și Parlamentul European se află în primele etape ale procesului legislativ de lungă durată necesar pentru ca noile norme să intre în vigoare. Diplomatul a afirmat că ambasadele Chinei din țările UE transmit, de asemenea, același mesaj guvernelor naționale.

Conform noilor norme privind securitatea cibernetică, UE intenționează să elimine treptat componentele și echipamentele provenite de la furnizori „cu risc ridicat” din sectoarele critice – o propunere criticată de gigantul chinez din domeniul telecomunicațiilor, Huawei. Beijingul dorește eliminarea clauzelor care definesc „țările care prezintă motive de îngrijorare în materie de securitate cibernetică” și „riscul ridicat”.

„Legea privind accelerarea industrială” a UE face parte dintr-un efort mai amplu de a ajuta industriile locale să concureze cu rivalii din SUA și China, care nu se confruntă cu reglementările stricte și prețurile ridicate la energie din Europa.

Actul legislativ ar stabili cerințe privind conținutul de origine UE și emisiile reduse de carbon pentru produsele fabricate de industriile sensibile achiziționate prin proceduri de achiziții publice sau care beneficiază de subvenții pentru producție. În mod similar, Beijingul dorește eliminarea unor prevederi-cheie referitoare la cerințele privind originea, achizițiile publice și transferul de tehnologie.

