China amenință cu măsuri dacă UE nu își revizuiește noile norme privind industria și tehnologia

China - UE. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

China va lua măsuri de retorsiune împotriva Uniunii Europene și a companiilor dacă nu se vor aduce modificări substanțiale proiectului de lege al blocului intitulat „Buy European” și normelor revizuite privind securitatea cibernetică, a declarat miercuri un diplomat chinez în fața jurnaliștilor, relatează Reuters.

Ministerul Comerțului din China a declarat într-o serie de comunicate că măsurile propuse sunt discriminatorii, încalcă normele Organizației Mondiale a Comerțului și sunt „dăunătoare” pentru comerțul și cooperarea dintre UE și China.

UE aplică „standardele duble tipice”, a declarat un diplomat chinez reporterilor, fără a oferi detalii cu privire la natura eventualelor contramăsuri. Diplomatul, care a dorit să rămână anonim, a precizat că țara a trimis în această săptămână scrisori către departamentele Comisiei responsabile de industrie și telecomunicații, însoțite de o listă cu măsurile pe care Beijingul le dorește eliminate.

Țările UE și Parlamentul European se află în primele etape ale procesului legislativ de lungă durată necesar pentru ca noile norme să intre în vigoare. Diplomatul a afirmat că ambasadele Chinei din țările UE transmit, de asemenea, același mesaj guvernelor naționale.

Conform noilor norme privind securitatea cibernetică, UE intenționează să elimine treptat componentele și echipamentele provenite de la furnizori „cu risc ridicat” din sectoarele critice – o propunere criticată de gigantul chinez din domeniul telecomunicațiilor, Huawei. Beijingul dorește eliminarea clauzelor care definesc „țările care prezintă motive de îngrijorare în materie de securitate cibernetică” și „riscul ridicat”.

„Legea privind accelerarea industrială” a UE face parte dintr-un efort mai amplu de a ajuta industriile locale să concureze cu rivalii din SUA și China, care nu se confruntă cu reglementările stricte și prețurile ridicate la energie din Europa.

Actul legislativ ar stabili cerințe privind conținutul de origine UE și emisiile reduse de carbon pentru produsele fabricate de industriile sensibile achiziționate prin proceduri de achiziții publice sau care beneficiază de subvenții pentru producție. În mod similar, Beijingul dorește eliminarea unor prevederi-cheie referitoare la cerințele privind originea, achizițiile publice și transferul de tehnologie.

Citește și:

Al doilea „șoc chinez”: valul de produse de înaltă tehnologie care va schimba lumea. Industria Europei riscă să „dispară peste noapte”

Beijingul avertizează UE, după ce companii chineze au fost incluse în ultimele sancțiuni împotriva Rusiei

Top Citite
Victoria Stoiciu
1
PSD îi cere demisia Victoriei Stoiciu din Parlament, după ce a plecat din partid. Replica...
alexandrin moiseev
2
Deputatul Alexandrin Moiseev, ales pe listele SOS: Nu votez moțiunea împotriva celui mai...
george simion sustine un discurs
3
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. George Simion anunţă că s-au strâns 251 de...
4
Florin Manole: Dacă trece moțiunea de cenzură, sunt doar două opțiuni pentru PSD. A treia...
Vladimir Putin Meets Actor Steven Seagal
5
De pe platourile de filmare, în dosare penale: Ucraina îl menționează pe Steven Seagal...
Te-ar putea interesa și:
European Commission President Ursula von der Leyen gives an address on the Pact for the Mediterranean in Brussels
Ursula Von der Leyen avertizează că un război cu Iranul ar putea afecta ani de zile Europa. „Lecția ar trebui să fie foarte clară”
roxana minzatu
Roxana Mînzatu mizează pe „orientarea pro-europeană” a României: „Mă bazez că va rămâne principalul motor al democrației”
femeie cu caine si pisica
Parlamentul European a votat primele norme pentru protecția câinilor și pisicilor: microcipare obligatorie și interzicerea abuzurilor
femeie abuz viol agresiune
Parlamentul European solicită o lege unică în UE privind violul. Tăcerea sau lipsa rezistenței nu înseamnă consimțământ
Texas Tribune Festival Day 3 Highlights .
Fostul consilier pentru securitate națională al lui Trump respinge diplomația cu Iranul. „O risipă de oxigen”
Recomandările redacţiei
Dan Dungaciu
Dan Dungaciu susține că „a existat o goană după «AUR» în politică”...
deputatul PSD Daniel Zamfir(dr) si avocatul Gh Piperea sustin o conferinta de presa despre legea darii in plata
Daniel Zamfir, despre „anti-userizarea” din PSD: Împărtășim cu AUR...
exercitii iran (12)
Puterea se mută de la cler la armată: rolul Liderului Suprem în Iran...
gheorghe piperea
Piperea spune că au existat „niște strâmbări din nas” în AUR față de...
