Donald Trump susține că nu este îngrijorat de exercițiile militare cu foc real ale Chinei în jurul Taiwanului și că are o relație excelentă cu liderul chinez, Xi Jinping, care „nu mi-a spus nimic despre asta”. Comentariile președintelui SUA au venit în contextul unei simulări de atac-surpriză, lansată de către Armata Populară de Eliberare (PLA) luni și marți, pe care China a numit-o „Misiunea Justiție 2025”, anunță The Guardian.

PLA, care este aripa armată a Partidului Comunist Chinez aflat la putere, a lansat marți dimineață 27 de rachete de pe coasta chineză în apele din apropierea Taiwanului, potrivit ministerului Apărării de la Taipei. Cel puțin 70 de avioane de luptă chineze, 11 nave ale marinei și 14 ale pazei de coastă militarizate a Chinei au fost, de asemenea, detectate.

Ministerul Apărării a declarat că rachetele s-au apropiat mai mult de insula principală a Taiwanului decât în exercițiile de tragere cu muniție reală anterioare. Cel puțin 13 nave au fost detectate în ape restricționate, a declarat ministerul. Aceasta a urmat detectării a 130 de avioane de război, 28 de nave, nave de asalt amfibii și un balon de supraveghere, până marți la ora 6 dimineața.

Întrebat luni despre exerciții, Trump a spus că are „o relație excelentă cu președintele Xi și că acesta nu i-a spus nimic despre asta”.

„Cu siguranță am văzut asta... Nu cred că o va face”, a spus Trump, aparent referindu-se la o invazie reală. „Nu mă îngrijorează nimic”.

Beijingul susține că Taiwanul este o provincie chineză și se pregătește să o anexeze militar, cu scopul de a fi capabil să o invadeze până în 2027, potrivit informațiilor serviciilor secrete americane de acum câțiva ani, anunță jurnaliștii britanici.

Între timp, China recurge la o serie de forme militare și non-militare de hărțuire și intimidare pentru a convinge sau a constrânge Taiwanul să accepte „reunificarea pașnică”.

SUA este cel mai important susținător al Taiwanului în rezistența sa față de planurile de anexare ale Beijingului, dar poziția lui Trump - în special în timpul celui de-al doilea mandat - a fost inconsecventă. Trump s-a întâlnit cu Xi în octombrie, dar a spus că Taiwanul „nu a fost menționat”. Se așteaptă ca el să viziteze Beijingul pentru o întâlnire mai formală anul viitor.

Armata Populară de Eliberare și mass-media de stat chineză au declarat că aceste exerciții s-au concentrat pe simularea blocării principalelor porturi din Taiwan, respingerea „interferențelor externe străine” și testarea „coordonării aer-mare și a vânării și neutralizării precise a țintelor”, inclusiv atacuri asupra submarinelor și altor ținte maritime.

Reacții de la Taipei

Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a declarat marți că China nu acționează ca o putere mondială responsabilă și și-a exprimat „condamnarea fermă”. Taiwanul își va apăra suveranitatea, a spus el.

„Vom acționa în mod responsabil și nu vom escalada conflictul sau stârni dispute”.

Ministrul Apărării, Wellington Koo, a declarat că exercițiile militare încalcă normele internaționale și „au în mod clar scopul de a duce un război cognitiv și de a epuiza capacitățile de luptă ale Taiwanului... și de a crea diviziuni și conflicte în cadrul societății taiwaneze”.

Exercițiile militare din această săptămână sunt cele mai ample care vizează Taiwanul din 2022 până în prezent. În urmă cu aproape șase ani, exerciții militare de amploare au înconjurat Taiwanul ca represalii pentru vizita fostului președinte al Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi. Astfel de exerciții necesită o planificare extinsă și fac de obicei parte din antrenamentul general, dar PLA le leagă adesea de acte percepute ca provocări.

Săptămâna aceasta, oficialii chinezi și mass-media de stat au menționat în mod specific aprobarea recentă de către guvernul SUA a unei vânzări record de arme către Taiwan în valoare de 11 miliarde de dolari.

Se așteaptă ca un atac asupra Taiwanului din partea Beijingului să atragă în mare măsură SUA și, potențial, Japonia, potrivit declarațiilor recente ale prim-ministrului țării. Sanae Takaichi a declarat că armata japoneză s-ar implica probabil dacă China ar ataca Taiwanul, ceea ce a înfuriat Beijingul.

Anunț de la Beijing

Într-un discurs susținut marți, ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, a declarat: „Ca răspuns la provocările continue ale forțelor pro-independență din Taiwan și la vânzările de arme pe scară largă ale SUA către Taiwan, trebuie, desigur, să ne opunem cu fermitate și să le contracarăm cu forță”.

Wang a indicat că exercițiile militare erau, de asemenea, un mesaj adresat Japoniei, ai cărei lideri, potrivit lui, „contestă deschis suveranitatea teritorială a Chinei”.

Un editorial publicat în presa oficială de stat, Xinhua, a afirmat că exercițiile militare sunt „un avertisment clar pentru DPP că tendința de reunificare națională este de neoprit și că voința poporului nu poate fi sfidată”.

„Încercările fanteziste ale DPP de a urmări „independența Taiwanului” bazându-se pe sprijinul SUA nu vor face decât să intensifice tensiunile în strâmtoarea Taiwan și să împingă locuitorii insulei spre pragul conflictelor”, se arată în editorial.

Analiștii din China au remarcat că exercițiile au avut loc aproape imediat după ce oficialii taiwanezi, inclusiv primarul Taipeiului, Chiang Wan-an, au participat la un forum al „orașelor gemene” la Shanghai.

Editor : C.A.