China critică acordul dintre SUA și Australia privind mineralele critice. Ce le-a transmis guvernul chinez celor două țări

O interdicție totală a exporturilor de pământuri rare din China către SUA ar putea fi devastatoare pentru industria de apărare din America. Foto: Profimedia Images

Beijingul a răspuns marţi acordului semnat între Statele Unite şi Australia pentru consolidarea lanţurilor de aprovizionare cu minerale critice, afirmând că statele bogate în resurse ar trebui să aibă ”un rol proactiv” în asigurarea stabilităţii acestora, transmite CNBC.

Formarea lanţurilor globale de producţie şi aprovizionare este rezultatul alegerilor pieţei şi ale companiilor. Naţiunile bogate în resurse ar trebui să contribuie activ la securitatea şi stabilitatea industrială şi să asigure o cooperare economică şi comercială normală”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun.

Declaraţia vine la o zi după ce preşedintele american Donald Trump şi premierul australian Anthony Albanese au semnat la Casa Albă un acord-cadru în valoare de 8,5 miliarde de dolari, menit să reducă dependenţa de China în domeniul mineralelor critice şi al pământurilor rare, esenţiale pentru industria auto, semiconductori şi tranziţia energetică.

Acordul survine la scurt timp după ce Beijingul a impus restricţii suplimentare la exportul de pământuri rare şi tehnologii asociate, justificând măsura prin dorinţa de a preveni ”utilizarea abuzivă” a acestora în scopuri militare.

În timp ce autorităţile chineze invocă protejarea securităţii naţionale, liderii occidentali avertizează că aceste măsuri pot provoca haos în lanţurile globale de aprovizionare.

China domină în prezent piaţa mondială a mineralelor critice, asigurând aproximativ 60% din producţia globală.

Pe bursă, reacţiile au fost mixte: acţiunile companiei australiene Lynas Rare Earths au scăzut cu 7,6% după un avans iniţial, în timp ce titlurile Latrobe Magnesium a urcat cu peste 15%. În SUA, titlurile MP Materials şi USA Rare Earth au înregistrat pierderi moderate în predeschidere.

