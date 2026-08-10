Ani de zile, oficialii americani au fost îngrijorați de megaproiectele chinezești din America Latină. Administrațiile succesive au tras un semnal de alarmă, de exemplu, cu privire la portul Chancay din Peru, care este controlat și operat de un gigant maritim chinez, și cu privire la barajul Coca Codo Sinclair, construit de China, în Ecuador. Ca răspuns, Washingtonul a emis condamnări diplomatice împotriva oficialilor latino-americani, a revocat vizele și chiar a amenințat că va folosi forța împotriva guvernelor din regiune.

Este ușor de înțeles de ce Statele Unite sunt atât de îngrijorate de infrastructura majoră construită și operată de China. În ochii multor oficiali americani, aceste proiecte reprezintă o modalitate prin care Beijingul acumulează o influență asupra guvernelor din America Latină - o îngrijorare pe care Washingtonul a exprimat-o încă din 2017, când prima Strategie de Securitate Națională a administrației Trump a avertizat că China încearcă să „tragă regiunea pe orbita sa prin investiții și împrumuturi conduse de stat”, potrivit unei analize Foreign Affairs.

Însă Washingtonul este stresat de o provocare deja perimată. Beijingul nu mai pariază pe megaproiecte de miliarde de dolari pentru a-și îmbunătăți poziția în emisfera vestică. În schimb, se integrează în regiune prin încurajarea unor proiecte mai mici, mai discrete, adesea la nivel municipal sau provincial.

Firmele chineze dezvoltă proiecte de litiu în mai multe provincii argentiniene. Acestea operează fiecare distribuitor de energie care deservește orașul peruan Lima, furnizează echipamente ofițerilor de poliție latino-americani din multe municipalități din regiune, și instalează sisteme de camere de supraveghere.

Individual, aceste acțiuni ar putea părea superficiale. Dar, per ansamblu, ele fac statele beneficiare dependente de China. Prevederile de securitate ale Beijingului, de exemplu, înseamnă că numeroase orașe și provincii din America Latină se bazează acum efectiv pe Beijing pentru infrastructura lor de aplicare a legii și de răspuns la situații de urgență și, în cazul orașului Lima, pentru infrastructura electrică. Este o dependență pe care mulți politicieni naționali nu au intenționat-o niciodată și poate nici nu au prevăzut-o. Este posibil să nu fie conștienți de riscurile potențiale asociate cu acest nivel și tip de dependență și este posibil să nu fie pregătiți să gestioneze potențialele consecințe, subliniază sursa citată.

Aceste demersuri nu sunt specifice Americii Latine. China este angajată în eforturi similare și în alte părți ale lumii în curs de dezvoltare. La urma urmei, acestea sunt mult mai ieftine decât multe dintre inițiativele sale anterioare - și mai greu de identificat. Cu alte cuvinte, Beijingul este pionier într-un tip de guvernare care privilegiază capturarea discretă, subnațională, în detrimentul proiectelor mari și ostentative.

M ic, dar frumos

În mare parte a anilor 2010, Beijingul a investit miliarde de dolari în infrastructura din America Latină, cum ar fi porturi, baraje masive și chiar o cale ferată transcontinentală menită să lege coasta Pacificului din Peru de Atlanticul Braziliei. (Calea ferată nu a fost niciodată construită, dar versiuni ale acesteia sunt încă în discuție.) Aceste investiții au făcut parte din faimoasa Inițiativă a Chinei „Centura și Drumul”, în cadrul căreia a cheltuit sume enorme pentru megaproiecte în Sudul Global. Procedând astfel, China spera că își poate asigura aprovizionarea cu mărfuri, deschide piețe pentru firmele chineze și apoi își poate transforma greutatea economică în aliniere diplomatică - inclusiv convingerea țărilor care încă recunosc Taiwanul să transfere recunoașterea către continent.

Însă, începând cu începutul anilor 2020, China și-a schimbat cursul, în special în emisfera vestică. Proiectele mari, a concluzionat aceasta, au costat prea mult într-un moment în care economia internă chineză era sub presiune și au atras prea multe reacții geopolitice. În schimb, a optat să se concentreze pe ceea ce numește inițiative „mici, dar frumoase”. Acestea sunt investiții care nu au o prezență fizică impunătoare și sunt de obicei destinate sistemelor naționale și subnaționale mai mici. Beijingul însuși aplică această etichetă în mod restrâns: cartea sa albă din 2025 privind America Latină rezervă termenul pentru proiecte mici de reducere a sărăciei. Dar sintagma este o lentilă utilă pentru acest tip mai nou de guvernare chineză - una de investiții de jos în sus care se compun în interdependență și efect de levier.

Pentru a vedea cât de important a devenit acest model, pur și simplu trebuie urmăriți banii - sau cel puțin părțile care pot fi numărate. Împrumuturile tradiționale din cadrul programului „Centura și Drumul” către regiune au scăzut de la aproape 25 de miliarde de dolari în 2010 la o medie de 1,3 miliarde de dolari pe an. Dar, judecând după estimările care urmăresc tranzacțiile de la o firmă la alta, companiile chineze au investit totuși 8,5 miliarde de dolari în America Latină în 2024, în scădere cu doar 10% față de anul precedent - iar această cifră este probabil o subestimare.

Diferența este că acești bani circulă acum prin tranzacții comerciale, mai degrabă decât prin împrumuturi suverane de la Beijing. O mare parte din acești bani se manifestă prin achiziționarea de active existente de către firmele chineze, cum ar fi distribuitorii de energie și minele, mai degrabă decât prin cheltuielile guvernului chinez pentru construcția de noi megaproiecte.

Alteori, se manifestă încă sub formă de echipamente noi, dar la o scară mult mai mică, cum ar fi echipamentele de poliție. Pentru că aceste tranzacții sunt pentru articole pe care statisticile de investiții nu le surprind de obicei - vânzările de echipamente, programele de instruire, donațiile și contractele de întreținere sunt achiziții publice, nu investiții - acestea atrag mai puțină atenție. Uneori sunt învăluite în clauze de confidențialitate și adesea ies la suprafață doar atunci când un jurnalist local găsește contractul.

Guvernul chinez este încă implicat în acest ecosistem, inclusiv, uneori, prin directive de sus în jos. Dar rolul său poate fi mai indirect. Adesea își subvenționează firmele interne, care apoi își vând produsele guvernelor din America Latină la costuri reduse. Pe măsură ce astfel de vânzări și contracte se acumulează, China ajunge să recunoască faptul că acordurile acumulate sunt active strategice. În cele din urmă, Beijingul integrează diverse proiecte comerciale dintr-o țară în acorduri formale de cooperare cu guvernul statului respectiv.

De exemplu, în provincia Jujuy din Argentina, bogată în litiu, un schimb de cercetare între agențiile geologice ale celor două țări s-a transformat într-un parteneriat explicit la nivel de stat, axat pe studierea zonelor saline ale provinciei. În cele din urmă, o companie chineză a preluat o participație majoritară într-un proiect local de litiu.

China și-a croit drum în tot felul de sisteme locale pentru a-și consolida influența. Firmele chineze, de exemplu, au furnizat mii de autobuze electrice în orașele din America de Sud - o completare necesară într-una dintre cele mai urbanizate regiuni ale lumii. Trenurile fabricate în China transportă navetiști pe toate cele trei linii feroviare electrice principale din Buenos Aires. Și poate cea mai notabilă este implicarea Chinei în furnizarea de asistență pentru securitatea internă. Siguranța este o problemă politică majoră în America Latină, unde rata omuciderilor este de aproximativ 20 la 100.000 - de trei ori mai mare decât media globală. Violența cartelurilor și a bandelor, furtul de marfă și atacurile ransomware reprezintă o problemă majoră pentru majoritatea cetățenilor, așa că politicienii promit în mod repetat mai multe acțiuni. China s-a oferit ca un furnizor accesibil de echipamente de poliție.

D urabil prin design

Odată ce sistemele interconectate ale Chinei sunt implementate, acestea sunt dificil de înlăturat. Acest lucru este deliberat. De-a lungul relațiilor sale cu democrațiile capricioase ale Americii Latine, Beijingul a învățat că are nevoie de o strategie care să reziste ciclurilor politice.

Odată ce infrastructura de aplicare a legii a unui oraș este construită în mare parte în China, poliția și procurorii săi au studiat la Shenyang, iar instanțele sale au semnat un cadru de cooperare cu Beijingul - așa cum a făcut Venezuela în 2023 - relația dobândește memorie instituțională și legături interpersonale. Prin încheierea de acorduri cu oficialii regionali, de exemplu, China construiește relații politice durabile care pot deveni rapid mai valoroase, în cazul în care acești politicieni obțin funcții mai înalte.

Renunțarea la sistemele chinezești este, de asemenea, dificilă din punct de vedere financiar pentru beneficiari. O municipalitate latino-americană care a semnat mai multe contracte cu China și dorește să se diversifice ar putea găsi probabil contractori non-chinezi la prețuri accesibile pentru nevoi specifice, cum ar fi echipamentele antirevoltă. Dar este dificil să renunți la sistemele integrate. De asemenea, este dificil să găsești furnizori alternativi pentru articole puțin mai sofisticate. China, de exemplu, construiește cele mai economice și mai larg utilizate sisteme de supraveghere din lume. În țările în care le vinde, companiile chineze adesea elimină concurenții interni, datorită subvențiilor guvernamentale generoase. Camerele chinezești sunt, la rândul lor, adesea imposibil de întreținut fără asistență continuă chineză, pentru că majoritatea modelelor de camere pe care le produce țara sunt brevetate. Înlocuirea lor este extrem de costisitoare și dificilă. Asta înseamnă că, atunci când camerele se strică, orașele trebuie să solicite asistență de la companiile chineze.

Prin urmare, multe țări din America Latină sunt extrem de vulnerabile la coerciția economică. Dacă un stat adoptă o poziție contrară intereselor Beijingului, China îi poate strânge șuruburile prin reținerea pieselor de schimb, a actualizărilor de software și a tehnicienilor, transformând un parteneriat comercial într-un instrument de levier.

D e jos în sus

Eforturile Beijingului în America Latină au creat riscuri pe care nimeni nu le ia în considerare în mod corespunzător, notează analiza Foreign Affairs. Prin construirea sistemelor de guvernanță pe baza sistemelor chinezești, regiunea schimbă accesibilitatea pe termen scurt cu dependența - și, odată cu aceasta, cu influența Chinei asupra deciziilor sale.

Însă pentru China, rezultatele sunt clare. Beijingul a câștigat o nouă influență în America Latină. Acum are relații solide în guvernele sale municipale, provinciale și naționale, inclusiv aproape 180 de acorduri de înfrățire cu 17 țări din America Latină. Strategia Chinei nu are niciun punct unic de eșec. Ea ocolește sectoarele cu vizibilitate ridicată, cum ar fi porturile, unde este cea mai expusă la opoziție, și se integrează în schimb în nevoile cotidiene ale primarilor, guvernatorilor, agențiilor provinciale și departamentelor guvernamentale centrale discrete.

În stilul de guvernare chinez, doctrina nu precede întotdeauna acțiunea. De asemenea, ea poate urma alegerile țării, legitimând și extinzând ceea ce a început ca experiment. Primele două documente de politică ale Chinei privind America Latină, din 2008 și 2016, au tratat securitatea regională ca o paranteză a acordurilor comerciale și privind Taiwanul. Dar cel mai recent document, publicat în decembrie 2025, a făcut din cooperarea în domeniul securității o componentă centrală. A făcut acest lucru deoarece contractele și programele chineze axate pe poliție și securitate în America Latină funcționau deja.

Pentru că doctrina Chinei a ratificat practica, Statele Unite au rămas în urmă. Până în prezent, acestea rămân concentrate pe protejarea împotriva unui manual chinezesc bazat pe construirea de active mari și vizibile - porturi, rețele 5G, infrastructură spațială - mai degrabă decât pe acorduri chineze cu birourile de achiziții municipale și academiile de poliție.

Dacă Statele Unite sunt serioase în ceea ce privește reducerea influenței chineze în emisfera lor, trebuie să se adapteze și să găsească o modalitate de a oferi acestor actori soluții durabile și eficiente la problemele lor. În caz contrar, China va rămâne partenerul preferat pentru mulți din America Latină.

Editor : Ș.R.