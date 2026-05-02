China elimină tarifele vamale pentru toate țările africane, cu excepția uneia. Care este motivul

Chinese yuan on the map of Africa continent
Imagine cu caracter ilustartiv. Sursa foto: Guliver/GettyImages
Un dezechilibru uriaș

Începând de vineri, China a eliminat tarifele vamale pentru toate țările africane, cu excepția uneia - Eswatini, care menține relații cu Taiwanul, scrie BBC.

În decembrie 2024, China aplicase deja o politică de scutire de taxe vamale pentru 33 de țări africane printre cele mai puțin dezvoltate. Politica acoperă acum 53 de țări și va rămâne în vigoare până la 30 aprilie 2028. Nu este clar ce se va întâmpla după această dată, menționează sursa citată.

Beijingul s-a lăudat că este prima economie majoră care oferă Africii un tratament unilateral de tarif zero.

Însă analiștii spun că, deși China profită de ocazie pentru a-și consolida puterea soft, tarifele sunt rareori principalul obstacol pentru exportatorii din Africa, care are un deficit comercial uriaș cu China.

Analiștii consideră însă că excluderea Eswatini de la scutirea de taxe este o mișcare politică cu un impact economic limitat.

Amit Jain, expert în relațiile dintre China și Africa, consideră că acest lucru „ar putea chiar ajuta Eswatini să obțină și mai multe concesii economice din partea Taiwanului”.

Această țară fără ieșire la mare din sudul Africii se numără printre cele doar 12 țări care au relații diplomatice cu Taiwanul, pe care Beijingul îl consideră o provincie separatistă care va fi în cele din urmă „reunită” cu China.

„China se poziționează ca un promotor al liberalizării comerțului și un partener economic favorabil Africii, în contrast cu Donald Trump și SUA”, spune Lauren Johnston, cercetător principal la AustChina Institute, potrivit BBC.

SUA au impus unor țări africane tarife de până la 30% în luna august, deși majoritatea sunt acum supuse unui tarif de 10%, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat multe dintre aceste taxe.

Extinderea regimului de tarife zero al Chinei ar putea crește exporturile agricole africane, ceea ce „va contribui la creșterea veniturilor rurale, la îmbunătățirea productivității rurale și, în cele din urmă, la reducerea foametei și a sărăciei”, spune Johnston.

Însă comerțul sino-african se caracterizează printr-un dezechilibru tot mai accentuat în favoarea Chinei, ceea ce înseamnă că exporturile chineze către Africa depășesc cu mult exporturile africane către China, iar această diferență se adâncește.

Anul trecut, deficitul comercial al Africii față de China a crescut cu 65%, ajungând la aproximativ 102 miliarde de dolari.

Exporturile Africii către China sunt dominate de minerale și materii prime, precum țițeiul și minereurile metalice.

În sine, politica de tarife zero nu răspunde nevoilor la nivel continental de restructurare economică și modernizare a infrastructurii, adaugă Jervin Naidoo, analist politic la Oxford Economics Africa.

„Multe economii africane se confruntă în continuare cu constrângeri structurale, precum capacitatea industrială limitată, logistica slabă și dependența de exporturile de materii prime, pe care reducerile tarifare singure nu le pot rezolva”, spune el.

Top Citite
Care este diferența dintre Senat și Camera Deputaților. Foto Shutterstock
1
Parlamentarii PACE, după ce au primit mesajul Oanei Gheorghiu: „Un motiv în plus să votăm...
WhatsApp Image 2026-05-01 at 11.12.17
2
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul...
zelenski, trump și vance in biroul oval
3
Volodimir Zelenski: Dacă J.D. Vance este mândru că nu ne ajută, înseamnă că îi ajută pe...
Screenshot 2026-04-30 195551
4
Valeriu Iftime (PNL): „Moțiunea nu va trece. Ne gândim cum să construim un nou Guvern cu...
sorin grindeanu psd
5
Răspunsul PSD la apelul Oanei Gheorghiu privind moțiunea de cenzură: partidul și-a pus...
Radu Naum a rămas fără cuvinte când a aflat ce a mâncat Ilie Dumitrescu de 1 Mai: ”Mai bine nu ziceai! Îi jignești pe oameni”
Digi Sport
Radu Naum a rămas fără cuvinte când a aflat ce a mâncat Ilie Dumitrescu de 1 Mai: ”Mai bine nu ziceai! Îi jignești pe oameni”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BRICS Summit Opening Dinner, Kazan, Tatarstan Republic, Russia - 22 Oct 2024
„Rusia a devenit vasalul Chinei”. Cât de dependentă este Moscova de tehnologia Beijingului după sanțiunile UE
rof rares burlacu
Strategia tăcută a Chinei: cine proiectează ordinea lumii de după războiul din Orientul Mijlociu?
Vladimir Putin și Xi Jinping
„Noul Drum al Donbasului”: Cu ochii pe Europa de Est, China își extinde în secret influența în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia
china ue shutterstock_116484256
China amenință cu măsuri dacă UE nu își revizuiește noile norme privind industria și tehnologia
soldat rus militar rus rusia
Rusia pregătește recrutări masive de mercenari străini pentru războiul din Ucraina. Ce țări sunt vizate
Recomandările redacţiei
radu oprea
Radu Oprea: „Noul cuplu teribil Gheorghiu-Pîslaru a pierdut 200 de...
Petrișor Peiu, senator AUR.
Petrișor Peiu: „Oana Gheorghiu minte cu nerușinare când spune că m-aș...
Donald Trump.
SUA fac o greșeală „strategică de prim rang”. Fost șef NATO: „A fost...
boris pistorius la un eveniment politic
Reacția Germaniei după ce SUA au anunțat că vor retrage 5.000 de...
Ultimele știri
Deși sunt gemene născute la câteva minute distanță, au tați diferiți. Caz deosebit în Marea Britanie: „Suntem niște miracole”
Atac rusesc cu dronă asupra unui microbuz în Herson. Zelenski: „Astfel de safari-uri brutale sunt o realitate zilnică”
Scumpirea combustibilului închide o companie aeriană low-cost americană: „A fost lovitura finală”
