China impune noi reglementări pentru minorități. Ce este legea „unității etnice” și ce spun criticii Beijingului

China a aprobat o nouă lege radicală care pretinde că promovează „unitatea etnică”, dar criticii spun că aceasta va eroda și mai mult drepturile grupurilor minoritare, scrie BBC News.

Pe hârtie, legea are ca scop promovarea integrării între cele 56 de grupuri etnice recunoscute oficial, dominate de chinezii Han, prin educație și locuințe. Dar criticii spun că aceasta îi îndepărtează pe oameni de limba și cultura lor.

Legea impune ca toți copiii să învețe limba mandarină înainte de grădiniță și până la sfârșitul liceului. Anterior, elevii puteau studia cea mai mare parte a programei școlare în limba lor maternă, cum ar fi tibetană, uigură sau mongolă.

Legea a fost aprobată joi, la sfârșitul sesiunii parlamentare anuale, care a fost doar o formalitate.

„Legea este în concordanță cu o schimbare dramatică recentă de politică, de a suprima diversitatea etnică recunoscută oficial din 1949”, a declarat Magnus Fiskesjö, profesor asociat de antropologie la Universitatea Cornell, într-un raport al universității.

„Copiii generației următoare sunt acum izolați și forțați brutal să-și uite propria limbă și cultură.”

Cu toate acestea, Beijingul susține că predarea limbii mandarine generației următoare le va îmbunătăți perspectivele de angajare.

De asemenea, afirmă că legea pentru „promovarea unității etnice și a progresului” este esențială pentru promovarea „modernizării prin intermediul unei mai mari unități”.

Legea a fost votată și adoptată joi la Congresul Național al Poporului din Beijing, care nu a respins niciodată un punct de pe ordinea de zi.

Legea oferă, de asemenea, o bază legală pentru a urmări penal părinții sau tutorii care ar putea insufla copiilor ceea ce ea descrie ca fiind opinii „dăunătoare” care ar afecta armonia etnică și solicită „medii comunitare reciproc integrate”, ceea ce, în opinia unor analiști, ar putea duce la destrămarea cartierelor cu o populație majoritară minoritară.

Guvernul chinez a început să promoveze ceea ce descrie ca „sinizarea” grupurilor minoritare la sfârșitul anilor 2000 și să creeze o identitate națională mai unificată prin asimilarea grupurilor etnice în cultura dominantă Han.

Chinezii Han reprezintă peste 90% din cei 1,4 miliarde de locuitori ai țării.

Beijingul a fost mult timp acuzat că restricționează drepturile grupurilor etnice minoritare din regiuni precum Tibet, Xinjiang și Mongolia Interioară.

Criticii spun că asimilarea a fost adesea impusă cu forța populației din aceste zone – o politică condusă de stat care s-a accelerat sub conducerea liderului chinez Xi Jinping, care a adoptat o linie mai dură față de disidenți și proteste, în special în zonele în care trăiesc grupuri etnice minoritare.

În Tibet, autoritățile au arestat călugări și au preluat controlul asupra mănăstirilor pentru a se asigura că aceștia nu îl venerează pe Dalai Lama.

Când BBC a vizitat o mănăstire care a fost în centrul rezistenței tibetane în iulie anul trecut, călugării au vorbit despre viața trăită în frică și intimidare.

„Noi, tibetanii, suntem privați de drepturile fundamentale ale omului. Guvernul chinez continuă să ne oprime și să ne persecute. Nu este un guvern care servește poporul”, a spus unul dintre ei.

În Xinjiang, grupurile pentru drepturile omului au documentat detenția a un milion de musulmani uiguri în ceea ce guvernul chinez numește tabere de „reeducare”, în timp ce ONU a acuzat Beijingul de grave încălcări ale drepturilor omului.

Reportajele BBC din 2021 și 2022 au găsit dovezi care susțin existența lagărelor de detenție și acuzații de abuz sexual și sterilizare forțată, pe care Beijingul le neagă.

În 2020, etnia mongolă din nordul Chinei a organizat mitinguri rare împotriva măsurilor de reducere a predării în limba mongolă în favoarea limbii mandarine.

Părinții au reținut chiar și copiii în semn de protest față de această politică, deoarece unii mongoli etnici considerau această măsură o amenințare la adresa identității lor culturale. Autoritățile au acționat rapid pentru a reprima ceea ce considerau a fi disidență.

Partidul Comunist afirmă că acceptă diferite etnii. Constituția țării prevede că „fiecare etnie are dreptul de a utiliza și de a dezvolta propria limbă” și „are dreptul la autonomie”.

Criticii consideră însă că această nouă lege va consolida eforturile lui Xi de asimilare.

„Legea arată mai clar ca niciodată că, în RPC a lui Xi Jinping, popoarele non-han trebuie să depună mai multe eforturi pentru a se integra în majoritatea han și, mai presus de toate, să fie loiale Beijingului”, a declarat Allen Carlson, profesor asociat de științe politice la Universitatea Cornell, referindu-se la China prin inițialele numelui său oficial.

Acest accent pe dezvoltare și prosperitate este „elocvent”, a declarat profesorul Ian Chong de la Universitatea Națională din Singapore pentru BBC.

„Este ușor să interpretezi acest limbaj ca semnificând că limbile și culturile minoritare sunt înapoiate și constituie obstacole în calea progresului.”

Abordarea lui Xi față de minorități este „în concordanță cu ideea sa de a crea o națiune chineză mare și puternică, cu un nucleu han din nord... minoritățile sunt văzute ca o ramificație a acestui nucleu și, prin urmare, într-un fel derivate”, adaugă el.

„În practică, acest lucru a stârnit îngrijorări cu privire la noi runde de control sporit, diminuare și chiar represiuni asupra culturilor și limbilor minoritare.”

