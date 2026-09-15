China înăspreşte restricţiile privind ieşirea cetățenilor din ţară. Motivele invocate de Beijing

China a impus marţi restricţii drastice de călătorie cetăţenilor săi, în special interdicţii de părăsire a teritoriului care vizează persoane considerate susceptibile de a pune în pericol „securitatea industrială sau tehnologică” a ţării.

Cetăţenilor care încalcă reglementările privind importurile şi exporturile de tehnologie li se poate interzice să părăsească China, a anunţat Consiliul de Stat, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Persoanelor care se angajează în activităţi ilegale în străinătate li se poate „interzice să părăsească teritoriul pentru o perioadă de şase luni până la trei ani de la data întoarcerii lor în China”.

China şi Statele Unite sunt angajate într-o cursă tehnologică, ele acuzându-se reciproc timp de câteva luni de însuşirea de modele de inteligenţă artificială dezvoltate pe teritoriile lor.

Noile reguli, publicate iniţial în iulie, dar care au intrat în vigoare marţi, au fost concepute pentru a „păstra suveranitatea naţională, securitatea şi interesele de dezvoltare”, conform Consiliului de Stat.

Analiştii avertizează însă că acestea oferă Chinei „o marjă de manevră extinsă”.

Cazul Min Zin

Activităţile legate de securitate şi activităţile criminale „pot fi definite vag şi uşor de redefinit”, a declarat pentru AFP Chong Ja Ian de la Universitatea Naţională din Singapore.

„Lumea exterioară va şti cum este utilizată această marjă de manevră doar după ce primele măsuri vor fi implementate”, a adăugat el.

Chong Ja Ian a invocat informaţii despre interdicţiile de călătorie impuse cetăţenilor străini, inclusiv cazul recent al cetăţeanului american Min Zin.

Administraţia SUA a declarat că acest analist politic a fost reţinut de autorităţile chineze pe 3 iunie în provincia Yunnan şi că este ţinut captiv în mod abuziv.

China a respins aceste acuzaţii în august, susţinând că Min Zin este suspectat de încălcarea legislaţiei chineze.

„Cazul Min Zin este o reamintire a faptului că gama de persoane cărora (China) le-ar putea interzice să părăsească ţara poate fi foarte largă şi potenţial arbitrară”, a spus Chong.

Dylan Loh, profesor asociat la Universitatea Tehnologică Nanyang din Singapore, a declarat pentru AFP că aceste restricţii de călătorie „transmit mesajul” că China va lua măsuri pentru a preveni „scurgeri de informaţii în domenii sensibile legate de securitatea sau interesele naţionale”.

Editor : B.P.