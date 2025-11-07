Live TV

Foto China inaugurează un portavion cu tehnologie pe care doar SUA o dețineau: poate lansa avioane la fiecare 90 de secunde

CHINA HAINAN SANYA FUJIAN AIRCRAFT CARRIER COMMISSIONING (CN)
Este primul portavion conceput şi construit integral în China, cu un deplasament de peste 80.000 de tone. Sursa foto: Profimedia Images
China își extinde capacitatea ofensivă pe mare Tehnologie revoluționară, dar contestată de americani

China a prezentat vineri un nou exemplu al modernizării forţelor sale navale anunţând intrarea în serviciu a celui de-al treilea portavion, Fujian, echipat cu tehnologie de care mai dispun doar SUA, într-un context de creştere a rivalităţii militare între cele două mari puteri mondiale.

Fujian a fost încorporat oficial în marina chineză miercuri, în cadrul unei ceremonii în localitatea Sanya de pe insula Hainan, la care a participat preşedintele Xi Jinping, potrivit informaţiilor difuzate vineri de mass-media de stat. Nava poartă numele provinciei omonime din sud-est Chinei, situată în faţa Taiwanului, un teritoriu pentru "reunificarea" căruia Beijing nu a exclus utilizarea forţei.

Este vorba despre primul portavion chinez echipat cu catapulte electromagnetice, un sistem care foloseşte energie electrică pentru a propulsa aeronavele de pe punte.

CHINA HAINAN SANYA FUJIAN AIRCRAFT CARRIER COMMISSIONING (CN)
Portavionul Fujian. Sursa foto: Profimedia Images

Nava a fost lansată în iunie 2022 în şantierul naval Jiangnan (Shanghai) şi a efectuat prima sa navigaţie de probă în mai 2024 pentru a verifica sistemele de propulsie şi cele electrice. În septembrie, Fujian a traversat Strâmtoarea Taiwan către Marea Chinei de Sud pentru teste şi antrenamente.

Este primul portavion conceput şi construit integral în China, cu un deplasament de peste 80.000 de tone, având în vedere că cele două anterioare, Liaoning şi Shandong, derivă din proiecte sovietice şi folosesc rampe de decolare în loc de catapulte.

China își extinde capacitatea ofensivă pe mare

Nava reprezintă un progres pentru armata chineză, care a planificat să se doteze cu şase portavioane până în 2035, ca parte a programului său de modernizare.

Analişti citaţi de ziarul Global Times au subliniat că intrarea în serviciu a navei Fujian marchează începutul "epocii catapultei electromagnetice" în marina chineză şi tranziţia de la o apărare costieră la o "apărare pe mare deschisă".

Expertul militar Zhang Junshe a afirmat că noul sistem permite avioanelor de vânătoare de pe portavion să decoleze "cu încărcătură completă de combustibil şi armament", ceea ce le extinde raza de acţiune şi capacitatea ofensivă.

CHINA HAINAN SANYA FUJIAN AIRCRAFT CARRIER COMMISSIONING (CN)
Fujian este dotat cu catapulte electromagnetice. Sursa foto: Profimedia Images

Expertul chinez a adăugat că este, de asemenea, crescută eficienţa operaţională. Fujian ar putea lansa un avion de luptă J-15T la fiecare 90 de secunde şi ar putea ajunge la un maxim de 270 - 300 de decolări şi aterizări zilnice. Ca referinţă, nava Shandong a efectuat 570 de astfel de manevre în nouă zile de exerciţii, conform datelor citate de ziar.

Tehnologie revoluționară, dar contestată de americani

La rândul său, analistul Song Zhongping a susţinut că Fujian reflectă o "iteraţie tehnologică" şi un "salt generaţional" prin alegerea catapultei electromagnetice şi că, după incorporare, va trebui să facă faţă unei perioade de antrenament, integrare şi evaluări operaţionale.

Cu toate acestea, sistemul de catapultă electromagnetică a fost supus unor critici în SUA, unde preşedintele Donald Trump a criticat sistemul ca fiind "scump", "puţin fiabil" şi "dificil de reparat", şi a pledat pentru revenirea la propulsia cu abur.

Modernizarea navală a armatei chineze atrage atenţia SUA şi a ţărilor din regiune într-un context de dispute teritoriale în Marea Chinei de Sud şi de tensiuni în jurul insulei Taiwan.

Deşi SUA deţin cea mai numeroasă flotă de portavioane din lume, China şi-a depăşit rivalul în capacitatea de producţie navală, conform datelor citate de presa americană.

Editor : M.I.

