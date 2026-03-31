China interzice păstrarea cenușii morților în apartamente nelocuite. Val de reacții online: „O să pună GPS în urne?”

Pe fondul crizei locurilor de veci și al costurilor funerare ridicate, China interzice folosirea apartamentelor nelocuite pentru păstrarea cenușii celor decedați. Măsura a declanșat un val de reacții online, inclusiv ironii legate de modul în care va fi aplicată, relatează The Guardian.

China introduce o lege pentru a opri oamenii să își depoziteze cenușa rudelor decedate în apartamente goale din blocuri, în loc să plătească costurile ridicate pentru locurile din cimitire, tot mai greu de găsit. Practica de a folosi apartamente pentru păstrarea cenușii rudelor a crescut pe fondul urbanizării rapide și al îmbătrânirii populației, care au intensificat competiția pentru locurile din cimitire.

Noua legislație privind gestionarea serviciilor funerare va interzice utilizarea „locuințelor rezidențiale în mod specific pentru depozitarea rămășițelor incinerate”, precum și înhumarea cadavrelor sau construirea de morminte în „zone altele decât cimitirele publice”.

Legea va intra în vigoare marți, înainte de festivalul Qingming de duminică, o sărbătoare tradițională chineză când oamenii curăță mormintele strămoșilor și aduc ofrande rituale.

Practica utilizării unui apartament pentru depozitarea cenușii, cunoscută drept „guhui fang”, a crescut pe măsură ce urbanizarea rapidă și îmbătrânirea accelerată a populației au dus la creșterea competiției și a costurilor pentru locurile limitate din cimitire. Apartamentul gol este folosit ca sală ritualică, oamenii transformând spațiul în altare pentru strămoși, cu lumânări, lumini roșii și urne aranjate pe generații.

După Japonia, costurile funerare din China sunt a doua cele mai ridicate din lume, potrivit unui studiu global din 2020 realizat de o companie de asigurări, în timp ce prețurile proprietăților au scăzut cu 40% între 2021 și 2025, în parte datorită campaniei lui Xi Jinping, „locuințele sunt pentru locuit, nu pentru speculații”, menită să limiteze specula excesivă pe piața imobiliară.

Locurile de veci din China sunt, de asemenea, oferite doar pe bază de concesiune de 20 de ani, în timp ce proprietățile rezidențiale au drepturi de utilizare de 70 de ani garantate de stat. Ca urmare, mulți cetățeni chinezi consideră acum că apartamentele oferă un raport mai bun calitate-preț decât cimitirele pentru păstrarea rămășițelor celor dragi.

Un hashtag asociat cu interdicția a fost vizualizat de peste 7 milioane de ori pe Weibo, echivalentul chinez al platformei X, utilizatorii exprimând scepticism față de măsură.

„Cine va merge să verifice? Sau plănuiesc să pună un GPS pe fiecare urnă?” a spus un utilizator. „Chiar și cu o reducere de 90%, locurile de veci din cimitire sunt încă prea scumpe”, a scris altul.

China are una dintre cele mai rapide creșteri ale populației vârstnice din lume. În 2025 s-au înregistrat 11,3 milioane de decese, în creștere față de 9,8 milioane în 2015 și mult peste cele 7,9 milioane de nașteri din același an.

Confruntate cu un număr în creștere de înmormântări și cu un spațiu tot mai limitat, autoritățile din marile orașe, precum Shanghai, subvenționează costurile pentru cei care aleg „metode ecologice de înmormântare”, inclusiv „înhumarea în adâncime sau împrăștierea în mare a cenușii”. În 2025, înmormântările în mare din Shanghai au atins un nivel record, depășind pentru prima dată 10.000 de cazuri.

