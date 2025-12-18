Live TV

China își exprimă sprijinul pentru Venezuela în contextul blocadei impuse de SUA, dar fără să promită vreun ajutor

Data publicării:
Petrolier rusesc pe mare
Imagine cu profil ilustrativ. Foto: Profimedia Images
Din articol
„Agresiune continuă din partea SUA”

China acuză o „intimidare unilaterală” după ce Washingtonul a ordonat blocarea petrolierelor sancționate care intrau și ieșeau din Venezuela, dar nu a precizat exact cum va veni în ajutorul țării sud-americane sau dacă va oferi refugiu liderului său aflat în dificultate, Nicolas Maduro. La începutul acestei săptămâni, președintele american Donald Trump a ordonat blocarea completă a tuturor petrolierelor sancționate care încearcă să părăsească apele teritoriale venezuelene, precum și a celor care sosesc, în timp ce Washingtonul a mobilizat trupe și nave de război în regiune, anunță Reuters.

China este cel mai mare cumpărător de țiței venezuelean, care reprezintă aproximativ 4% din importurile sale, cu livrări în decembrie care se îndreaptă spre o medie de peste 600.000 de barili pe zi, au afirmat analiștii.

Beijingul se opune tuturor formelor de „intimidare unilaterală” și sprijină țările în apărarea suveranității și demnității naționale, a declarat miercuri ministrul chinez de externe Wang Yi omologului său venezuelean Yvan Gil într-o convorbire telefonică. Wang nu a menționat Statele Unite sau Trump în comunicatul oficial al convorbirii. De asemenea, nu a dat detalii nici despre forma sau amploarea sprijinului pe care China l-ar putea oferi Venezuelei, cu care Beijingul a declarat anterior că a legat o prietenie solidă.

Potrivit lui Trump, Statele Unite ale Americii restricționează principala sursă de venituri a Venezuelei în încercarea de a combate terorismul, traficul de droguri și traficul de persoane. Săptămâna trecută, Paza de Coastă a Statelor Unite ale Americii a confiscat un petrolier în largul coastelor Venezuelei.

Președintele Nicolas Maduro a declarat că Statele Unite ale Americii doresc resursele de țiței ale acestei țări membre OPEC, iar consolidarea militară are ca scop răsturnarea sa. Într-un interviu acordat Politico, Trump a declarat că zilele lui Maduro sunt „numărate”.

De ani de zile, China a acordat linii de credit Venezuelei în cadrul unor acorduri de împrumuturi în schimbul petrolului.

Într-o întâlnire cu președintele chinez Xi Jinping la Moscova în acest an, Maduro i-a spus lui Xi că Venezuela așteaptă cu nerăbdare extinderea cooperării în domeniul comerțului și al energiei.

În același timp, Beijingul a depus eforturi intense pentru a coexista cu SUA, cel mai important partener comercial al său. După luni de dispute acerbe privind comerțul și tarifele, Trump și Xi au reușit în octombrie să ajungă la un consens cu privire la modul de abordare a problemelor comerciale spinoase.

China se declară însă împotriva oricăror acte care încalcă Carta ONU sau afectează suveranitatea și securitatea altor țări.

„China consideră că comunitatea internațională înțelege și susține poziția Venezuelei în apărarea drepturilor și intereselor sale legitime”, a declarat Wang.

„Agresiune continuă din partea SUA”

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a solicitat dezamorsarea tensiunilor, cerând SUA și Venezuelei să își respecte obligațiile care le revin în temeiul dreptului internațional, inclusiv Carta ONU și orice alt cadru juridic aplicabil pentru a proteja pacea în regiune.

Președinții Mexicului și Braziliei au solicitat, de asemenea, reținere și dialog.

Președintele rus Vladimir Putin, într-o convorbire telefonică cu Maduro săptămâna trecută, „și-a reafirmat sprijinul pentru politica guvernului lui N. Maduro, menită să protejeze interesele naționale și suveranitatea în fața presiunii externe crescânde”.

Miercuri, Venezuela a solicitat Consiliului de Securitate al ONU să se reunească pentru a discuta „agresiunea continuă a SUA”, potrivit unei scrisori adresate celor 15 membri ai organismului, citată de Reuters.

China susține cererea Venezuelei de a convoca o reuniune urgentă a Consiliului, a declarat joi un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, atunci când a fost întrebat în cadrul unei conferințe de presă periodice ce rol ar juca China, în calitate de putere majoră „responsabilă”.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
victor negrescu
2
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
3
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
4
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Foto: Getty Images
5
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
Prima ipoteză a autorităților, după ce o jurnalistă și soțul său au fost găsiți împușcați mortal în propria casă
Digi Sport
Prima ipoteză a autorităților, după ce o jurnalistă și soțul său au fost găsiți împușcați mortal în propria casă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Dan Bongino
Numărul 2 din FBI, numit chiar de Donald Trump, părăsește agenția după mai puțin de un an. „Un mandat controversat”
sala de bal casa alba
Proiectul sălii de bal de la Casa Albă, inițiat de Donald Trump, poate continua, a decis un judecător federal american
barca cu traficanti droguri din venezuela
Cresc tensiunile în Pacific. SUA au lovit o nouă ambarcaţiune suspectată de trafic de droguri: 4 morți
Donald J Trump Delivers Prime-Time Address From The White House - 17 Dec 2025
Donald Trump, discurs în fața națiunii: a declarat triumf în economie, l-a criticat pe Biden și s-a lăudat că a rezolvat „opt războaie”
Alexander Lukashenko
Ce se ascunde în spatele acordului dintre Donald Trump și dictatorul din Belarus. Ce ar mai avea Lukașenko de oferit
Recomandările redacţiei
Nicusor Dan si Ilie Bolojan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Abordare diferită a lui Nicușor Dan față de prescripție: „Problema e...
Donald Tusk, premierul Poloniei
Donald Tusk, despre finanțarea Ucrainei: Europa trebuie să aleagă...
radu miruta
Radu Miruță va prelua Ministerul Apărării. Cine este propus la...
Politia
Intervenţie spectaculoasă a poliţiştilor bucureşteni pentru salvarea...
Ultimele știri
Acte românești false pentru oligarhi ruși. Procurorii din Parchetul ICCJ au efectuat 37 de percheziţii domiciliare într-un dosar masiv
Ministrul Muncii nu e de acord cu scăderea ajutorului de şomaj propusă de Ilie Bolojan: Şomajul nu e o formă de lene
„Nu plecăm fără o soluție”. Zi crucială pentru viitorul Ucrainei: liderii europeni decid cum vor face rost de bani pentru Kiev
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Numerologia anului 2025. Ce te-a învățat acest an cu vibrație 9 și ce trebuie să lași în urmă, în funcție de...
Cancan
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
Fanatik.ro
Gigi Becali, declarație tare despre Marius Șumudică! Știe cu cine ține antrenorul la derby-ul FCSB – Rapid...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Vladislav Blănuță a plecat de urgență din Ucraina! Ce se întâmplă cu românul acuzat că este pro-rus
Adevărul
Va reuși UE să finanțeze Ucraina cu banii Moscovei? Ce spun eurodeputații români
Playtech
Pe ce teren se poate construi: intravilan sau extravilan. Diferenţe şi condiţii de construire
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Vladislav Blănuță a plecat de urgență din Ucraina
Pro FM
Loredana Groza, moment emoționant la concert. A cântat alături de fiica ei, Elena: „S-a trezit cu mine pe...
Film Now
Cauza morții regizorului Rob Reiner şi a soţiei ale. Ce arată raportul legistului din Los Angeles
Adevarul
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile...
Newsweek
Va apărea o nouă categorie de pensionari speciali cu pensii de 18.000 lei. Guvernul are 10 zile să îi oprească
Digi FM
Tulburător. Cu doar trei luni înainte de a fi ucis, Rob Reiner spunea că fiul lui nu mai consumase droguri de...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Avertisment de Crăciun pentru stăpânii de câini. Decorațiunea aparent inofensivă care le poate pune viața în...
Film Now
Fiul lui John Travolta ar fi, de fapt, copilul lui Riley Keough. Detaliile dezvăluite la cinci ani de la...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...