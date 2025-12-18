China își exprimă sprijinul pentru Venezuela în contextul blocadei impuse de SUA, dar fără să promită vreun ajutor

China acuză o „intimidare unilaterală” după ce Washingtonul a ordonat blocarea petrolierelor sancționate care intrau și ieșeau din Venezuela, dar nu a precizat exact cum va veni în ajutorul țării sud-americane sau dacă va oferi refugiu liderului său aflat în dificultate, Nicolas Maduro. La începutul acestei săptămâni, președintele american Donald Trump a ordonat blocarea completă a tuturor petrolierelor sancționate care încearcă să părăsească apele teritoriale venezuelene, precum și a celor care sosesc, în timp ce Washingtonul a mobilizat trupe și nave de război în regiune, anunță Reuters.

China este cel mai mare cumpărător de țiței venezuelean, care reprezintă aproximativ 4% din importurile sale, cu livrări în decembrie care se îndreaptă spre o medie de peste 600.000 de barili pe zi, au afirmat analiștii.

Beijingul se opune tuturor formelor de „intimidare unilaterală” și sprijină țările în apărarea suveranității și demnității naționale, a declarat miercuri ministrul chinez de externe Wang Yi omologului său venezuelean Yvan Gil într-o convorbire telefonică. Wang nu a menționat Statele Unite sau Trump în comunicatul oficial al convorbirii. De asemenea, nu a dat detalii nici despre forma sau amploarea sprijinului pe care China l-ar putea oferi Venezuelei, cu care Beijingul a declarat anterior că a legat o prietenie solidă.

Potrivit lui Trump, Statele Unite ale Americii restricționează principala sursă de venituri a Venezuelei în încercarea de a combate terorismul, traficul de droguri și traficul de persoane. Săptămâna trecută, Paza de Coastă a Statelor Unite ale Americii a confiscat un petrolier în largul coastelor Venezuelei.

Președintele Nicolas Maduro a declarat că Statele Unite ale Americii doresc resursele de țiței ale acestei țări membre OPEC, iar consolidarea militară are ca scop răsturnarea sa. Într-un interviu acordat Politico, Trump a declarat că zilele lui Maduro sunt „numărate”.

De ani de zile, China a acordat linii de credit Venezuelei în cadrul unor acorduri de împrumuturi în schimbul petrolului.

Într-o întâlnire cu președintele chinez Xi Jinping la Moscova în acest an, Maduro i-a spus lui Xi că Venezuela așteaptă cu nerăbdare extinderea cooperării în domeniul comerțului și al energiei.

În același timp, Beijingul a depus eforturi intense pentru a coexista cu SUA, cel mai important partener comercial al său. După luni de dispute acerbe privind comerțul și tarifele, Trump și Xi au reușit în octombrie să ajungă la un consens cu privire la modul de abordare a problemelor comerciale spinoase.

China se declară însă împotriva oricăror acte care încalcă Carta ONU sau afectează suveranitatea și securitatea altor țări.

„China consideră că comunitatea internațională înțelege și susține poziția Venezuelei în apărarea drepturilor și intereselor sale legitime”, a declarat Wang.

„Agresiune continuă din partea SUA”

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a solicitat dezamorsarea tensiunilor, cerând SUA și Venezuelei să își respecte obligațiile care le revin în temeiul dreptului internațional, inclusiv Carta ONU și orice alt cadru juridic aplicabil pentru a proteja pacea în regiune.

Președinții Mexicului și Braziliei au solicitat, de asemenea, reținere și dialog.

Președintele rus Vladimir Putin, într-o convorbire telefonică cu Maduro săptămâna trecută, „și-a reafirmat sprijinul pentru politica guvernului lui N. Maduro, menită să protejeze interesele naționale și suveranitatea în fața presiunii externe crescânde”.

Miercuri, Venezuela a solicitat Consiliului de Securitate al ONU să se reunească pentru a discuta „agresiunea continuă a SUA”, potrivit unei scrisori adresate celor 15 membri ai organismului, citată de Reuters.

China susține cererea Venezuelei de a convoca o reuniune urgentă a Consiliului, a declarat joi un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, atunci când a fost întrebat în cadrul unei conferințe de presă periodice ce rol ar juca China, în calitate de putere majoră „responsabilă”.

