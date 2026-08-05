China lovește SUA cu noi restricții comerciale. Beijingul limitează exporturile de componente pentru drone

China a anunţat miercuri noi restricţii privind exporturile de componente pentru drone către Statele Unite şi a adoptat contramăsuri împotriva a şase entităţi americane, între care compania de biotehnologie Applied DNA Sciences, ca răspuns la sancţiunile comerciale impuse de Washington în numele securităţii naţionale şi al combaterii muncii forţate.

Măsurile adoptate de administraţia Trump „încalcă grav dreptul internaţional şi normele fundamentale ale relaţiilor internaţionale şi subminează suveranitatea, securitatea şi interesele de dezvoltare ale Chinei”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului chinez al Comerţului, citat de Xinhua.

„China nu are altă opţiune decât să adopte contramăsurile necesare pentru a răspunde”, a subliniat acesta, relatează AFP şi Xinhua preluate de Agerpres.

La sfârşitul lunii iulie, administraţia Trump a adăugat roboţii umanoizi şi cvadrupezi, dintre care mulţi sunt fabricaţi în China, pe o listă de produse şi companii al căror import este interzis în Statele Unite, invocând motive de securitate naţională.

Restricţii la exporturile de componente pentru drone

„Pentru a proteja securitatea naţională”, China „va înăspri controalele asupra exporturilor către Statele Unite de bunuri cu dublă utilizare (care pot avea atât utilizări civile, cât şi militare) legate de drone”, a anunţat miercuri Ministerul chinez al Comerţului.

Statele Unite au adăugat, de asemenea, la sfârşitul lunii iulie, aproximativ 40 de entităţi chineze pe lista destinată combaterii a ceea ce Washingtonul califică drept „muncă forţată”, în special în cazul membrilor comunităţii uigure din regiunea Xinjiang, în nord-vestul Chinei.

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Şase entităţi americane, pe lista de sancţiuni a Chinei

Ca răspuns, Ministerul chinez al Comerţului a anunţat miercuri adoptarea unor contramăsuri împotriva a şase entităţi americane, inclusiv compania de biotehnologie Applied DNA Sciences şi compania de cercetare în geoştiinţe Stratum Reservoir.

„Organizaţiilor şi persoanelor fizice de pe teritoriul Chinei le este interzis să efectueze tranzacţii, să coopereze sau să desfăşoare orice alte activităţi cu aceste entităţi”, a precizat ministerul.

Printre celelalte măsuri anunţate se numără includerea pe lista neagră, din motive de securitate naţională, a unor companii americane specializate în testarea conformităţii, precum şi lansarea unor anchete privind importurile de imprimante şi fotocopiatoare de birou.

Tensiunile comerciale dintre SUA şi China continuă

În cursul unei videoconferinţe desfăşurate săptămâna trecută, vicepremierul chinez He Lifeng i-a transmis secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, „profunda sa îngrijorare” cu privire la restricţiile comerciale impuse de Washington.

China şi Statele Unite au fost angajate, pe parcursul unei mari părţi a anului trecut, într-un război comercial, însă au ajuns la un armistiţiu după întâlnirea dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său chinez, Xi Jinping, din octombrie anul trecut.

Editor : Ana Petrescu