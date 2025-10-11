Live TV

China oferă recompense pentru prinderea unor ofițeri ai „unității de război psihologic" a armatei Taiwanului

Tourists visit Palace Museum in Beijing
Chinezii acuză că unitatea se ocupă cu dezinformarea și culegerea de informații. Sursa foto: Profimedia Images

Autoritățile chineze au anunțat recompense pentru informații despre 18 persoane pe care le acuză că fac parte din „unitatea de război psihologic” a armatei Taiwanului. Taipei respinge acuzațiile și denunță „tactici de propagandă și intimidare” venite din partea Beijingului, relatează The Guardian.

Poliția chineză a oferit recompense pentru informații despre 18 persoane pe care Beijingul le acuză că fac parte din unitatea de operațiuni psihologice a armatei taiwaneze și că răspândesc „mesaje separatiste”. Anunțul vine la o zi după ce Taiwanul a promis că își va consolida apărarea.

China consideră Taiwanul, guvernat democratic, drept parte a propriului teritoriu, în pofida opoziției ferme a guvernului de la Taipei, și și-a intensificat presiunile militare și politice asupra insulei.

Biroul de securitate publică din orașul chinez Xiamen, aflat de cealaltă parte a Strâmtorii Taiwan, a declarat că cei 18 vizați sunt ofițeri ai „unității de război psihologic” a armatei taiwaneze și a publicat fotografiile, numele și numerele de identificare ale acestora.

Potrivit autorităților chineze, unitatea se ocupă cu dezinformarea, culegerea de informații, războiul psihologic și difuzarea de propagandă. „De multă vreme, aceștia complotează pentru a incita la activități separatiste”, a transmis biroul de securitate, adăugând că se oferă recompense de până la 10.000 de yuani (aproximativ 1.400 USD) pentru informații care ar putea duce la prinderea lor.

Într-un raport separat, agenția de presă de stat Xinhua a susținut că aceștia au lansat site-uri pentru campanii de denigrare, au creat jocuri subversive menite să incite la secesiune, au produs conținut video fals pentru a induce publicul în eroare, au operat posturi de radio ilegale pentru „infiltrare” și au manipulat opinia publică cu ajutorul „resurselor provenite din forțe externe”.

Ministerul Apărării din Taiwan a respins acuzațiile, afirmând că acestea reflectă „gândirea despotică și obtuză a unui regim autoritar, care încearcă să ne dezbine poporul, să discrediteze guvernul și să ducă un război informațional împotriva noastră.”

Oficialii taiwanezi au adăugat că Beijingul a emis în mod repetat astfel de rapoarte care „exploatează libertatea de informare din societatea noastră democratică pentru a aduna și fabrica date personale.” „Apărarea securității naționale și protejarea siguranței și bunăstării oamenilor reprezintă datoria de neclintit a fiecărui ofițer și soldat”, a subliniat ministerul taiwanez.

Citește și Avertismentul Ministerului Apărării din Taiwan: „Manevre ţintite şi război cognitiv” 

Anunțul Chinei este considerat în mare parte simbolic, având în vedere că ofițerii de informații taiwanezi nu călătoresc deschis în China, iar Beijingul nu are jurisdicție legală asupra insulei.

Vineri, președintele taiwanez Lai Ching-te a promis măsuri sporite pentru consolidarea apărării, cerând Chinei să renunțe la folosirea forței pentru a prelua controlul asupra insulei. Beijingul a reacționat cu furie, numindu-l pe Lai „instigator” și „făuritor de război”.

În luna iunie, China a oferit recompense similare pentru 20 de persoane despre care susținea că sunt hackeri ai armatei taiwaneze. Taipeiul a respins și atunci acuzația, declarând că nu va fi intimidat.

Editor : M.I.

