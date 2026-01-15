Live TV

China, prinsă la mijloc în ofensiva tarifară a lui Trump împotriva țărilor care fac afaceri cu Iranul: acordul comercial în pericol

Data publicării:
Xi Jinping şi Donald Trump
Xi Jinping şi Donald Trump

O nemulțumire majoră a companiilor occidentale atunci când Beijingul și-a deschis pentru prima dată economia a fost că chinezii păreau să nu înțeleagă conceptul de acord. Aveau loc o strângere de mână și semnarea unui document, dar apoi, când banii investiției ajungeau sau prima comandă de la o fabrică era expediată, partea chineză încerca să renegocieze din nou termenii acordului, notează The Times.

Probabil că așa se simte acum președintele Xi Jinping, doar că rolurile s-au inversat – în acest caz fiind vorba de președintele american Donald Trump, care are propria sa abordare unică în ceea ce privește negocierile.

Tot ceea ce Xi credea că a obținut la întâlnirea cu Donald Trump din Coreea de Sud, în octombrie, când o strângere de mână a stabilit o nouă relație comercială între cele două părți, este din nou în aer.

Nu este clar dacă Trump se gândea la China atunci când a anunțat tarife punitive de 25% pentru orice țară care face comerț cu Iranul, dar Beijingul este, de fapt, ținta principală.

China a fost, de departe, cel mai mare cumpărător de petrol iranian de când Trump a rupt acordul nuclear și a reimpus sancțiuni asupra Teheranului în timpul primului său mandat. Acordul comercial obținut cu greu în octombrie, cu tarife la importurile chinezești stabilite la puțin peste 50%, este acum în pericol.

Amenințarea președintelui SUA cu aplicarea de tarife punitive a fost făcută publică pe rețelele sociale, iar oficialii au refuzat până în prezent să ofere detalii suplimentare. Acest lucru se datorează, fără îndoială, faptului că emisarii săi comerciali și diplomații vor analiza implicațiile acestei măsuri nu numai pentru China, ci și pentru toți partenerii comerciali ai Iranului.

Liderul de la Casa Albă poate că nu și-a dat seama că amenințarea sa depășește cu mult regimul oficial de sancțiuni al Americii. Aceste sancțiuni includeau cu siguranță vânzările de petrol și, prin excluderea Iranului din sistemul bancar occidental, importurile și exporturile pe scară largă în general.

Însă Iranul a putut utiliza valută străină câștigată – în mare parte pe sub masă – din vânzările de petrol către China și alte țări, inclusiv, într-o măsură mult mai mică, către India, pentru a cumpăra diverse produse necesare oricărei economii. De asemenea, Iranul are un comerț mic, nesancționat, cu produse precum fisticul, care a devenit brusc omniprezent în supermarketurile chinezești.

Acest lucru a însemnat că comerțul cu partenerii tradiționali ai Iranului a continuat sub diverse forme. Dubaiul a fost întotdeauna principalul intermediar, datorită proximității și lipsei porturilor de mare adâncime din Iran, ceea ce înseamnă că Emiratele Arabe Unite, un aliat cheie al SUA în Golf, vor intra acum, teoretic, sub incidența regimului de sancțiuni.

Rusia, un alt partener comercial al Iranului, va fi și ea afectată, dar într-o măsură mult mai mică decât ar fi fost odinioară, având în vedere că comerțul rus cu America s-a prăbușit sub greutatea sancțiunilor separate impuse de Occident împotriva Moscovei în urma războiului din Ucraina. Exporturile rusești au scăzut de la 29 de miliarde de dolari pe an la 4 miliarde de dolari.

În ceea ce privește China, Xi Jinping a acceptat o creștere lentă a tarifelor în prima administrație Trump și apoi sub președintele Joe Biden, deoarece taxele au fost majorate pentru importurile străine pentru a proteja Statele Unite de ceea ce era văzut ca o concurență comercială neloială.

Liderul chinez a fost mai panicat de aparenta nebunie a războiului tarifar personal al lui Trump de anul trecut, în cadrul căruia taxele pe importurile chinezești au crescut și au scăzut ca un yo-yo, ajungând la un moment dat la 154%. China a ripostat în același mod, amenințând cu prăbușirea întregului sistem comercial global, având în vedere că America este cel mai mare consumator de bunuri din lume, iar China este cel mai mare producător al acestora.

Acordul din octombrie a fost bine primit de ambele părți. Trump era sub presiunea propriilor industriași – clasa pe care încerca să o protejeze – din cauza prejudiciilor pe care războiul tarifar le aducea încrederii economice, precum și sectoarelor americane de export, cum ar fi agricultura. Pentru o perioadă, acordul a dus chiar la o detensionare a situației din Taiwan.

Noua amenințare a lui Trump se adaugă la alte două crize cu care se confruntă Xi. Prima a fost preluarea puterii de către președintele Maduro din Venezuela, un alt exportator important de petrol către China, și ceea ce pare a fi pierderea unui membru cheie al unei alianțe informale de state antiamericane, a doua în puțin peste un an după căderea regimului Assad în Siria.

Cealaltă a fost revolta din Iran, care ar putea duce, mai devreme sau mai târziu, la pierderea unui alt aliat.

Xi Jinping va trebui acum să ia în considerare posibile răspunsuri la acțiunile lui Trump. Este aproape sigur că va impune tarife similare, așa cum a făcut și anul trecut.

China poate probabil să suporte pierderea petrolului ieftin din Venezuela și chiar a celui din Iran. Un aspect puțin comentat al economiei globale actuale este că un baril de petrol costă acum mai puțin de jumătate din prețul atins la un moment dat în 2022.

Președintele Chinei este aproape sigur că poate face față furtunii unui nou război tarifar cu SUA. Comisarii săi comerciali au petrecut ani de zile construind noi piețe în regiuni mai puțin prospere ale lumii, cum ar fi anumite părți ale Africii, și chiar și cu întreruperile provocate de Trump, excedentul comercial global al Chinei a atins 1 trilion de dolari anul trecut.

Cu toate acestea, un alt război comercial cu Occidentul ar crea incertitudine — iar certitudinea și stabilitatea sunt cele două lucruri pe care sistemul politic chinez le dorește cel mai mult.

Reacție de la Beijing în cazul protestelor din Iran. Ce îi cere un oficial chinez președintelui SUA, Donald Trump

Rusia s-a alăturat navelor de război chineze și iraniene pentru exerciții militare în largul Africii de Sud

