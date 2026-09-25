Live TV

China reactivează „diplomația panda”: Xi Jinping trimite îi trimite pe Ping Ping şi Fu Shuang în SUA, ca „emisari ai prieteniei”

Data publicării:
CHINA NANJING GIANT PANDA
Ping Ping, un panda uriaș, mănâncă lăstari de bambus în țarcul său dintr-o grădină zoologică din Nanjing, provincia Jiangsu, din estul Chinei, miercuri, 21 august 2019. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Anunţul preşedintelui chinez Xi Jinping că doi urşi panda vor ajunge în curând la grădina zoologică din Atlanta a relansat săptămâna aceasta aşa-numita „diplomaţie panda” cu Statele Unite, un instrument de putere subtilă pe care Beijingul l-a folosit de decenii ca termometru al relaţiilor bilaterale, relatează vineri EFE.

Ping Ping şi Fu Shuang, cele două exemplare de urşi panda pe care China îi va trimite în zilele următoare la Atlanta, se încadrează într-o tradiţie începută în relaţia cu SUA în 1972, când Beijingul a oferit Washingtonului doi urşi panda, Ling Ling şi Hsing Hsing, după vizita istorică în China a preşedintelui Richard Nixon, notează Agerpres.

Preşedintele Xi Jinping a anunţat sosirea lor în timpul ceremoniei de bun venit organizată de preşedintele american Donald Trump la Casa Albă, unde a descris acordul ca „o veste bună” şi a prezentat urşii panda drept „emisari ai prieteniei dintre chinezi şi americani”.

Potrivit agenţiei de stat Xinhua, Asociaţia Chineză pentru Conservarea Faunei Sălbatice a semnat recent cu grădina zoologică din Atlanta un acord de cooperare internaţională privind protecţia ursului panda gigant în baza căruia masculul Ping Ping şi femela Fu Shuang vor începe o şedere de zece ani în SUA.

Agenţia oficială a precizat că partea americană a pregătit îmbunătăţiri în facilităţi pentru a găzdui animalele şi că experţi chinezi au oferit îndrumări tehnice privind cuştile, hrănirea, îngrijirea şi standardele sanitare.

Atlanta a fost timp de ani de zile unul din principalele centre de cooperare între cele două ţări referitor la creşterea urşilor panda, dar în 2024 a returnat Chinei cele patru exemplare după 25 de ani de colaborare, într-un moment în care programele de împrumut ale urşilor panda în SUA păreau să se diminueze odată cu deteriorarea relaţiilor bilaterale.

Decizia actuală prelungeşte dezgheţul început în 2024, când un cuplu de panda a fost trimis la grădina zoologică din San Diego ca parte a unui nou acord de cooperare pe zece ani.

La acel moment, Beijingul a amintit că preşedintele Xi Jinping făcuse referire cu câteva luni înainte la dorinţa californienilor de a primi exemplare noi şi prezenta aceste animale ca „emisari ai prieteniei” între cele două popoare.

Aşa-numita „diplomaţie panda”, veche de sute de ani şi reluată de Republica Populară Chineză la sfârşitul anilor 1950, a încetat să se mai bazeze pe cadouri directe începând cu 1984, când Beijingul a implementat formule de împrumut şi cooperare ştiinţifică pe termen lung.

Conform acordurile încheiate în prezent, China păstrează proprietatea asupra animalelor şi stabileşte că puii născuţi în străinătate trebuie să se întoarcă în ţara asiatică când ating maturitatea sexuală, în timp ce adulţii se întorc la bătrâneţe.

Potrivit Xinhua, cooperarea cu SUA a permis creşterea a 17 pui de urs panda în grădini zoologice americane şi dezvoltarea de cercetări despre comportament, nutriţie, genetică, reproducere şi boli, pe lângă consolidarea dimensiunii simbolice a unor animale pe care China le consideră un „tezaur naţional”.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
o femeie baga buletinul de vot in urna la alegerile prezidentiale
1
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în...
gindeanu 2
2
Grindeanu transmite Franței, Germaniei și Regatului Unit că își „asumă...
sorin grindeanu
3
Replica lui Siegfried Mureşan după ce Sorin Grindeanu i-a cerut să demisioneze din...
Siegfried Mureșan.
4
Asociaţia Italienilor din România a cerut în instanţă anularea decretului prin care...
TIMISOARA - BILANT 2 ANI DOMINIC FRITZ - 2 NOI 2022
5
Comisia de la Veneția, întrebată despre legalitatea amendamentului care l-a lăsat pe...
32.000.000 de euro! Ignorat de statul român, David Popovici a răbufnit
Digi Sport
32.000.000 de euro! Ignorat de statul român, David Popovici a răbufnit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald J. Trump Meets With Xi Jinping During State Visit In Washington DC - 24 Sep 2026
Summit la Casa Albă: Donald Trump și Xi Jinping au discutat viitorul relației SUA-China, cu Elon Musk și Jensen Huang la masă
Trump Xi
Întâlnirea Xi-Trump la Casa Albă: Cum vrea China să prevină „capcana lui Tucidide” și ciocnirea cu America
robots welding in factory
Număr record de roboți în fabricile lumii. Cine conduce cursa automatizării în Europa
soldat inteligenta artificiala informatii computer AI ia
Trump susţine că atât SUA, cât şi China se opun oricăror reglementări privind inteligenţa artificială
unghii false
Cum au ajuns unghiile false o afacere de un miliard de dolari în China. Americancele sunt printre principalele cliente
Recomandările redacţiei
nicusor dan si siegfried muresan
Zi crucială pentru formarea noului Guvern. Siegfried Mureșan se...
carburanti scumpi
Scumpiri record ale carburanților: motorina a depășit pragul de 11...
toamna soare meteo vreme getty
Cum va fi vremea în octombrie: ANM a actualizat prognoza meteo pentru...
copil disparut
Căutările copilului de 4 ani dispărut din Bacău continuă: 250 de...
Ultimele știri
Președintele iranian Massoud Pezeshkian, mesaj pentru Trump: „Este de datoria Americii să decidă dacă vrea să pună capăt” războiului
Iranul a prezentat Statelor Unite un plan pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz. Ce condiții pune Teheranul
Liga Națiunilor. Suedia – România, primul joc oficial pentru Gheorghe Hagi în noul mandat de selecţioner. Surprize în primul 11
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton, la un pas să se împiedice la un eveniment. Cum a reacționat prințesa când o femeie a călcat-o...
Cancan
Adevărul despre Alex Gîlcă de la Asia Express. De ce nu-l suportă mama lui Valerie Lungu
Fanatik.ro
De nicăieri! FCSB a primit interdicție la transferuri: Gigi Becali, lovitură dură din partea FIFA
editiadedimineata.ro
Marea Britanie creează un centru național pentru combaterea dezinformării și a deepfake-urilor
Fanatik.ro
România debutează în Liga Națiunilor: de ce fiecare punct cu Suedia, Polonia și Bosnia poate decide...
Adevărul
Domul de căldură ar putea ajunge în România în octombrie. Cât de mult vor crește temperaturile și unde ar...
Playtech
De ce există atât de multe localități numite Slobozia în România. Ce însemna cuvântul în urmă cu sute de ani
Digi FM
Au profitat că doi pensionari erau în vacanță, le-au ocupat casa și au schimbat încuietoarea. Ce s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Nicolae Stanciu! Răspunsul pentru FCSB
Pro FM
Otilia Bilionera a înflorit după ce s-a căsătorit. Arată superb în costum de baie și radiază lângă soțul ei...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Îți mai amintești de Nadia din „American Pie”? Shannon Elizabeth are acum 53 de ani și duce o viață complet...
Adevarul
„O să am o discuție cu consilierii”. Nicușor Dan susține că nu și-a dat permisiunea ca sărutul cu Mirabela să...
Newsweek
Ce bani iei în plus la pensie pentru 8 ani în grupa I sau grupa a II-a de muncă. Anii sunt contributivi?
Digi FM
Taylor Swift, alături de doi actori celebri în noul ei videoclip. Ce surpriză le-a pregătit fanilor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul uman ar putea fi format, de fapt, din două organe distincte. Noile descoperiri indică o imagine cu...
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta Jones, născuți în aceeași zi. Cum arată copiii lor, un băiat și o fată
UTV
Unde și-a petrecut David Popovici vacanța. Sportivul a ales un sat din apropierea Sighișoarei