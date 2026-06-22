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China sancționează 10 companii americane din apărare și tehnologie. Ce a reaprins tensiunile cu SUA

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Donald Trump SUA Xi Jinping China
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Tensiunile dintre Beijing și Washington se intensifică din nou după ce SUA au inclus pe lista neagră mai multe companii chineze, inclusiv Alibaba, Baidu și BYD. Ca reacție, China a impus sancțiuni și restricții la export pentru 10 companii americane din domeniile apărării și tehnologiei.

Sancțiunile vin la o lună după vizita președintelui american Donald Trump la Beijing, unde a purtat discuții cu președintele chinez Xi Jinping pentru stabilizarea relațiilor bilaterale, relatează Euronews.

Măsurile au fost anunțate luni de Ministerul Comerțului din China, care a precizat că exportatorilor chinezi le va fi interzis să furnizeze entităților vizate produse cu „dublă utilizare”. Acestea sunt bunuri care pot avea atât aplicații civile, cât și militare.

Ministerul a transmis că măsura a fost adoptată „ca răspuns la acțiunea flagrantă a guvernului SUA de a extinde așa-numita «listă a companiilor militare chineze»” și are scopul de a „proteja securitatea națională”.

Separat, Ministerul de Finanțe al Chinei a anunțat că instituțiilor guvernamentale le va fi interzis să achiziționeze produse de la 46 de companii americane, inclusiv divizii ale Lockheed Martin, Raytheon și General Dynamics.

Sancțiunile vin la o lună după vizita lui Donald Trump la Beijing pentru discuții cu Xi Jinping menite să stabilizeze relațiile dintre cele mai mari două economii ale lumii. Deși ambele părți au convenit să colaboreze pentru reducerea tarifelor vamale, tensiunile au reapărut între timp pe teme legate de tehnologie și apărare.

La începutul acestei luni, Departamentul Apărării al SUA a adăugat pe lista companiilor cu presupuse legături militare chineze mai multe firme importante, inclusiv Alibaba, Baidu și BYD. Această desemnare le împiedică să obțină contracte cu armata americană.

Baidu a respins acuzațiile, afirmând că sugestia potrivit căreia compania ar avea caracter militar este „complet nefondată”.

Ministerul Comerțului de la Beijing a precizat că restricțiile se vor aplica nu doar exportatorilor chinezi, ci și „organizațiilor sau persoanelor din orice țară ori regiune” care transferă sau furnizează entităților sancționate produse cu dublă utilizare provenite din China.

Cele 10 companii vizate de noile controale la export impuse de China sunt:

  • AVEOX (Simi Valley, California)
  • Red Cat Holdings (South Salt Lake, Utah)
  • Teal Drones (South Salt Lake, Utah)
  • IMSAR (Springville, Utah)
  • Jaia Robotics (Bristol, Rhode Island)
  • Ball Aerospace & Technologies (Broomfield, Colorado)
  • Oshkosh Defense (Oshkosh, Wisconsin)
  • L3Harris Maritime Services (Norfolk, Virginia)
  • MP Materials (Las Vegas, Nevada)
  • USA Rare Earth (Stillwater, Oklahoma)

Editor : M.I.

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