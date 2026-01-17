China se laudă că Beijingul a scăpat de poluarea care în trecut îi acoperea cerul cu zilele. Care sunt însă costurile ascunse

Beijingul a sărbătorit reducerea drastică a poluării aerului prin interzicerea cărbunelui, dar la periferia capitalei, chinezii săraci se confruntă cu un frig extrem, scrie The Times într-un amplu material despre poluarea din China și modul în care politicile impuse de Beijing pentru ecologizare au afectat populația săracă de dincolo de capitala chineză.

Din toate punctele de vedere, a fost un moment istoric. Oficialii chinezi au declarat în ianuarie că Beijingul, odată renumit pentru smogul care îi făcea pe copii să respire cu dificultate și pe navetiști să aibă fețele acoperite de funingine, a „eliminat în esență” poluarea severă.

Anul trecut, a existat o singură zi în care înregistrările au arătat că standardul minim de bază al calității aerului nu a fost îndeplinit – în scădere față de 58 de zile în 2013. Cerul orașului, a cărui culoare albastră cristalină de iarnă apărea doar ocazional, când briza primăverii cobora din munți, era din nou în mare parte senin.

Dar nimic nu vine fără un preț. Și acesta este plătit de sătenii nemulțumiți care trăiesc într-o sărăcie elegantă, la doar câțiva kilometri de mall-urile pline de produse de lux și de blocurile de apartamente cu încălzire centrală din capitală.

Unul dintre cei mai importanți factori care au contribuit la ecologizarea mediului din Beijing a fost interzicerea utilizării cărbunelui drept combustibil în zona înconjurătoare, până la Marele Zid și dincolo de acesta.

Cărbunele murdar a fost înlocuit cu gaz curat, dar acesta nu este ieftin, mai ales în ultimii ani.

„Încălzirea este pur și simplu prea scumpă, nu ne permitem”, a spus Jiang Naifeng, în vârstă de 59 de ani, în casa ei cu un etaj din satul Dashao, săptămâna aceasta. Centrul Beijingului se află la doar 80 de kilometri distanță, dar este o altă lume, atât din punct de vedere scenic, cât și economic.

Jiang și soțul ei, Qi Lifeng, în vârstă de 68 de ani, nu au mai pornit încălzirea de doi ani, în ciuda temperaturilor sub zero grade din Câmpia Chinei de Nord.

„Când ardeam cărbune, casa era plină de fum”, a spus Jiang. „Faptul că nu mai ardem cărbune este mai bun pentru sănătatea noastră, dar încălzirea este acum pur și simplu prea scumpă pentru fermieri. Nu avem un venit stabil, așa că economisim oriunde putem.”

Contrastul dintre soarta bogaților din Beijing – ca să nu mai vorbim de conducerea Partidului Comunist – care se bucură de cerul lor proaspăt, în timp ce fermierii în vârstă se strâng împreună pentru a se încălzi, nu scapă nimănui.

O serie de articole publicate luna aceasta, inclusiv în mass-media de stat, s-au concentrat asupra situației dificile a săracilor din mediul rural, deși cenzorii au început să elimine cele mai critice.

Într-un articol pentru Phoenix TV, cu sediul în Hong Kong, Hu Xijin, cel mai proeminent comentator naționalist din China, a scris: „Locuitorii marilor orașe din regiunea Beijing-Tianjin-Hebei, care se bucură de cerul albastru, se simt în mod natural vinovați, deoarece avem o datorie de recunoștință față de compatrioții noștri din mediul rural din Hebei.

12 aprilie 2023, o zi foarte poluată la Beijing Foto: Profimedia

„Societatea noastră nu poate dori un cer albastru și, în același timp, să fie zgârcită cu subvențiile pentru fermieri, lăsându-i să suporte costurile enorme ale conversiei de la cărbune la gaz.”

Nimeni nu se îndoiește că lupta împotriva poluării a fost o mare reușită pentru guvern în ultimele două decenii. Nivelul mediu al particulelor PM2,5 din Beijing, principalul indicator al poluării, a scăzut la 27 micrograme pe metru cub în 2025, pentru prima dată sub pragul țintă de 30 micrograme de la începerea măsurătorilor.

Războiul împotriva poluării a fost parțial stimulat de Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008, când criticii s-au concentrat asupra pericolelor pe care smogul din Beijing le prezenta pentru sportivi. Guvernul chinez a fost nevoit să ducă o luptă continuă pentru a minimiza problema împotriva activiștilor interni, mass-media și chiar ambasada SUA, care a instalat propriile monitoare de mediu.

În același timp, Partidul Comunist a închis cea mai mare fabrică de oțel din Beijing, estimată a contribui cu 10% la poluarea aerului, și a încurajat trecerea la vehicule electrice.

Totuși, cel mai important factor a fost interzicerea utilizării cărbunelui și a lemnului de foc drept combustibil nu numai în Beijing, ci și în provincia Hebei, vasta regiune a Chinei care înconjoară capitala și Tianjin, cel mai mare oraș portuar din nordul Chinei.

Hebei este mai mare decât Anglia și Țara Galilor la un loc, iar populația sa, de 75 de milioane de locuitori, este mai mare decât cea a Marii Britanii. Însă locuitorii săi sunt semnificativ mai săraci decât cei din metropolele moderne ale Chinei.

În anumite privințe, soarta lor face pur și simplu parte dintr-o disparitate mai largă între economiile rurale și urbane ale Chinei din anii 1980.

Când economia s-a deschis pentru prima dată după moartea președintelui Mao, zonele rurale s-au descurcat destul de bine. Cu toate acestea, necesitatea de a menține populația urbană fericită după înăbușirea mișcării pro-democrație cu masacrul din Piața Tiananmen din 1989 a dus la acordarea priorității marilor orașe.

Acest lucru a constituit, de asemenea, un stimulent pentru mobilitatea socială. Fermierii plăteau impozite mai mari și adesea facturi mai mari decât locuitorii orașelor, ceea ce îi încuraja să-și trimită copiii la noile fabrici de pe coasta de est pentru o viață mai bună.

Trecerea de la cărbune la gaz în Hebei a fost însoțită de subvenții pentru instalarea cazanelor pe gaz și, în primii ani, pentru facturi. Dar chiar și acest lucru este mai puțin generos decât pare — majoritatea locuitorilor din blocurile de apartamente din Beijing au sisteme de încălzire centralizate, colective, subvenționate și ieftine.

Un bărbat se plimbă în Parcul Olimpic într-o zi cu smog în Beijing, pe 24 ianuarie 2022. Foto: Profimedia

Chiar dacă își cumpără propriile butelii de gaz natural, acestea sunt, de obicei, mai ieftine în zonele urbane.

În Hebei, subvențiile au început să expire și, dacă guvernul nu va ceda în fața opiniei publice, acestea nu vor fi reînnoite. Președintele Xi se opune ferm tuturor formelor de „asistență socială”.

O altă soluție evidentă – utilizarea aceluiași cer albastru pentru promovarea energiei solare – este adoptată în unele locuri, dar necesită investiții inițiale pe care administrațiile locale din China, care se confruntă cu probleme financiare, nu le au.

Jiang și Qi au spus că în 2021-22, când fiica lor tocmai născuse și locuia cu ei, au ținut încălzirea pornită, dar chiar și la nivelul minim, gazul i-a costat 6.000 de yuani (740 de euro) în lunile de iarnă.

În comparație, Qi are o pensie anuală de 2.640 de yuani (326 de euro), Jiang a câștigat 15.000 de yuani (1.850 de euro) din munca la fermă și primesc 2.000 de yuani (247 de euro) pentru închirierea terenului alocat satului, ceea ce le aduce un venit total de mai puțin de 20.000 de yuani pe an (2.470 de euro).

Din această sumă, trebuie să plătească și 800 de yuani (98 euro) pentru asigurarea de sănătate. Economiile pe care le aveau s-au epuizat după ce satul a fost inundat în 2023, un fenomen din ce în ce mai frecvent în nordul Chinei, odată secetos, din cauza schimbărilor climatice.

Locuitorii din nordul Chinei au o relație de dragoste-ură cu frigul. Festivalurile de sculpturi în gheață sunt punctul culminant cultural al anului, iar unii bărbați în vârstă se mândresc cu faptul că sparg gheața care acoperă chiar și lacurile din Orașul Interzis pentru a face o baie zilnică.

În practică, însă, sătenii din Dashao poartă lenjerie termică și jachete groase căptușite și caută soarele oriunde îl pot găsi. Jiang și Qi făceau „baie de soare” în timp ce vorbeau cu reporterul The Times săptămâna aceasta, bucurându-se de razele soarelui, în timp ce termometrul indica o temperatură neobișnuită pentru această perioadă a anului, de 6 °C.

Noaptea este momentul în care lucrurile devin dificile. „La cea mai mică setare, temperatura ajunge doar la aproximativ 17 grade”, a spus una dintre vecinele lor, care s-a prezentat cu numele Zhang. „Nu putem să o oprim deloc – copiii sunt mereu friguroși.”

Xi Jinping se află în mijlocul unei campanii de stimulare a încrederii consumatorilor, în încercarea de a reechilibra economia, îndepărtându-se de dependența de investițiile imobiliare și industriale. Criticii spun că, dacă oamenii obișnuiți nu își pot permite să plătească gazul, este puțin probabil să cheltuiască bani pe lux.

Ministerul Finanțelor a promis mai multe fonduri pentru programele locale de subvenții, dar nu a dat detalii. Un articol din Farmers’ Daily a dat startul unei campanii pentru a evidenția costul mai ridicat al gazului în mediul rural în comparație cu cel din oraș. Dar articolul a fost rapid eliminat de cenzori, chiar dacă ziarul este deținut și administrat de Ministerul Agriculturii.

Editor : B.E.