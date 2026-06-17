Navele pazei de coastă și de cercetare chineze au efectuat un exercițiu neobișnuit la est de Taiwan, interceptând vase de marfă străine și cartografiind fundul apei în căutarea unor submarine, în timp ce Beijingul încearcă să-și extindă influența navală în Pacific, potrivit The Times.

Autoritățile din Taipei au raportat, într-o primă fază, că o navă de patrulare chineză a contactat prin radio navele comerciale străine din zona de excluziune economică a Taiwanului, solicitând informații despre origine, destinație și numărul echipajului. Navele străine erau din Singapore, Liberia și Benin.

Ca parte a aceluiași exercițiu, o navă de cercetare a efectuat activități de cartografiere a fundului mării în aceeași zonă. Platoul continental al Pacificului coboară rapid la est de Taiwan, ceea ce face ca terenul fundului apei să fie crucial pentru activitățile submarine atât pentru China, cât și, în cazul în care acestea ar încerca să intervină pentru a proteja Taiwanul, pentru Statele Unite.

Cartografierea pare să fi fost o mică și poate simbolică parte a unei încercări documentate a cel puțin șase nave de cercetare chineze de a cartografia zone din oceanele Pacific și Indian. Terenul fundului mării este vital pentru urmărirea submarinelor, care depinde de obicei de reflexiile undelor sonare.

China a declarat că exercițiul de cinci zile efectuat de nave nemilitare a fost determinat de un summit între Japonia și Filipine din luna mai, în cadrul căruia cele două țări au convenit să își delimiteze apele teritoriale — care se suprapun din punct de vedere tehnic. Beijingul a criticat summitul, spunând că acesta ignoră interesele Chinei în Pacificul de Vest.

Guvernul Taiwanului a declarat că decizia de a intercepta navele de marfă din estul insulei „a încălcat dreptul internațional și a subminat pacea regională”.

China revendică Taiwanul ca fiind al său și a dezvoltat recent o strategie de utilizare a navelor civile, nu doar garda de coastă a statului, ci și o „miliție” de bărci de pescuit și nave de cercetare, pentru a testa răspunsurile Taiwanului la incursiunile în apele sale.

Această ultimă misiune a fost cel mai ambițios proiect non-militar de până acum, în ceea ce privește distanța față de continent. A fost relatată de Yuyuan Tantian, un cont de socializare al statului chinez, folosit adesea pentru discuții despre afaceri militare.

Acesta a precizat că scopul principal al misiunii a fost „exercitarea drepturilor suverane și a jurisdicției națiunii în domeniul maritim” și că „apele estice ale Taiwanului au fost încorporate într-o grilă de gestionare zilnică verificabilă”.

Acesta a sugerat că, de acum înainte, toate apele din jurul Taiwanului vor fi considerate ca aparținând și părții continentale. „Acest lucru servește ca răspuns și la demontarea falsei narațiuni conform căreia apele de la est de Taiwan sunt un vid jurisdicțional”, a precizat acesta.

Acest lucru face parte dintr-o abordare pe termen lung pentru rezolvarea „problemei Taiwanului”, despre care se crede că a fost aprobată de președintele Xi Jinping, prin care China va începe să acționeze ca și cum insula ar fi deja sub autoritatea Beijingului, făcând din mult așteptata „reunificare” o realitate de facto.

SUA și puterile regionale au trasat posibile modalități prin care China și-ar putea îndeplini ambiția de a prelua controlul asupra Taiwanului. Insula a fost o colonie a Japoniei în prima jumătate a secolului trecut, a fost condusă din fosta capitală a Chinei continentale, Nanjing, de către partidul naționalist Kuomintang (KMT) după 1945, apoi a devenit ultimul refugiu al KMT după ce a pierdut Războiul Civil Chinez în fața comuniștilor în 1949-1950. Taiwanul a fost condus autonom de atunci.

Se pare că Xi i-ar fi spus armatei sale să fie pregătită să câștige un război pentru insulă până în 2027, chiar dacă aceasta e susținută de SUA, dar există informații că l-ar fi asigurat pe președintele Trump că nu are nicio intenție de a lansa un atac total.

Strategia sa preferată pare a fi exercitarea de presiuni asupra insulei prin exerciții militare repetate și prin exercitarea treptată a controlului asupra apelor din jurul insulei. O blocadă este o teamă deosebită a SUA, având în vedere importanța Taiwanului și a industriei sale cheie, cipurile de computer, pentru lanțurile de aprovizionare globale.

Dacă SUA ar încerca să spargă o blocadă, competiția dintre navele americane și chineze, și în special dintre submarine, ar putea determina rezultatul. Flota de submarine a Chinei are baza pe insula Hainan, în largul coastei de sud, iar controlul asupra Mării Chinei de Sud, inclusiv a numeroșilor atoli disputați între China, Filipine și alte țări de coastă, a devenit un punct de conflict constant.

Cinci zile de cartografiere nu ar aduce multe cunoștințe suplimentare față de cele pe care China le are deja, a declarat Thomas Shugart, un fost comandant american de submarine, care analizează strategia navală a Chinei la Centrul pentru o Nouă Securitate Americană, un grup de experți. Dar a transmis un mesaj simbolic. „Face parte din proiecția lor de suveranitate”, a spus el.

Hărțuirea transportului maritim a fost mai semnificativă, o încercare de a stabili o „nouă normalitate”, a afirmat expertul.

Însă cartografierea mai amplă a fundurilor oceanice a fost discutată în lucrări științifice chineze și coincide cu o extindere majoră a flotei de submarine nucleare a Chinei, care este capabilă să transporte rachete nucleare.

Se crede că China a lansat în secret două noi clase de submarine numai în acest an - mult așteptatul submarin nuclear Tip 095 și un submarin distinctiv și neașteptat, „fără vele”, fără turn de comandă, observat într-un șantier naval din Shanghai acum două săptămâni în fotografii din satelit.

Raymond Powell, directorul Fundației Sealight, o fundație americană pentru securitate națională, a declarat că cartografierea fundului mării este importantă pentru datele de care China are nevoie pentru a-și ascunde propriile submarine, dar și pentru a le găsi pe cele ale adversarilor săi.

„Aș pune accentul pe găsirea submarinelor tuturor celorlalți”, a spus el. „Într-o luptă în Taiwan, submarinele de atac americane și aliate care operează din ape adânci la est de insulă ar fi unele dintre cele mai dificil de contracarat: greu de găsit și capabile să amenințe forțele de suprafață chineze și navele amfibii. Aceasta este amenințarea pe care toată această cartografiere a fundului mării este menită să o neutralizeze.”

El a subliniat că Beijingul se avântă acum mai departe în Pacific decât înainte cu astfel de tactici. „Este o tactică clasică de zonă gri”, a spus el. „China își folosește Marina pentru a proiecta capacități, dar își folosește agențiile civile pentru a-și afirma jurisdicția.”

Editor : Ș.R.